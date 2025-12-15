La Capital | Rosario

Desde Rosario a Retiro: robaron 300 kilos de carne de exportación y quedaron detenidos

Cuatro personas cayeron luego de un atraco en Zarate, en la provincia de Buenos Aires. La mercadería había sido distribuida a un frigorífico y una carnicería

15 de diciembre 2025 · 14:50hs
La carte partió de Rosario

La carte partió de Rosario, fue robada en Buenos Aires y preparada para ingresar al mercado negro

El camión de una empresa transportista de Villa Gobernador Gálvez sufrió un robo cuando llevaba carne de exportación producida en Rosario y con destino a Retiro. El hecho se dio el pasado viernes y lo que derivó en un importante operativo policial donde se secuestraron más de 300 kilos de carne en Zarate y Avellaneda, provincia de Buenos Aires.

La Justicia de Buenos Aires ordenó una serie de allanamientos ejecutados por la Policía Bonaerense y detuvo a cuatro hombres en la localidad de La Tablada. Además, secuestraron varios cortes de carne de vaca etiquetados para exportación.

Por otro lado, la policía avanzó hacia una carnicería de Piñeyro, en la localidad de Avellaneda y halló cerca de 800 cajas con distintos cortes vacunos, según indicó el parte policial. El total de la mercadería recuperada estaba destinada a ingresar al mercado negro, plantearon los investigadores.

Robo carne 15.12

Los detenidos y la mercadería incautada por la DDI de Zarate-Campaña quedaron a disposición de la justicia, mientras que la investigación quedó a cargo de la UFI Nº8 de Buenos Aires, a cargo de la fiscal Irene Molinari.

Cómo fue el robo

Diego López forma parte del staff de conductores de la empresa Global Truck ubicada sobre una de las calles laterales de la Autopista Rosario-Buenos Aires, en jurisdicción de Villa Gobernador Gálvez.

El viernes, López, partió desde Santa Fe con un camión Mercedes Benz. Tenía como objetivo llegar a Retiro, en la ciudad de Buenos Aires. Llevaba en su transporte carne premium etiquetada en Rosario y que iba a ser destinada a la exportación. Sin embargo, fue interceptado en la autopista a la altura de la ruta provincial 193, es decir, el acceso sur a Zarate, por dos hombres que portaban armas largas. Los ladrones se movilizaban en dos vehículos Toyota de color gris oscuro.

Al detener la marcha fue reducido y obligado a subirse a un auto, que lo llevó hasta la localidad de Pablo Nogués, cerca de Don Torcuato, siempre dentro de la provincia de Buenos Aires. Allí fue abandonado sin ser víctima de agresiones, pero le habían robado dinero y el celular. Fue entonces que Nogués realiza la denuncia y por razones de jurisdicción se le da participación a la DDI de Zarate-Campana.

Rosario Carne Zarate

En tanto, el camión de la marca alemana fue hallado el viernes por la tarde en Villa Tesei, a unos 20 kilómetros del lugar donde dejaron a López, pero la carga ya no estaba allí.

Los ladrones no contaban con el rastreo satelital del transporte, por lo que los investigadores pudieron establecer que la mercadería fue descargada primero en un frigorífico de La Tablada y luego en una casa de Avellaneda, donde el dispositivo dejó de funcionar.

Con todos estos datos, la justicia ordenó los allanamientos que tuvieron como saldo la detención de cuatro hombres, el secuestro de cortes de carne vacuna etiquetados para exportarse y 800 cajas con distintos cortes. En total, el botín recuperado fue de más de 300 kilos de carne.

