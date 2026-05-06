La FIA y la Fórmula 1 analizan sumar tres carreras a la presente temporada

Luego de la cancelación de los GP de Baréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente, las autoridades buscan incorporar otros al calendario 2026

La FIA analiza variantes para sumar carreras tras la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita de la Fórmula 1 , los cuales dejaron un importante hueco sin actividad durante todo abril . Si bien se busca reacomodar en el calendario a ambos destinos de Medio Oriente, también surgió la posibilidad de adelantar otro nuevo circuito .

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, señaló que Turquía podría añadirse al calendario de esta temporada si no se logra reubicar a Sakhir y Yeda en el programa , con el objetivo de contar con un total de 23 o 24 carreras en el año .

Según consignó el medio RacingNews365, si continúa el conflicto en Medio Oriente , que forzó la cancelación de ambas carreras el mes pasado, no habría posibilidades de que regresen al calendario Baréin y Arabia Saudita , por lo que Ben Suyalem sugirió que la F1 adelante la incorporación de Estambul, que a partir de 2027 ingresará oficialmente .

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Al respecto, detallaron que una de las opciones que se barajan es la de que las carreras en Sakhir y en Yeda ocupen el espacio liberado entre Azerbaiyán y Singapur, entre el 2 y el 4 de octubre, así como también tienen en consideración extender a cuatro fines de semanas consecutivos en el cierre de la temporada, prolongando la actividad hasta el 13 de diciembre.

Turquía ingresará en el calendario de la Fórmula 1

Hace algunas semanas, la Fórmula 1 confirmó que el GP de Turquía regresará al calendario luego de seis años de ausencia, tras firmar un acuerdo por un contrato de cinco años que se extenderá hasta 2031.

Al analizar las alternativas para reacomodar la presente temporada, Ben Suyalem remarcó que “podrían tener a Estambul este año si finaliza su homologación y satisface el resto de sus necesidades” para cubrir las carreras canceladas.

En tanto, el presidente de la FIA aclaró que “hay un problema mayor que el automovilismo” con respecto a la guerra en Medio Oriente y sostuvo que “no se pueden garantizar” las carreras de fin de temporada en Qatar y Emiratos Árabes Unidos, aclarando que “la seguridad de las personas es lo primero”.