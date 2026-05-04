Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Canadá de la Fórmula 1

La máxima categoría tendrá otro largo receso hasta su próxima carrera, por lo que el argentino podrá seguir trabajando para volver a sumar con Alpine

Franco Colapinto logró su mejor resultado histórico en la Fórmula 1 con su 7º puesto en el Gran Premio de Miami de este domingo, en uno de sus mejores fines de semana en la categoría. El argentino se preparó durante el largo receso de abril y respondió inmediatamente para Alpine, que se consolida en la 5ª ubicación del campeonato .

El monoplaza A526 de la escudería francesa mostró una de sus mejores caras en Florida y se mantuvo apenas por detrás de los principales equipos, siendo el quinto mejor auto de la parrilla tanto en la clasificación a la sprint como en la carrera principal.

La actuación de Colapinto fue deslumbrante, con dos P8 en ambas qualys y por encima de su compañero Pierre Gasly , quien hasta allí había puntuado en todas las carreras de la temporada y logró superarlo en la sprint del sábado.

El argentino respondió cuando Alpine más lo necesitaba , ya que el accidente del francés en el comienzo, que fue chocado por Liam Lawson, lo dejó fuera de la carrera y sin chances de volver a puntuar, abriendo una oportunidad para sus competidores.

image Franco Colapinto contiene a Max Verstappen. Al final la sanción a Charles Leclerc le dejó la mejor posición suya, única, en la Fórmula 1.

Colapinto vio la bandera a cuadros en el 8º lugar, pero una sanción a Charles Leclerc le otorga el 7º puesto unas horas después de la carrera. De esta manera, el pilarense sumó seis puntos que le permitieron a la escudería francesa mantenerse en el quinto escalón de la parrilla y tendrá tres semanas de descanso de cara al Gran Premio de Canadá.

Cuándo se disputa el GP de Canadá

El Gran Premio de Canadá se disputará desde el viernes 22 al domingo 24 de mayo en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal. La primera jornada contará con las dos primeras prácticas libres, mientras que el segundo día será el turno de la tercera sesión y luego la clasificación.

Finalmente, el domingo será el turno de la carrera principal, en la que se disputará el GP de Canadá, la primera carrera de la temporada en la que Colapinto ya corrió en la Fórmula 1.

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Toda la actividad del fin de semana en el circuito de Montreal será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Horarios del GP de Canadá

Viernes 22 de mayo

Práctica Libre 1: 13.30

Clasificación sprint: 17.30

Sábado 23 de mayo

Carrrera sprint: 13

Clasificación: 17

Domingo 24 de mayo

Carrera: 17

* Horario en Argentina

Cómo es el circuito de Montreal

El Circuito Gilles Villeneuve de Montreal es un circuito semiurbano, que se encuentra ubicado en la isla artificial Île Notre-Dame, en el río San Lorenzo, y que es parte del parque Jean-Drapeau. Además, forma parte del calendario de la Fórmula 1 desde 1978, con apenas dos ausencias (1987 y 2009).

Este circuito cuenta con una longitud de 4,3 kilómetros, que lo hacen uno de los más cortos de la temporada, con 14 curvas entre las que se destacan varias chicanes. En tanto, la carrera tendrá una duración de 305 km de distancia, por lo que se correrán un total de 70 vueltas.

Según analizaron varios especialistas, esta pista tiene la característica de ser rápida, estrecha y de tipo "stop-and-go", con lagas rectas, fuertes frenadas, muros cercanos y una alta exigencia técnica para los pilotos. La mejor vuelta registrada en este circuito fue de Valtteri Bottas con su Mercedes en 2019, con un tiempo de 1:13.078.