Fin de año para Franco Colapinto: no estará en los tests de este martes en Abu Dabi

Franco Colapinto no conducirá el Alpine en la última acción de la Fórmula 1 2025, tarea que tomará Pierre Gasly en Abu Dabi. El próximo contacto será en 2026

El modelo A525 de Alpine, con Franco Colapinto al mando, circula por última vez en Abu Dabi.

Franco Colapinto terminó la actividad en el 2025. Pese a que no estaba claro si estaría en los últimos tests, este martes en Abu Dabi , finalmente Alpine decidió que tome el mando de uno de los coches su compañero Pierre Gasly . Por lo tanto, el argentino no conduce más el A525 y la próxima vez será el A526 de nueva generación.

La Fórmula 1 organiza todos los años un test de postemporada, dos días después de terminada la actividad del año en Abu Dabi. Tanto para la máxima categoría como para la Fórmula 2. En este caso, los dos autos de cada equipo estarán en pista pero con distintas características.

Uno de los autos, los que conducirán la mayoría de los pilotos titulares designados, será el llamado "laboratorio" y servirá para que Pirelli vuelva a probar los neumáticos ya homologados para la próxima temporada.

Los autos serán modificados para simular las condiciones de menor carga aerodinámica que tendrán los nuevos del 2026, donde la reglamentación cambia por completo . En el A525 estará Gasly, al que no se le cumplió el deseo expresado apenas terminada la carrera en Abu Dabi, de no volver nunca más a conducir este modelo.

Los pilotos en Abu Dabi

El otro auto de los equipos tendrán las especificaciones actuales y lo tomarán los rookies para seguir tomando experiencia. En el caso de Alpine, lo conducirá el indio Kus Maini, ya que el piloto de reserva Paul Aron será nuevamente "prestado" a Sauber, que no tuvo suplente en todo el año.

Mientras, otros equipos decidieron tener a los dos pilotos titulares para las pruebas del auto laboratorio, como los casos de McLaren, Ferrari, Haas y Sauber. Mientras que en Racing Bulls conducirá Liam Lawson, en Mercedes Kimi Antonelli, en Williams Carlos Sainz y en Red Bull debutará Isack Hadjar. En Aston Martin fueron licenciados Fernando Alonso y Lance Stroll, y aparecerá el exF-1 Stoffel Vandoorne.

Mientras que los rookies restantes serán Pato O'Ward (McLaren), Frederik Vesti (Mercedes), Ayumu Iwasa (Red Bull), Dino Beganovic (Ferrari), Luke Browning (Williams), el que debutará en Red Bull, Arvid Lindblad en Racing Bulls, Jack Crawford (Aston Martin) y Ryo Hirokawa (Haas).