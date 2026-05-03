La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto cerró en Miami su mejor fin de semana en la Fórmula 1 con buenos puntos

El argentino fue octavo en Miami, igualando su mejor carrera en Fórmula 1 pero sin dudas completando la más sólida en Alpine y desde que debutó en 2024.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

3 de mayo 2026 · 15:39hs
Franco Colapinto y un fin de semana inolvidable en Miami

Franco Colapinto y un fin de semana inolvidable en Miami, el mejor en la Fórmula 1 y por supuesto en Alpine.

Franco Colapinto cerró en Miami su mejor fin de semana en Fórmula 1, con un 8° puesto brillante que le permitió ser el mejor del resto, en carrera y desde el primer día. Segundo GP que puntúa con Alpine, que no tuvo a Pierre Gasly en el top ten por un tremendo accidente. Ganó el líder Kimi Antonelli.

Fue sin dudas el mejor fin de semana de Colapinto en la Fórmula 1, el más sólido de principio al fin. Mejor que aquella gran actuación en Bakú 2024, en su segunda carrera en la máxima categoría con Williams.

En un callejero que no conocía y con formato sprint, ya el viernes se hizo notar con una notable clasificación en la octava posición. La carrera sprint no la pudo terminar mejor, pero porque intentó en la largada superar a Hamilton y Verstappen y el neerlandés claramente le dio un topetazo que no sancionaron.

No se amilanó, volvió a mostrar en clasificación que estaba entero, metió su mejor posición de salida con el 8° lugar y en todo momento, en cada corte, fue más rápido que su compañero de equipo.

Y en carrera, se recuperó enseguida de una lenta movida que lo retrasó unos cuatro lugares y fue tan genial lo que hizo que en dos curvas, trompo de Verstappen mediante, que recuperó hasta el sexto lugar.

Fue el mejor del resto todo el fin de semana y lo ratificó con un 8° puesto final que fue lo mejor en Alpine, su segunda carrera con puntos en la escudería francesa, e igualando aquella posición de Bakú.

Aquella vez, un choque en el final de Checo Pérez y Carlos Sainz lo hizo ascender dos posiciones. En Miami, todo fue mérito suyo.

La carrera en el callejero de Miami

Colapinto no movió bien, perdió muchos lugares, pero el trompo de Verstappen perjudicó a quienes lo pasaron y recuperó enseguida casi cinco lugares para quedar sexto delante de Hamilton.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2050986226572824749&partner=&hide_thread=false

El inglés quiso pasarlo por afuera, pero el argentino no lo dejó y se tocaron. Recién en la recta larga la Ferrari lo pudo superar y la FIA investigó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2050986855915528418&partner=&hide_thread=false

Atrás fue lamentable como Liam Lawson lo dejó pasar a Verstappen, como si fueran compañeros de equipo.

Mientras adelante, Antonelli volvía a pasar a Leclerc para recuperar la punta, pero enseguida la perdió y además el segundo puesto a manos de Norris, Verstappen superaba a Colapinto en el final de la recta larga, al entrar a la recta principal volvió a pasarlo.

>>Leer más: Franco Colapinto volvió a descollar en Miami y logró su mejor clasificación en la Fórmula 1

Atrás, mientras Gasly superaba a Lawson al final de la recta, el de Racing Bulls lo tocó mal, le hzo dar una vuelta de campana completa y quedó con el Alpine destrozado en forma aparatosa. Un segundo antes, fue Hadjar el que se estrelló solo en los mixtos. Y fue safety car por varios vueltas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2050987949009850487&partner=&hide_thread=false

En la reanudación, Norris superó a Leclerc para ser nuevo puntero. Y Antonelli también pudo con la Ferrari. Atrás Verstappen, el único que paró con el safety car, se vino para adelante, aunque lo investigaron por una supuesta infracción en la salida de boxes, pero quedó para después de la carrera.

En cinco vueltas, de último Verstappen pasó a octavo, detrás de Colapinto con gomas duras, mientras todo el resto largó con con gomas medias.

En la vuelta 21 Verstappen al fin superó a Colapinto, mientras Russell fue el primero de los de punta en parar, por lo que el argentino conservó el séptimo lugar.

Al cumplirse la mitad de carrera, todos los de adelante pararon, menos Colapinto, que quedó cuarto. Adelante, Verstappen apenas pudo mantener la punta con Antonelli y Norris, con gomas mucho más frescas. Atrás del argentino, el 5° Russell y el 6° Leclerc peleaban entre sí.

En la vuelta 32 Colapinto entró en boxes y volvió octavo, con buena ventaja sobre Sainz, por lo que solo le quedó girar para mantener ese lugar hasta el final, en su mejor fin de semana de Fórmula 1.

Adelante, Kimi Antonelli mantuvo a raya a Lando Norris, Verstappen sufrió haber parado tan temprano para caer al quinto puesto y las Ferrari, con Leclerc sexto y Hamilton séptimo, amagaron mucho más de lo que pueden concretar en la lucha por la victoria.

