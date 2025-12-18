La Capital | Fórmula 1 | Verstappen

Max Verstappen anunció su nuevo número en la Fórmula 1, con historia en Red Bull

El piloto neerlandés no pudo retener el título este año y deberá entregar el 1 a Lando Norris, por lo que confirmó cuál será su nuevo dorsal

18 de diciembre 2025 · 11:20hs
Max Verstappen anunció su nuevo número en la Fórmula 1 para 2026.

AP

Max Verstappen anunció su nuevo número en la Fórmula 1 para 2026.

Max Verstappen quedó a un paso de mantener su racha de títulos de Fórmula 1 de manera consecutiva al quedar a solamente dos puntos de Lando Norris en este campeonato de 2025, en el cual protagonizó una remontada histórica. Tras llevar durante cuatro años el 1, guardado para los campeones, anunció cuál será su nuevo número.

El tetracampeón del mundo (2021, 2022, 2023 y 2024) dejó atrás el número que lo acompañó en las temporadas recientes y aprovechó la modificación reciente del reglamento de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) para utilizar un dígito que ya formó parte de la estructura de Red Bull.

Desde sus comienzos y hasta la temporada en que logró su primer campeonato, Verstappen portó el dorsal 33, el cual solamente cambió por el 1, reservado para el vigente campeón. En las últimas horas, el neerlandés y la escudería austríaca confirmaron cuál será el nuevo número que llevará en su monoplaza.

Max Verstappen Las Vegas
Verstappen fue el máximo ganador de carreras en el 2025, pero quedó a solo dos puntos de Norris.

Verstappen fue el máximo ganador de carreras en el 2025, pero quedó a solo dos puntos de Norris.

Cuál es el nuevo número de Max Verstappen

El propio Verstappen informó a través de su sitio oficial cuál fue su decisión de cara a la próxima temporada. “No será el 33. Mi número favorito siempre ha sido el 3, salvo el 1. Ahora podemos intercambiarlo, así que será el 3”, afirmó en Viaplay.

>> Leer más: Los números de la Fórmula 1: sueldos, premios y contratos de pilotos y escuderías

Esta cifra fue utilizada durante largos años por Daniel Ricciardo, quien incluso fue compañero de Max en Red Bull. Al haber dejado atrás el 1, distintas versiones apuntaban a diferentes dígitos para el neerlandés, pero finalmente se inclinó por el de su excompañero.

“El 33 siempre estuvo bien, pero prefiero un 3 a dos. Siempre dije que representaba doble suerte, pero ya he tenido mi suerte en la Fórmula 1”, expresó Verstappen al confirmar su nuevo dorsal para 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/redbullracing/status/2001586009796915324?s=20&partner=&hide_thread=false

Las reglamentaciones de los números de la Fórmula 1

Dentro de las normativas de la FIA figuraba el impedimento de que un piloto cambiara su número durante su trayectoria en la Fórmula 1, pero esta reglamentación fue modificada. Actualmente, la regla mantiene bloqueado cada número por dos años luego de la salida del último piloto que lo utilizó.

El piloto Daniel Ricciardo celebra el podio en Budapest.
El piloto Daniel Ricciardo fue quien llevó el 3 durante varios en Red Bull.

El piloto Daniel Ricciardo fue quien llevó el 3 durante varios en Red Bull.

Como Ricciardo concretó su retiro de la F1 en 2024, conservaba los derechos sobre ese número, por lo que debió prestar su consentimiento que, junto con las actualizaciones del reglamento, habilitaron finalmente a Verstappen.

Según explicaron en el comunicado compartido en el sitio oficial del neerlandés, “la comisión de la F1 aceptó que un piloto pueda cambiar de dorsal durante su carrera” y señalaron que el australiano “dio el visto bueno para que lleve su 3”.

