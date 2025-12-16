Pescadores de La Florida fueron al Concejo a pedir reglas claras para trabajar

La Capital | La Ciudad | pescadores

Denunciaron exceso de controles, problemas de acceso, falta de habilitaciones y malas condiciones sanitarias en el playón. Se acordó abrir una mesa de trabajo

16 de diciembre 2025 · 17:36hs
Pescadores de la zona de La Florida llegaron al Concejo Municipal con un mensaje claro: así como está planteada hoy la situación, cada jornada de trabajo se vuelve más difícil. Lo hicieron en una reunión de la comisión de Producción y Promoción del Empleo, donde expusieron una serie de reclamos que combinan problemas laborales, sanitarios y de convivencia en el espacio público.

Uno de los puntos centrales fue el exceso de controles y las restricciones para circular con vehículos, una dificultad que, según explicaron, impacta de lleno en la llegada de clientes y en la logística diaria de la actividad. A eso se suman los problemas de accesibilidad al playón y un escenario que describieron como cada vez más precario en términos sanitarios, con presencia de agua servida y falta de infraestructura básica.

Los pescadores también pusieron sobre la mesa una situación que arrastran desde hace tiempo: la falta de habilitación formal de numerosos puestos. Esa informalidad, señalaron, los deja en una posición frágil frente a los controles y genera tensiones permanentes con distintas áreas municipales.

En ese sentido, relataron inconvenientes con intervenciones de Tránsito y Control Urbano, como cortes de energía eléctrica, limitaciones para circular por la zona y la prohibición de venta de bebidas alcohólicas en los puestos, una medida que consideran inconsulta y de impacto directo en sus ingresos.

El conflicto se vuelve más visible, dijeron, en el sector comprendido entre la bajada Gallo y la zona de Escauriza, donde se superponen problemas de uso del espacio público, falta de higiene y un crecimiento desordenado de actividades que termina afectando tanto a los pescadores como a vecinos y visitantes.

Tras escuchar los planteos, los concejales acordaron avanzar con el envío de una nota al Distrito Norte para conformar una mesa de trabajo. La idea es sentar a todas las áreas involucradas y buscar una salida integral que ordene la actividad sin ahogarla, mejore las condiciones del lugar y reduzca los conflictos.

