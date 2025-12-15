La avalancha de importaciones golpea a la industria santafesina y acelera la pérdida de empleo

El ingreso acelerado de importaciones, especialmente de origen chino, impacta con fuerza en las cadenas productivas de Santa Fe. Las pymes concentran la mayor parte de los cierres, mientras el empleo industrial cae al doble del promedio provincial

La industria del mueble es una las actividades más afectadas en Santa Fe.

La acelerada penetración de productos importados impacta de lleno en la pérdida de empleo y cierre de empresas santafesinas, con una fuerte afectación en las pymes. La producción local no logra ser competitiva frente a los productos importados, especialmente frente a lo que llega de China. Las importaciones crecieron 66% desde China; 52% Brasil y 15% resto del mundo, reveló la Asociación para la Pequeña y Mediana Empresa de Santa Fe (Apyme).

Entre enero y octubre 2025 las importaciones de muebles crecieron 278,6%, línea blanca 267,7%, fideos secos 204,4%, maquinaria agrícola 154,4%, industria cárnica 148,3%, materiales para la construcción 107,9%, juguetes 104,2%, textil 83,8%, sector automotriz crecieron 67,7%, industria láctea 69,2%, calzado 56,6% y frutas y verduras 30,1%. Todos sectores de importante participación en la provincia de Santa Fe.

La Asociación para la Pequeña y Mediana Empresa de Santa Fe presentó “Made in China”, el tercer informe del Observatorio de Importaciones que analiza el impacto de la apertura comercial en la economía santafesina, sus cadenas productivas y el empleo. El nuevo reporte —actualizado al mes de octubre de 2025— muestra un salto significativo en las importaciones que compiten con la producción local, especialmente en bienes finales, y evidencia pérdida de empleo y cierre de empresas, con fuerte afectación en las pymes.

“Las políticas de desregulación comercial se traducen en un incremento acelerado de importaciones que compiten con producción local, especialmente vía courier y en bienes finales. China consolida su peso como principal origen del crecimiento importador, en un contexto global donde muchos países tienden a mayores niveles de protección comercial ”, indicaron desde el Observatorio.

También se destacó que el comportamiento de las importaciones es de “dos velocidades”: moderado en el total nacional, pero muy intenso en las cadenas industriales santafesinas. Además, se resaltó que el aumento de importaciones está fuertemente correlacionado con la pérdida de empleo industrial y la caída en la cantidad de empresas se concentra en pymes, que muestran más dificultades para sostener su actividad ante la apertura comercial.

Desde noviembre de 2023, las importaciones _medidas en valor_ crecieron 66% desde China; 52% Brasil y 15% resto del mundo. Desde Estados Unidos cayeron 10%. “La expansión de las importaciones chinas es especialmente relevante por su fuerte competitividad en precios. En paralelo, el menor dinamismo del intercambio con EEUU aparece como contexto posible del reciente entendimiento bilateral”, señala el informe.

El Observatorio, integrado por equipos técnicos especializados, monitorea periódicamente indicadores macroeconómicos, niveles de importación y su incidencia en cadenas claves de actividad: automotriz, calzado, carnes, fideos secos, frutas y verduras, juguetes, lácteos, línea blanca, maquinaria agrícola, materiales para la construcción, muebles y textil.

El fenómeno Shein y Temu

Por caso, explican que las importaciones clasificadas como Resto —categoría donde se ubican las compras vía courier como Shein y Temu— acumularon u$s746 millones entre enero y octubre de 2025, frente a u$s221 millones del mismo periodo de 2024. De esta forma se registró una suba del 237% interanual. “Este dato muestra el impacto directo de la desregulación del comercio sobre bienes que compiten de lleno con la producción local”, reflexionaron desde el Observatorio.

Por otra parte, comparadas con enero de 2024, las importaciones de bienes finales crecen 75%, mientras que las de bienes intermedios avanzan 44%. “La diferencia es clave: mientras los bienes intermedios abaratan insumos y pueden favorecer la producción local, los bienes finales compiten directamente con productos argentinos”, explicaron.

El observatorio advierte sobre dos velocidades. Si bien las 12 cadenas monitoreadas representan solo el 10% de las cantidades importadas, concentran el 31% del valor total, lo que confirma su peso estratégico en la industria nacional. Su volumen importado (en cantidades) creció 104,3% entre noviembre 2023 y octubre 2025. En el mismo período, las importaciones totales crecieron 25,2%. “En estas cadenas sí se verifica una avalancha importadora, aunque el agregado nacional la disimule”, destallaron.

Impacto en el empleo

El estudio también detalla que el empleo registrado en las cadenas analizadas cae más del doble que el empleo total de la provincia. Mientras el empleo total en Santa Fe baja 2,6%, en las cadenas relevadas cae 5,3%. Las cadenas con mayor ingreso de importados son también las que más empleo pierden, reforzando la correlación entre ambas variables.

Respecto de noviembre de 2023 el empleo se ubicó en terreno negativo en línea blanca con 932 puestos de trabajo, maquinaria agrícola 973 y materiales para la construcción 493. En el sector automotriz registró una baja de 747 puestos de trabajo, calzado 181, cárnica subió 79 y fideos secos 3. También operó a la baja frutas y verduras 19, láctea 90, juguetes 5 y textil 1. Muebles subió 110.

“Las pérdidas son mayores en empresas grandes, mientras que las pymes realizan mayores esfuerzos para retener mano de obra ante la dificultad de capacitar personal propio", indicaron.

Por otra parte, se advierte que en Santa Fe hay 2.224 empresas menos que en noviembre de 2023 (–4,4%), de las cuales 260 son industriales. En las cadenas seleccionadas se registran 97 empresas menos, de las cuales 93 son pymes (hasta 50 trabajadores). El cierre afecta principalmente a pequeñas unidades productivas, mientras las pérdidas de empleo se concentran en las grandes.