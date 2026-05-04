Los más y los menos después del paso de la Fórmula 1 por Miami, con Franco Colapinto entre los top

Los puntajes de pilotos y escuderías tras el GP de Miami, según La Capital. Qué lugar ocupó Franco Colapinto. La Fórmula 1 dejó sentencias luego del parate.

Kimi Antonelli y su mejor victoria de las tres seguidas en la Fórmula 1. En Miami el italiano se rehizo. Mientras, Franco Colapinto la rompió también.

Después de 5 semanas sin actividad oficial, la Fórmula 1 volvió a la pista en Miami y se sacaron varias conclusiones. Pilotos y equipos que pegaron un salto y otros que retrocedieron. Un buen momento, antes del GP de Canadá dentro de otras tres largas semanas, para analizar el momento en modo puntajes. Entre los top estuvieron claramente Franco Colapinto y el equipo Alpine. Aquí el de cada protagonista, según la óptica de Ovación.

De las tres victorias seguidas del jovencísimo italiano, la de Miami fue la de más valor. Porque por primera vez en el año a Mercedes le discutieron la supremacía, porque el líder del equipo parece no asumir ese rol y porque se repuso, en esa condiciones de mayor paridad, a otra no buena largada, aunque hubo peores.

No hizo un buen sprint, pero los errores los cometió ahí. Fue rapidísimo en clasificación y decidido para ir por la punta en carrera, como para defenderla después de los embates del campeón del mundo. Antonelli parece que dejó de ser una sorpresa y cuando pula algunas cosas, puede ser candidato al título. Hoy, en sus circunstancias, sin hacer todo perfecto, sí fue el 10 del GP de Miami.

Apareció el campeón en Miami. Lando Norris no estuvo conectado, como todo el equipo McLaren hasta aquí, pero la conjunción mejoró notablemente en el receso, para hacerse del sprint y hasta llegar a pelearle la carrera a Antonelli. Además, el inglés fue superior en todo momento a su compañero Piastri. La escudería campeona se notó que aprovechó el receso con sus evoluciones.

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Otro conjunto que mereció el aplauso fue el de Colapinto y el equipo Alpine. Tremenda evolución para Miami en el auto del argentino, con chasis nuevo y casi todas las actualizaciones, excepto el alerón trasero que usó Gasly. El 7° puesto premió un fin de semana redondo de principio a fin, con Franco (y Gasly) metido en las dos Q3 en un circuito que no conocía, superando además en ambas al gran clasificador que es el francés. El camino que eligió el año pasado el team galo, empieza a dar frutos gordos.

Y además del Alpine con Colapinto, el equipo que más evolucionó en Miami fue Williams. Pasaron de un auto pesado a uno mas ágil trabajando en el receso en bajar peso con piezas nuevas, y los dos autos se metieron en el top ten. No les alcanzó para liderar la zona media, claramente en poder del equipo francés, pero revivieron.

8 puntos: Fernando Alonso y Checo Pérez

Puede sonar exagerado poner a los veteranos pilotos en este sector de la tabla de puntajes, pero para ellos debe valer el reconocimiento a una carrera muy por encima del medio mecánico del que dispusieron. Aunque la TV oficial no lo mostró, dieron una batalla épica en el final como si estuvieran disputando el podio o la victoria. En la realidad que los envuelve, que claramente puede empujarlos a la salida de la F-1, mostraron que el hambre está intacto.

7 puntos: Carlos Sainz y Red Bull

Red Bull pegó un saltito para Miami, volviendo a insinuar que puede meterse en la pelea grande, sobre todo por Max Verstappen, ya que Isack Hadjar claramente volvió a sentir el síndrome de segundo piloto del neerlandés.

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Carlos Sainz fue en tanto la bandera de Williams, con una tarea sólida de principio a fin y superando claramente a su compañero de equipo. Si en China fue mejor que su auto, en Miami estuvo a la altura de su clara evolución.

6 puntos: Max Verstappen y Pierre Gasly

Max Verstappen debió tener unos puntos más, porque clasificó segundo y después del trompo en la largaa fue para adelante. Pero su agresividad, que en el sprint hizo golpear a Colapinto sin ser sancionado, lo llevó a un exceso en la segunda curva del cual zafó de milagro. Perdió en el final con gomas gastadas por su temprana parada, pero apareció de nuevo en la pelea grande y eso vale.

Pierre Gasly cargará en este GP con la mochila de ser claramente superado por Colapinto, pero su tarea fue buena igual. Sumó en el sprint, tuvo la mala suerte de encontrarse el tapón de Verstappen en la largada y a Lawson después, y su carrera terminó aparatosa.Pero fue aceptable lo suyo.

5 puntos: Mercedes, Oscar Piastri, Esteban Ocon, Alex Albon y Ferrari

Oscar Piastri, si bien subió al podio (fue segundo en el sprint), fue al final cuando superó a Leclerc el único momento en que mostró competitividad extrema. Claramente fue opacado por su compañero Norris. No tuvo ese hambre ganador que tanto lo identificaba.

Mercedes dio un paso atrás o más bien no se acomodó bien a los retoques a la reglamentación, porque degrandes dominadores, le apareció McLaren y hasta Verstappen en la discusión.

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Ferrari en tanto fue más que sus pilotos, pero tampoco el parate les permitió achicar esa diferencias que se notan con Mercedes, sobre todo en carrera después de las primeras vueltas. Aún no pueden mantener alta performance durante todo el desarrollo. Cuando lo logren, volverán a ganar. Hasta entonces...

