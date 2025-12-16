La Capital | Economía | diputados

Entidades productivas y diputados santafesinos analizan reformas para reducir la litigiosidad laboral

Con 142 litigios cada 10.000 trabajadores, la provincia enfrenta niveles de judicialización que preocupan a empresas y entidades productivas. La Red de Entidades inició reuniones con legisladores para impulsar reformas en riesgos del trabajo

16 de diciembre 2025 · 18:40hs
La reunión concluyó con el compromiso de continuar trabajando en agenda compartida para lograr la sanción definitiva de los proyectos que buscan resolver de manera equilibrada el acceso a la justicia con la competitividad del aparato productivo santafesino.

La Red de Entidades Productivas de Santa Fe comenzó una ronda de reuniones con legisladores de la provincia para la litigiosidad laboral y los riesgos en el trabajo. Es que Santa Fe registra cifras de litigiosidad laboral significativamente superiores al promedio nacional, con alrededor de 142 juicios laborales por cada 10.000 trabajadores, cifra que duplica la media del país.

Las instituciones que se encuentran trabajando de manera asociativa en la Red de Entidades Vinculadas a la Producción mantuvieron una reunión con los diputados provinciales José Corral y Martín Rosúa con el objetivo de analizar conjuntamente la problemática. Participaron del encuentro representantes de la Federación Gremial de Comercio e Industria, Grupo Trascender, Fundación Apertura, Sociedad Rural de Rosario, OAME y el Foro Regional Rosario, en un diálogo orientado a buscar soluciones legislativas y operativas que favorezcan un equilibrio entre la protección de los derechos de los trabajadores y la sustentabilidad del sistema productivo.

Durante el intercambio, se destacó que Santa Fe registra cifras de litigiosidad laboral significativamente superiores al promedio nacional, con alrededor de 142 juicios laborales por cada 10.000 trabajadores, cifra que duplica la media del país. Este fenómeno, principalmente en casos de accidentes y enfermedades laborales, genera preocupación entre los sectores productivos por su impacto en los costos operativos y la competitividad empresarial, así como también lesiona gravemente a todo el sistema de riesgos de trabajo, que desde su vigencia a logrado disminuir de manera radical los accidentes laborales.

El diputado Corral expuso su iniciativa legislativa orientada a reducir la litigiosidad laboral en la provincia, promoviendo mecanismos que fortalezcan la instancia previa al juicio y agilicen la resolución de controversias sin perjuicio de los derechos de las partes involucradas. Corral subrayó que la elevada judicialización no solo encarece el seguro de riesgos del trabajo, sino que termina repercutiendo negativamente en las micro, pequeñas y medianas empresas santafesinas.

Proyecto de los diputados

Por su parte, el diputado Rosúa presentó los principales lineamientos de su proyecto de ley destinado a modificar la regulación de los honorarios periciales, con el fin de eliminar incentivos que distorsionan el proceso judicial. En particular, la propuesta prevé que los honorarios de los peritos no guarden relación con el monto económico del juicio, sino que se establezcan parámetros objetivos basados en la complejidad, relevancia profesional y extensión del trabajo realizado.

Esto, según Rosúa, apunta a promover imparcialidad técnica y desincentivar prácticas que alimentan lo que calificó como la “industria del juicio laboral”.

Trabajadores en el foco

Los representantes de instituciones productivas coincidieron en la necesidad de avanzar sobre reformas que garanticen previsibilidad jurídica, mayor transparencia en los procesos y mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación y la mejora de las comisiones médicas jurisdiccionales, sin menoscabo de los derechos laborales consagrados.

Asimismo, se planteó la importancia de fortalecer la cooperación entre el Poder Legislativo, el sistema judicial y los sectores productivos para diseñar soluciones que favorezcan la inversión y el empleo formal en la provincia.

La reunión concluyó con el compromiso de continuar trabajando en agenda compartida para lograr la sanción definitiva de los proyectos que buscan resolver de manera equilibrada el acceso a la justicia con la competitividad del aparato productivo santafesino.

Con una suba del 3% transporte y comunicaciones se ubicó en el tercer lugar de alzas más pronunciadas.

