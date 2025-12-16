La Capital | Ovación | ajedrez

Ajedrez: Faustino Oro quedó a un paso de convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia

El ajedrecista de 12 años tendrá 3 meses para alcanzar semejante logro, tras obtener la segunda norma para ser GM en el Magistral Szmetan-Giardelli de Recoleta

16 de diciembre 2025 · 18:30hs
Faustino Oro durante su partida con el noruego Tari

Faustino Oro durante su partida con el noruego Tari, ganador del torneo de ajedrez en Recoleta.

Faustino Oro consiguió la segunda norma y quedó más cerca de convertirse en el Gran Maestro (GM) de ajedrez más joven de la historia. El ajedrecista de 12 años lo consiguió luego de firmar tablas con Diego Flores, actual campeón argentino, en la última ronda del Magistral Szmetan-Giardelli que culminó este martes en el Centro Cultural Recoleta.

Oro tiene una puntuación ELO de 2503, superior a los 2500 que se requiere para convertirse en GM, aunque todavía está pendiente otro de los requisitos, que es conseguir tres normas. Con la actuación que tuvo esta semana, el joven ajedrecista consiguió la segunda.

La primera norma la había conseguido en septiembre pasado en Madrid.

Con 12 años y 2 meses (nació el 14 de noviembre de 2013), Oro tendrá casi tres meses por delante para superar al ajedrecista que hoy es el más joven en transformarse en GM.

Cerca de otro récord en el ajedrez

Es que el jugador que tiene ese récord, desde 2021, es el estadounidense Abhimanyu Mishra, con 12 años, 4 meses y 25 días.

Oro, que jugó con negras, hizo tabla con Flores, ocho veces campeón argentino, y culminó el torneo invicto y con 5,5 puntos.

>> Leer más: El mejor gol del año es argentino: Santiago Montiel ganó el Premio Puskás en la gala The Best

El joven es el ajedrecista más joven en alcanzar el título Maestro Internacional (MI), con 10 años. Ahora tiene la oportunidad de conseguir otro logro histórico.

El ganador del Magistral Szmetan-Giardelli fue el noruego Aryan Tari, con 6 puntos. Detrás se ubicaron el búlgaro Ivan Cheparinov, con 6, y el nacionalizado español Alexei Shirov, Faustino Oro y Diego Flores, con 5,5.

