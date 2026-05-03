Franco Colapinto cerró en Miami su mejor fin de semana en la Fórmula 1 con buenos puntos

El argentino fue octavo en Miami, igualando su mejor carrera en Fórmula 1 pero sin dudas completando la más sólida en Alpine y desde que debutó en 2024.

Franco Colapinto y un fin de semana inolvidable en Miami, el mejor en la Fórmula 1 y por supuesto en Alpine.

Franco Colapinto cerró en Miami su mejor fin de semana en Fórmula 1 , con un 8° puesto brillante que le permitió ser el mejor del resto, en carrera y desde el primer día. Segundo GP que puntúa con Alpine , que no tuvo a Pierre Gasly en el top ten por un tremendo accidente. Ganó el líder Kimi Antonelli.

Fue sin dudas el mejor fin de semana de Colapinto en la Fórmula 1, el más sólido de principio al fin. Mejor que aquella gran actuación en Bakú 2024, en su segunda carrera en la máxima categoría con Williams.

En un callejero que no conocía y con formato sprint, ya el viernes se hizo notar con una notable clasificación en la octava posición. La carrera sprint no la pudo terminar mejor, pero porque intentó en la largada superar a Hamilton y Verstappen y el neerlandés claramente le dio un topetazo que no sancionaron.

No se amilanó, volvió a mostrar en clasificación que estaba entero, metió su mejor posición de salida con el 8° lugar y en todo momento, en cada corte, fue más rápido que su compañero de equipo.

Y en carrera, se recuperó enseguida de una lenta movida que lo retrasó unos cuatro lugares y fue tan genial lo que hizo que en dos curvas, trompo de Verstappen mediante, que recuperó hasta el sexto lugar.

Fue el mejor del resto todo el fin de semana y lo ratificó con un 8° puesto final que fue lo mejor en Alpine, su segunda carrera con puntos en la escudería francesa, e igualando aquella posición de Bakú.

Aquella vez, un choque en el final de Checo Pérez y Carlos Sainz lo hizo ascender dos posiciones. En Miami, todo fue mérito suyo.

La carrera en el callejero de Miami

Colapinto no movió bien, perdió muchos lugares, pero el trompo de Verstappen perjudicó a quienes lo pasaron y recuperó enseguida casi cinco lugares para quedar sexto delante de Hamilton.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2050986226572824749&partner=&hide_thread=false PURE CHAOS AT THE START!



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El inglés quiso pasarlo por afuera, pero el argentino no lo dejó y se tocaron. Recién en la recta larga la Ferrari lo pudo superar y la FIA investigó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2050986855915528418&partner=&hide_thread=false AL LÍMITE: Franco Colapinto se tocó con Hamilton en la curva.



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Atrás fue lamentable como Liam Lawson lo dejó pasar a Verstappen, como si fueran compañeros de equipo.

Mientras adelante, Antonelli volvía a pasar a Leclerc para recuperar la punta, pero enseguida la perdió y además el segundo puesto a manos de Norris, Verstappen superaba a Colapinto en el final de la recta larga, al entrar a la recta principal volvió a pasarlo.

>>Leer más: Franco Colapinto volvió a descollar en Miami y logró su mejor clasificación en la Fórmula 1

Atrás, mientras Gasly superaba a Lawson al final de la recta, el de Racing Bulls lo tocó mal, le hzo dar una vuelta de campana completa y quedó con el Alpine destrozado en forma aparatosa. Un segundo antes, fue Hadjar el que se estrelló solo en los mixtos. Y fue safety car por varios vueltas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2050987949009850487&partner=&hide_thread=false ¿QUÉ PASÓ CON GASLY? ¡Así quedó el Alpine del francés compañero de Colapinto! Fin de la carrera para él.



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En la reanudación, Norris superó a Leclerc para ser nuevo puntero. Y Antonelli también pudo con la Ferrari. Atrás Verstappen, el único que paró con el safety car, se vino para adelante, aunque lo investigaron por una supuesta infracción en la salida de boxes, pero quedó para después de la carrera.

En cinco vueltas, de último Verstappen pasó a octavo, detrás de Colapinto con gomas duras, mientras todo el resto largó con con gomas medias.

En la vuelta 21 Verstappen al fin superó a Colapinto, mientras Russell fue el primero de los de punta en parar, por lo que el argentino conservó el séptimo lugar.

Al cumplirse la mitad de carrera, todos los de adelante pararon, menos Colapinto, que quedó cuarto. Adelante, Verstappen apenas pudo mantener la punta con Antonelli y Norris, con gomas mucho más frescas. Atrás del argentino, el 5° Russell y el 6° Leclerc peleaban entre sí.

En la vuelta 32 Colapinto entró en boxes y volvió octavo, con buena ventaja sobre Sainz, por lo que solo le quedó girar para mantener ese lugar hasta el final, en su mejor fin de semana de Fórmula 1.

Adelante, Kimi Antonelli mantuvo a raya a Lando Norris, Verstappen sufrió haber parado tan temprano para caer al quinto puesto y las Ferrari, con Leclerc sexto y Hamilton séptimo, amagaron mucho más de lo que pueden concretar en la lucha por la victoria.

Oscar Piastri quedó tercero al superar a Leclerc, que al final hizo un gran trompo y golpeó con las paredes, pero pudo llegar sexto. Y George Russell, que sufre increíblemente la supremacía de su joven compañero, fue cuarto al superar a Max y Leclerc en el final.

>>Leer más: Franco Colapinto arriesgó, perdió en la largada y quedó afuera de los puntos en el sprint de Miami

Una previa con un visitante de diez

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2050969121899114523&partner=&hide_thread=false ¡QUÉ FOTO! ¡QUÉ ENCUENTRO! ¡Lionel Messi y su familia junto a FRANCO COLAPINTO!



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