La inflación santafesina marcó un alza de 2,4% en noviembre: qué rubros impulsaron el aumento

El paro afecta la actividad de los puertos agroexportadores del cordón industrial.

Los aceiteros anunciaron un paro nacional contra la reforma laboral

Los precios se ajustarán según cada punto de venta y las características de cada región

YPF anunció que bajará el precio de la nafta en todo el país durante esta semana

Las ventas en supermercados bajaron 19% respecto de 2015.

Las ventas de los súper en Santa Fe están en el peor nivel de la década

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: Estamos reemplazando al colectivo

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Alarma en la Quinta de Olivos: hallaron muerto a un soldado

Alarma en la Quinta de Olivos: hallaron muerto a un soldado

Fecha confirmada: cuándo cobran el aguinaldo los empleados públicos de Santa Fe

Fecha confirmada: cuándo cobran el aguinaldo los empleados públicos de Santa Fe

El oficialismo y la oposición de Newells se juntaron por primera vez tras las elecciones

El oficialismo y la oposición de Newell's se juntaron por primera vez tras las elecciones

La Municipalidad de Rosario sale al mercado y toma deuda por $30 mil millones para sostener la obra pública

La Municipalidad de Rosario sale al mercado y toma deuda por $30 mil millones para sostener la obra pública

El tiempo en Rosario: este miércoles sube la temperatura y habrá ráfagas fuertes de viento

El tiempo en Rosario: este miércoles sube la temperatura y habrá ráfagas fuertes de viento

Santa Fe: Imputan a nueve personas por comprar armas legalmente y desviarlas al mercado ilegal

Santa Fe: Imputan a nueve personas por comprar armas legalmente y desviarlas al mercado ilegal

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

Adquirieron la vivienda hace ocho meses. Aseguran que no sabían que, por los habitantes anteriores, había una orden de derrumbe por la ley de narcomenudeo que se ejecutará este viernes

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

Por Martín Stoianovich

Paulón carga contra la reforma laboral y expone la fuerte interna en el oficialismo santafesino
Política

Paulón carga contra la reforma laboral y expone la fuerte interna en el oficialismo santafesino

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino
Información General

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

La Municipalidad de Rosario sale al mercado y toma deuda por $30 mil millones para sostener la obra pública

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La Municipalidad de Rosario sale al mercado y toma deuda por $30 mil millones para sostener la obra pública

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones
Policiales

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones

Pedirán 42 años de cárcel para un joven acusado de tres homicidios en caminos rurales
POLICIALES

Pedirán 42 años de cárcel para un joven acusado de tres homicidios en caminos rurales

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: Estamos reemplazando al colectivo

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Alarma en la Quinta de Olivos: hallaron muerto a un soldado

Alarma en la Quinta de Olivos: hallaron muerto a un soldado

Fecha confirmada: cuándo cobran el aguinaldo los empleados públicos de Santa Fe

Fecha confirmada: cuándo cobran el aguinaldo los empleados públicos de Santa Fe

El oficialismo y la oposición de Newells se juntaron por primera vez tras las elecciones

El oficialismo y la oposición de Newell's se juntaron por primera vez tras las elecciones

Taxistas solidarios: movida navideña para adultos mayores frente al Pami

Taxistas solidarios: movida navideña para adultos mayores frente al Pami

Me sorprende que vayan a Newells: la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez
OVACIÓN

"Me sorprende que vayan a Newell's": la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

Me sorprende que vayan a Newells: la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

"Me sorprende que vayan a Newell's": la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

A la memoria de Miguel Ángel Russo: en Central celebran el título de la Copa de la Liga 2023

A la memoria de Miguel Ángel Russo: en Central celebran el título de la Copa de la Liga 2023

Las chicas de Newells van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026

Las chicas de Newell's van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026

Santa Fe: Imputan a nueve personas por comprar armas legalmente y desviarlas al mercado ilegal
Policiales

Santa Fe: Imputan a nueve personas por comprar armas legalmente y desviarlas al mercado ilegal