Mientras que Esteban Ocon por primera vez no fue opacado por Bearman y fue más consistente el fin de semana. Tal vez aprovechó que el inglés bajó y él estaba en el mismo lugar, pero valió en la evaluación personal.

Y Alex Albon, en el momento en que Williams mejoró, fue superado también claramente por su compañero sin pelear. Abrazó un punto, eso sí, y eso lo elevó en un puntaje aceptable para él.

4 puntos: Charles Leclerc, Lewis Hamilton, George Russell, Haas y Cadillac

Charles Leclerc venía para un puntaje mayor, claro que sí. Fue siempre más que su compañero pero en esa última vuelta tiró por la borda todo y se igualó con Hamilton. Enojado con su equipo por mandarlo a boxes cuando él no quería, pareció desenfocarse entonces y de amagar a pelear la punta, después de otra gran largada, se enredó. Su trompo, sus últimas curvas cortándolas todas, no solo le hicieron perder puestos sino que derivaron en una justa sanción.

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Hamilton no puede ufanarse de nada tampoco. Con un auto que está para pelear adelante, se puso nervioso cuando Colapinto lo pasó tras la largada y quiso recuperar enseguida provocándole un toque fuerte al argentino, que debió ser sancionado. Deambuló en pista, no peleó por nada y subió un puesto por la sanción a su compañero.

En tanto, George Russell parece todavía no levantarse de los cachetazos que le viene dando Kimi Antonelli. Ni siquiera aparece a su altura, ni en clasificación ni en carrera. De líder de equipo, hasta ese lugar está en discusión. Debe mostrar temple en lo sucedido para no perder más la confianza, como parece haber ocurrido.

Aunque Haas y Cadillac, los dos equipos norteamericanos que corrieron de local, tengan el mismo puntaje, son diametralmente opuesto. Mientras que el más experiementado perdió punch en Miami y no se arrimaron al top ten del que solían ser asiduos visitantes, sobre todo con Bearman, el que tiene a Mario Andretti como cara visible pegó una pequeña evolución que Checo Pérez la hizo sentir y no así Bottas. Vienen de muy atrás y cada pasito que den, vale un reconocimiento.

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3 puntos: Audi, Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoletto, Racing Bulls y Arvid Lindblad

La falta de fiabilidad volvió a aparecer en el equipo alemán que se edificó sobre la columna de Sauber, a diferencia de Cadillac que empezó de cero. Eso condenó a sus pilotos, que además no largaron bien ni pelearon. Fue un poco mejor Gabriel Bortoletto que Nico Hulkenberg, pero nada de otro mundo. Un paso atrás respecto a lo que venían haciendo, porque si bien en las otras carreras tuvieron problemas mecánicos, cuando los superaban se mostraban competitivos. Nada de eso pasó en Miami.

Lo mismo puede decirse de Racing Bulls y Arvid Lindblad, que solo fue mejor que su compañero porque Lawson parece empeñarse en jugar a los autitos chocadores. Opacados, lo único descatable del segundo equipo de la bebida energética fue su decoración nueva, que habrá servido para el show que suelen hacer en Estados Unidos. En pista, pasó atrás claramente.

2 puntos: Oliver Bearman, Lance Stroll y Valtteri Bottas

Oliver Bearman pareció pagar el precio en Miami de desenfocarse. El pecado del inglés no fue cometer claramente un error en Suzuka al intentar superar a Colapinto en un lugar imposible, sino luego en buscar excusas, echarle la culpa al argentino y privándose entonces de revisar una conducta que lo aleja de mejorar interiormente. Aquél que no reconoce sus fallas es imposible que las mejore. Eso se vio en Miami, muy desdibujado y alejado de la lucha por los puntos en los que estaba involucrado, inclusive por debajo de su compañero de equipo.

A los otros dos pilotos, Lance Stroll y Valtteri Bottas, más allá de los autos que manejan, dejaron en claro en Miami que son actores de reparto en sus propios equipos. Sin pelea, cometiendo errores, deambularon en pista y sus compañeros los expusieron.

1 punto: Aston Martin, Isack Hadjar y Liam Lawson

Las cinco semanas de parate parece que no influyeron en nada en el equipo que tanto glamour empezó la temporada y no puede levantarse. Los problemas de potencia en la unidad de potencia Honda a esta altura parece que serán insalvables en todo el año, como el error del equipo de haber puesto de team principal a Adrian Newey en vez de que se centre solo en su expertis, como lo es la aerodinamia.

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E Isack Hadjar en Miami se mostró como un novato. Nervioso, con errores en el sprint y muchos más en carrera cuando cometió un error de ansiedad en un momento que no lo ameritaba. Y lo peor fue la reacción final. Una cosa es el llanto cuando el día del debut chocó en la vuelta de formación y otra ahora. En el fin de semana en que Red Bull pegó un saltito, el francés quedó lejos de todo.

Mientras que lo de Liam Lawson ya excede todos los comentarios. La FIA lo sostuvo luego de la carrera diciendo que falló la caja de cambios cuando hizo volar a Pierre Gasly por los aires. Realmente cuesta creerlo, porque toda su maniobra indicaba que iba a hacer lo que realmente hizo. Tuvo además roces varios, como siempre, inclusive con Max Verstappen. Un poco de más de lo mismo.