Oscar Piastri quedó tercero al superar a Leclerc, que al final hizo un gran trompo y golpeó con las paredes, pero pudo llegar sexto. Y George Russell, que sufre increíblemente la supremacía de su joven compañero, fue cuarto al superar a Max y Leclerc en el final.

>>Leer más: Franco Colapinto arriesgó, perdió en la largada y quedó afuera de los puntos en el sprint de Miami

Una previa con un visitante de diez

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2050969121899114523&partner=&hide_thread=false

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2050978746803298532&partner=&hide_thread=false

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2050978823244496925&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
El Alpine 43 de Franco Colapinto sale a pista en Miami para la clasificación.

Franco Colapinto volvió a descollar en Miami y logró su mejor clasificación en la Fórmula 1

Una imagen hist´rocia. La grilla de partida, con Franco Colapinto en el octavo puesto, al lado de Lewis Hamilton en Miami.

Franco Colapinto arriesgó, perdió en la largada y quedó afuera de los puntos en el sprint de Miami

Gran largada de Nicolás Varrone, en el sprint de la Fórmula 2 en Miami. Del 5° lugar llegó a estar 3°.

El prólogo del sprint de Franco Colapinto lo dio Nicolás Varrone, con una gran actuación en la Fórmula 2

Una sólida actuación de Franco Colapinto en el callejero de Miami, que no conocía. Con un nuevo chasis de Alpine, consiguió pasar al último corte por primera vez.

Un día que puede ser un mojón para Franco Colapinto, con su primera Q3 en Alpine

Ver comentarios

Las más leídas

Un joven de 25 años falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste

Un joven de 25 años falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste

El probable de Central, con algunos históricos y tres pibes que debutarían en primera

El probable de Central, con algunos históricos y tres pibes que debutarían en primera

Un joven falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste: estaba practicando buceo

Un joven falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste: estaba practicando buceo

Atención Argentina: Franco Colapinto corre el GP de Miami en un nuevo horario

Atención Argentina: Franco Colapinto corre el GP de Miami en un nuevo horario

Lo último

Vélez vs. Newells por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Vélez vs. Newell's por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Por 45 días habrá desvíos de colectivos en el centro de Rosario por trabajos de la EPE

Por 45 días habrá desvíos de colectivos en el centro de Rosario por trabajos de la EPE

Analistas advierten un incipiente rebote de la economía, pero no para todos

Analistas advierten un incipiente rebote de la economía, pero no para todos

Confirman que el cuerpo hallado en el río Paraná es el de Joaquín Fiant, desaparecido el 17 de abril

El joven de 19 años había sido visto por última vez en Granadero Baigorria. Su cuerpo fue encontrado este sábado flotando en el río a la altura del parque España
Confirman que el cuerpo hallado en el río Paraná es el de Joaquín Fiant, desaparecido el 17 de abril
Central pudo ganarlo, Tigre le empató y se viene Independiente en playoffs

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central pudo ganarlo, Tigre le empató y se viene Independiente en playoffs

Un joven falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste: estaba practicando buceo
La Ciudad

Un joven falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste: estaba practicando buceo

Por 45 días habrá desvíos de colectivos en el centro de Rosario por trabajos de la EPE
La Ciudad

Por 45 días habrá desvíos de colectivos en el centro de Rosario por trabajos de la EPE

Mujeres de la UCR acusan a la senadora Losada de poner en riesgo a víctimas de abuso y violencia
Información General

Mujeres de la UCR acusan a la senadora Losada de poner en riesgo a víctimas de abuso y violencia

Tres pasajeros murieron por un brote de hantavirus en un crucero que salió desde Ushuaia
Información General

Tres pasajeros murieron por un brote de hantavirus en un crucero que salió desde Ushuaia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un joven de 25 años falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste

Un joven de 25 años falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste

El probable de Central, con algunos históricos y tres pibes que debutarían en primera

El probable de Central, con algunos históricos y tres pibes que debutarían en primera

Un joven falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste: estaba practicando buceo

Un joven falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste: estaba practicando buceo

Atención Argentina: Franco Colapinto corre el GP de Miami en un nuevo horario

Atención Argentina: Franco Colapinto corre el GP de Miami en un nuevo horario

Cuáles son los cuatro posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

Cuáles son los cuatro posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

Ovación
Newells viajó este domingo con el retorno de Franco García y Bruno Cabrera
Ovación

Newell's viajó este domingo con el retorno de Franco García y Bruno Cabrera

Newells viajó este domingo con el retorno de Franco García y Bruno Cabrera

Newell's viajó este domingo con el retorno de Franco García y Bruno Cabrera

Central pudo ganarlo, Tigre le empató y se viene Independiente en playoffs

Central pudo ganarlo, Tigre le empató y se viene Independiente en playoffs

El uno x uno de Central: Jorge Broun fue el destacado en el empate frente a Tigre

El uno x uno de Central: Jorge Broun fue el destacado en el empate frente a Tigre

Policiales
Arregla celulares, ayudó a su madre a borrar mensajes de WhatsApp y quedó preso
Policiales

