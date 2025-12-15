La Capital | La Ciudad | Rosario

El tiempo en Rosario: martes despejado y con una máxima de 29 grados

El SMN pronostica una jornada estable en Rosario, sin lluvias, con cielo despejado durante todo el día y viento leve

15 de diciembre 2025 · 19:42hs
El tiempo en Rosario: termómetro en ascenso

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El tiempo en Rosario: termómetro en ascenso

El tiempo en Rosario llega este martes con una jornada estable, con cielo despejado durante todo el día y sin probabilidad de precipitaciones, de acuerdo al pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El termómetro empieza a subir y diciembre se hace sentir.

El día comenzará con una madrugada fresca, con una temperatura estimada en 16 grados y viento leve del sudoeste, con velocidades entre 7 y 12 kilómetros por hora. Durante la mañana, el cielo se mantendrá despejado, la temperatura ascenderá hasta los 24 grados y el viento será prácticamente calmo.

Por la tarde se espera el registro térmico más alto de la jornada, con una máxima que alcanzará los 29 grados. El viento volverá a hacerse sentir desde el sector sudoeste, con intensidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, aunque sin ráfagas previstas.

Hacia la noche, el termómetro descenderá hasta los 22 grados, con cielo despejado y viento del este, manteniendo velocidades similares a las de la tarde. En ningún tramo del día se prevén lluvias, con probabilidad de precipitación del 0 por ciento en todas las franjas horarias.

El martes se presentará así como una jornada típica de esta época del año, con buen tiempo y temperaturas en ascenso, ideal para actividades al aire libre, aunque con recomendaciones de hidratación durante las horas de mayor calor.

