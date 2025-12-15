Viagra en el Río de la Plata: una investigación del Conicet revela un alto consumo que deja huellas en el agua

Un estudio detectó sildenafil y otros medicamentos en ríos y arroyos del Amba y advirtió que el alto consumo urbano, sumado a la falta de redes cloacales, explica la presencia de residuos farmacéuticos en el agua

Un reciente estudio realizado por científicos del Conicet puso en alerta a la población del Area Metropolitana de Buenos Aires (Amba) tras detectar la presencia de diversos medicamentos en el agua de sus principales ríos y arroyos, entre ellos viagra , paracetamol e ibuprofeno .

El viagra (sildenafil) sirve principalmente para tratar la disfunción eréctil en hombres

La investigación, publicada en la revista Environmental Toxicology and Chemistry, analizó muestras de agua de ríos como el Reconquista, Matanza-Riachuelo y Luján , así como de arroyos como Maldonado, Del Gato, Pescado y Espinillo .

Los resultados mostraron que sustancias como la carbamazepina , un antiepiléptico, junto con analgésicos comunes como el paracetamol y el ibuprofeno , están presentes en cantidades significativas. Además, se detectaron otros fármacos como el atenolol, utilizado para tratar la hipertensión y arritmias, y hasta viagra, cuya presencia aumenta en verano. También aparecen medicamentos vinculados a enfermedades respiratorias.

Según el doctor en Ciencias Naturales Pedro Carriquiriborde, investigador del Conicet y profesor adjunto de la UNLP, la presencia de medicamentos en arroyos se vincula con sistemas sanitarios precarios, descargas cloacales y pozos ciegos. Además, los hábitos de consumo de la población influyen directamente en las concentraciones detectadas.

El estudio buscó comprender cómo la contaminación farmacéutica en el agua superficial se relaciona con la proximidad a grandes centros urbanos y asentamientos humanos. Según Carriquiriborde, "la hipótesis de trabajo era que existe una relación entre la presencia o no de asentamientos humanos y la disponibilidad o no de servicios, y su impacto sobre la calidad del agua superficial, en particular en lo relativo a la contaminación por fármacos".

Los resultados confirmaron que los ríos y arroyos cercanos a zonas urbanas presentan una contaminación mucho mayor, con hasta 16 tipos diferentes de medicamentos detectados, frente a apenas dos o tres en áreas rurales o alejadas de la ciudad. Además, la ausencia de redes cloacales incrementa la cantidad de fármacos presentes en el agua.

Un dato llamativo del informe es que el nivel de paracetamol encontrado en los cursos de agua argentinos supera ampliamente al registrado en otros países. La becaria del Conicet Daniela Pérez detalló: "La lista de los más aparecidos está liderada por el antiepiléptico carbamazepina, en primer lugar, y le siguen el paracetamol, el ibuprofeno, y el atenolol, que se usa para tratar la hipertensión arterial y la arritmia. Son grupos terapéuticos bien diferentes".

La investigadora precisó que la época del año, el clima y los hábitos de las personas inciden en la cantidad de medicamentos hallados en el río. “El sildenafil tiene mucha mayor presencia en los meses de verano, lo cual se asocia a un aumento de la actividad sexual en esa época. Durante el invierno, en cambio, las prescripciones de todos los medicamentos en general están incrementadas, algo que indica un alza en la ocurrencia de enfermedades, y que en el estudio se ve claramente con el caso del salbutamol, utilizado para el asma y otras afecciones respiratorias, típicas del clima frío”, explicó Pérez.

Esta contaminación farmacéutica plantea un desafío ambiental y sanitario que preocupa a especialistas y ciudadanos por igual, ya que puede afectar la calidad del agua, la vida acuática y, potencialmente, la salud humana. Por eso, entender el origen y la magnitud de este fenómeno es fundamental para diseñar políticas que reduzcan el impacto y protejan los recursos hídricos del AMBA.