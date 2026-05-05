El contundente apoyo de Briatore a Colapinto: "Tiene el potencial de ser un gran piloto"

El asesor de Alpine valoró el rendimiento del argentino y confesó: "Muchos me preguntaban por qué había decidido subir a Colapinto. Finalmente tuve razón"

Flavio Briatore dio un golpe de puño sobre la mesa y resaltó el “potencial” de Franco Colapinto para convertirse en un gran piloto de la Fórmula 1 , tras obtener su mejor resultado en la categoría el pasado fin de semana con su séptimo puesto en el Gran Premio de Miami .

El asesor ejecutivo de Alpine destacó la actuación del argentino y valoró su rendimiento, el cual impulsó las expectativas del equipo que se mantiene en la quinta posición del Campeonato de Constructores .

“ Franco lo hizo bien durante todo el fin de semana , primero en la clasificación y después fue muy sólido en la carrera, prácticamente no cometió errores . Ahora claramente somos el quinto equipo en el campeonato”, afirmó Briatore durante una entrevista en el programa "Telemétrico" de Fox Sports.

Una decisión clave

A su vez, el italiano sacó chapa de haber sido quien tomó la decisión de darle un lugar al pilarense, que permanecía como piloto de reserva de Williams y era cuestionado por muchos.

image Franco Colapinto contiene a Max Verstappen. Al final la sanción a Charles Leclerc le dejó la mejor posición suya, única, en la Fórmula 1.

“Ahora todos pueden ver que Franco tiene el potencial de ser un gran piloto. Yo confié en él desde que le di el asiento. Muchas personas me preguntaban por qué había decidido subir a Colapinto, y finalmente tuve razón y lo sigo sosteniendo”, remarcó Briatore en apoyo al argentino.

Al respecto, el asesor de Alpine, de 75 años y con más de cuatro décadas de recorrido en la Fórmula 1, subrayó: “En este equipo decido yo y decidí sostener a Franco. Ahora está devolviéndome esa confianza”.

El objetivo de Alpine y Franco Colapinto

En relación a las metas que tendrá la escudería francesa en esta temporada, Briatore detalló: “Tenemos que tratar de tener a nuestros pilotos siempre dentro de los diez primeros de cada carrera. Fue un gran fin de semana. Franco está manejando muy bien, sin presiones ni errores ¡Súper! Es lo que esperaba de él”.

image (35) El argentino ganó siete puntos en lo que va de la temporada y buscará sumar muchos más.

Colapinto dio respuestas sólidas en Miami cuando Alpine más lo necesitaba, después de que su compañero Pierre Gasly sufriera un choque de Liam Lawson que lo forzó a abandonar la carrera poco después de la largada.

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Gracias a los seis puntos obtenidos por el argentino con su séptimo puesto, la escudería francesa regresó al quinto lugar del campeonato y se ilusiona con obtener mejores resultados. “Mi objetivo era terminar entre los seis primeros y el equipo lo está haciendo muy bien. Digamos que buscamos el cuarto puesto. Esto es seguro. Vemos que delante tenemos un McLaren, un Ferrari, un Mercedes y otro McLaren. Red Bull no está tan lejos”, concluyó Briatore.

Flavio Briatore, el padrino de Colapinto

Reconocido como El Padrino (o Il Padrino en italiano), Briatore fue quien apostó realmente por Colapinto a finales de 2024 y decidió incorporarlo a la estructura de Alpine con una fuerte inversión firmada en el acuerdo con Williams. El asesor vio la oportunidad con el argentino, que quedó relegado por Alex Albon y la llegada de Carlos Sainz a la escudería inglesa, y comenzó extensas negociaciones con James Vowles, jefe de Williams que decidió ascender a Franco a la máxima categoría del automovilismo.

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A pesar de una primera temporada para el olvido, con el peor auto de la parrilla y escándalos por doquier, Briatore ratificó a Colapinto y le entregó la oportunidad de consolidarse en la F1 con un auto competitivo, así como también presentarse ante el público argentino en Buenos Aires.

“Hagamos un road show antes de cada carrera, podríamos hacerlo antes de Canadá. Intentaré ir al próximo en Argentina”, concluyó el italiano luego del histórico resultado de Colapinto en Miami, posterior a su exhibición en el país.