Ciberestafa: desbaratan banda que perjudicó a empresas agropecuarias

Ciberestafa: desbaratan banda que perjudicó a empresas agropecuarias

Pedirán 42 años de cárcel para un joven acusado de tres homicidios en caminos rurales

Pedirán 42 años de cárcel para un joven acusado de tres homicidios en caminos rurales

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones

La Municipalidad de Rosario sale al mercado y toma deuda por $30 mil millones para sostener la obra pública

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La Municipalidad de Rosario sale al mercado y toma deuda por $30 mil millones para sostener la obra pública

El tiempo en Rosario: este miércoles sube la temperatura y habrá ráfagas fuertes de viento

El tiempo en Rosario: este miércoles sube la temperatura y habrá ráfagas fuertes de viento

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

Pescadores de La Florida fueron al Concejo a pedir reglas claras para trabajar

Pescadores de La Florida fueron al Concejo a pedir reglas claras para trabajar

Invitan a la charla Justicia por Pablo Grillo. La represión mileista a trabajadores de prensa
La Ciudad

Invitan a la charla "Justicia por Pablo Grillo. La represión mileista a trabajadores de prensa"

Imputan al juez federal Gastón Salmain por abuso de autoridad
POLICIALES

Imputan al juez federal Gastón Salmain por abuso de autoridad

Los aceiteros anunciaron un paro nacional contra la reforma laboral
Economía

Los aceiteros anunciaron un paro nacional contra la reforma laboral

La UNR entregará el Honoris Causa a los jueces del Juicio a las Juntas Militares
La Ciudad

La UNR entregará el Honoris Causa a los jueces del Juicio a las Juntas Militares

Alarma en la Quinta de Olivos: hallaron muerto a un soldado
INFORMACION GENERAL

Alarma en la Quinta de Olivos: hallaron muerto a un soldado

Luis Caputo, sobre el cambio de bandas cambiarias: La desinflación va a seguir
Política

Luis Caputo, sobre el cambio de bandas cambiarias: "La desinflación va a seguir"

Quiénes son los dos docentes argentinos que quedaron entre los 50 mejores del mundo
Información General

Quiénes son los dos docentes argentinos que quedaron entre los 50 mejores del mundo

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta
Policiales

Detuvieron en el centro de Rosario a un financista por estafas y administración fraudulenta

Tras ganar el Martín Fierro de Oro, llega un nuevo streaming del Conicet en el fondo del mar
Información general

Tras ganar el Martín Fierro de Oro, llega un nuevo streaming del Conicet en el fondo del mar

Convocan al Fondo para la Conservación del Patrimonio Natural de Santa Fe: cómo aplicar
la region

Convocan al Fondo para la Conservación del Patrimonio Natural de Santa Fe: cómo aplicar

El tiempo en Rosario: martes despejado y con una máxima de 29 grados
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes despejado y con una máxima de 29 grados

El titular de Arca presentó la renuncia y el gobierno anunció a su sucesor
Política

El titular de Arca presentó la renuncia y el gobierno anunció a su sucesor

Cayó preso un hombre acusado por tentativa de homicidio en barrio Las Flores
POLICIALES

Cayó preso un hombre acusado por tentativa de homicidio en barrio Las Flores

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía
Economía

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía

Pullaro analizó sus dos años de gestión y fijó como eje la transformación digital del Estado
Política

Pullaro analizó sus dos años de gestión y fijó como eje la transformación digital del Estado

Taxistas solidarios: movida navideña para adultos mayores frente al Pami

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Taxistas solidarios: movida navideña para adultos mayores frente al Pami

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los fierros para tirar para arriba

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los "fierros para tirar para arriba"

Ángel Di María hizo una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer como futbolista
Ovación

Ángel Di María hizo una emotiva donación a El Torito, el club que lo vio nacer como futbolista

Viagra en el Río de la Plata: una investigación del Conicet revela un alto consumo que deja huellas en el agua
Información General

Viagra en el Río de la Plata: una investigación del Conicet revela un alto consumo que deja huellas en el agua

La avalancha de importaciones golpea a la industria santafesina y acelera la pérdida de empleo
Economía

La avalancha de importaciones golpea a la industria santafesina y acelera la pérdida de empleo