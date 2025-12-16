Pescadores de La Florida fueron al Concejo a pedir reglas claras para trabajar

Denunciaron exceso de controles, problemas de acceso, falta de habilitaciones y malas condiciones sanitarias en el playón. Se acordó abrir una mesa de trabajo

Pescadores de la zona de La Florida llegaron al Concejo Municipal con un mensaje claro: así como está planteada hoy la situación, cada jornada de trabajo se vuelve más difícil. Lo hicieron en una reunión de la comisión de Producción y Promoción del Empleo, donde expusieron una serie de reclamos que combinan problemas laborales, sanitarios y de convivencia en el espacio público.

Uno de los puntos centrales fue el exceso de controles y las restricciones para circular con vehículos, una dificultad que, según explicaron, impacta de lleno en la llegada de clientes y en la logística diaria de la actividad. A eso se suman los problemas de accesibilidad al playón y un escenario que describieron como cada vez más precario en términos sanitarios, con presencia de agua servida y falta de infraestructura básica.

Los pescadores también pusieron sobre la mesa una situación que arrastran desde hace tiempo: la falta de habilitación formal de numerosos puestos. Esa informalidad, señalaron, los deja en una posición frágil frente a los controles y genera tensiones permanentes con distintas áreas municipales.

En ese sentido, relataron inconvenientes con intervenciones de Tránsito y Control Urbano , como cortes de energía eléctrica, limitaciones para circular por la zona y la prohibición de venta de bebidas alcohólicas en los puestos, una medida que consideran inconsulta y de impacto directo en sus ingresos.

El conflicto se vuelve más visible, dijeron, en el sector comprendido entre la bajada Gallo y la zona de Escauriza, donde se superponen problemas de uso del espacio público, falta de higiene y un crecimiento desordenado de actividades que termina afectando tanto a los pescadores como a vecinos y visitantes.

Coordinación de una mesa de trabajo

Tras escuchar los planteos, los concejales acordaron avanzar con el envío de una nota al Distrito Norte para conformar una mesa de trabajo. La idea es sentar a todas las áreas involucradas y buscar una salida integral que ordene la actividad sin ahogarla, mejore las condiciones del lugar y reduzca los conflictos.