Arregla celulares, ayudó a su madre a borrar mensajes de WhatsApp y quedó preso

Zona sur: ocho aprehendidos y secuestro de drogas en tres allanamientos

Zona sur: ocho aprehendidos y secuestro de drogas en tres allanamientos

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco

Amenazas y persecución: detuvieron a un taxista como cómplice de dos extorsionadores

Amenazas y persecución: detuvieron a un taxista como cómplice de dos extorsionadores

La Ciudad
Por 45 días habrá desvíos de colectivos en el centro de Rosario por trabajos de la EPE
La Ciudad

Por 45 días habrá desvíos de colectivos en el centro de Rosario por trabajos de la EPE

Turismo: presentan una variada agenda que combina festivales, producción, aniversarios y deportes

Turismo: presentan una variada agenda que combina festivales, producción, aniversarios y deportes

Un joven falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste: estaba practicando buceo

Un joven falleció ahogado en la pileta de un club de zona oeste: estaba practicando buceo

Llega Open House Rosario: el festival que invita a recorrer edificios de alto valor arquitectónico

Llega Open House Rosario: el festival que invita a recorrer edificios de alto valor arquitectónico

Duro rechazo a la reforma de la ley de salud mental: Hace falta un sistema que funcione

Por Matías Petisce
La Ciudad

Duro rechazo a la reforma de la ley de salud mental: "Hace falta un sistema que funcione"

Satellites on fire: cómo funciona la app creada por tres jóvenes que detecta incendios en tiempo real
La Ciudad

"Satellites on fire": cómo funciona la app creada por tres jóvenes que detecta incendios en tiempo real

Chocó a un ciclista en bulevar Oroño mientras manejaba alcoholizada e intentó huir
La Ciudad

Chocó a un ciclista en bulevar Oroño mientras manejaba alcoholizada e intentó huir

Arregla celulares, ayudó a su madre a borrar mensajes de WhatsApp y quedó preso
Policiales

Arregla celulares, ayudó a su madre a borrar mensajes de WhatsApp y quedó preso

Hundimiento del Belgrano: 36 horas a la deriva y la consigna de no dormir para sobrevivir

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Hundimiento del Belgrano: 36 horas a la deriva y la consigna de no dormir para sobrevivir

Mapa de las patentes automotores: dónde se paga más y cuál es la situación en Santa Fe
economia

Mapa de las patentes automotores: dónde se paga más y cuál es la situación en Santa Fe

Un proyecto integral propone ayudar a las familias rosarinas endeudadas en plena crisis

Por Matías Petisce
La Ciudad

Un proyecto integral propone ayudar a las familias rosarinas endeudadas en plena crisis

Tras los polémicos despidos, Lumilagro contratará 60 empleados y abrirá 15 locales
Información General

Tras los polémicos despidos, Lumilagro contratará 60 empleados y abrirá 15 locales

La ampliación de la avenida Jorge Newbery llegó al 90 % de ejecución
La Ciudad

La ampliación de la avenida Jorge Newbery llegó al 90 % de ejecución

San Juan: una odontóloga fue condenada por quitarle 12 dientes a un niño de 5 años
Información General

San Juan: una odontóloga fue condenada por quitarle 12 dientes a un niño de 5 años

Obras clave: ultiman trabajos para dejar totalmente renovada la avenida Ayacucho

Obras clave: ultiman trabajos para dejar totalmente renovada la avenida Ayacucho

El Gran Rosario tiene un mercado de trabajo bajo presión y con menores ingresos
Economia

El Gran Rosario tiene un mercado de trabajo bajo presión y con menores ingresos

Estación Transformadora Mendoza: etapa final de una obra que beneficiará a 300 mil usuarios de la EPE
La Ciudad

Estación Transformadora Mendoza: etapa final de una obra que beneficiará a 300 mil usuarios de la EPE

El Loco no puede reelegir

Por Jorge Asís
Miradas

"El Loco no puede reelegir"

Roldán conversa sobre Malvinas, consumos digitales en infancias y el lado diurno de la dictadura

Por Miguel Pisano
La Región

Roldán conversa sobre Malvinas, consumos digitales en infancias y el lado diurno de la dictadura

Rugby, Copa Banco Macro: partidos de alto voltaje para la cuarta fecha del Regional del Litoral

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby, Copa Banco Macro: partidos de alto voltaje para la cuarta fecha del Regional del Litoral

Cultura: los organismos estables municipales de Rosario lanzan su temporada 2026

Cultura: los organismos estables municipales de Rosario lanzan su temporada 2026

Asociación Rosarina de Fútbol: Provincial busca quedar solo en el torneo de Primera A
Ovación

Asociación Rosarina de Fútbol: Provincial busca quedar solo en el torneo de Primera A

Zona sur: ocho aprehendidos y secuestro de drogas en tres allanamientos
policiales

Zona sur: ocho aprehendidos y secuestro de drogas en tres allanamientos

Invierno anticipado en Rosario: se viene una jornada con temperaturas cercanas a cero grados
la ciudad

Invierno anticipado en Rosario: se viene una jornada con temperaturas cercanas a cero grados