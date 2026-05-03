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Colapinto quedó 7º en el GP de Miami y logró la mejor posición de un argentino en Fórmula 1 desde Reutemann

La FIA le aplicó una sanción a Charles Leclerc y Franco Colapinto subió una posición, para atesorar dos puntos más en Miami. Fue 7º, lo mejor suyo en Fórmula 1

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

3 de mayo 2026 · 19:23hs
Franco Colapinto contiene a Max Verstappen. Al final la sanción a Charles Leclerc le dejó la mejor posición suya

Franco Colapinto contiene a Max Verstappen. Al final la sanción a Charles Leclerc le dejó la mejor posición suya, única, en la Fórmula 1.

El fin de semana de Miami empezó muy bien y terminó mejor para Franco Colapinto. Inclusive, después de varias horas de caída la bandera a cuadros. Es que una sanción a Charles Leclerc le permitió adelantar un puesto, por lo que quedó 7º, su mejor ubicación en una carrera de Fórmula 1.

Pero además, con ese 7º puesto, Colapinto consiguió la mejor posición desde el GP de Sudáfrica de 1982 para un piloto argentino, cuando Carlos Alberto Reutemann había logrado el segundo puesto.

Si bien el 8º puesto de Colapinto logrado en Bakú 2024 era el mejor, en realidad entonces el piloto de Pilar igualaba la misma posición que antes había conseguido Esteban Tuero en el GP de San Marino de 1988 y Gastón Mazzacane en el GP de Europa en Nurburgring 2000, aunque en esas ocasiones no dieron puntos.

Los otros mejores resultados de argentinos después del Lole habían sido dos 9º puestos de Norberto Fontana en Inglaterra y Alemania 97, dos 10º de Mazzacane en Brasil e Italia 2000, y los 10º del mismo Colapinto en Austin 2024 y China 2026. El Poppy Larrauri fue solo 13º en México 88.

>>Leer más: Messi revolucionó el GP de Miami, visitó a Colapinto y dejó una frase especial

Qué pasó con la sanción a Charles Leclerc

Leclerc hizo un trompo en la última vuelta del GP de Miami cuando luchaba con Oscar Piastri por el último escalón del podio, golpeó el muro y su auto quedó dañado en la dirección.

Así y todo continuó pero no pudo aguantar que lo pasaran también George Russell y Max Verstappen. Claro que para alcanzar la meta cortó en varios sectores para no perder tiempo y la FIA le aplicó un drive-through. Al no poder cumplir la sanción en carrera, entonces le sumaron 20 segundos a su tiempo final.

Leclerc había terminado 6º y Colapinto 8º, pero como lo hizo a 17,626 segundos, subió a 7º, lo mismo que Lewis Hamilton a 6. O sea que en total, el argentino se llevó 6 puntos de Miami y llegó a 7 en el campeonato, donde quedó 11º.

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