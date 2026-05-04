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Maia Reficco y su primer GP junto a Colapinto: "Me estresé pero acá vengo a bancarlo a Franco"

El piloto argentino logró su mejor resultado en la Fórmula 1 en una carrera que también tuvo a su novia actriz en el centro de la escena

4 de mayo 2026 · 11:05hs
Maia Reficco acompañó a Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami

Maia Reficco acompañó a Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami

Este fin de semana, Franco Colapinto vivió un día inolvidable en Miami. El piloto argentino logró el domingo su mejor posición en su carrera en la Fórmula 1: luego de una sanción a Charles Leclerc, pudo adelantar un puesto y terminó 7º, su mejor ubicación hasta el momento. Pero además de brillar en lo deportivo, también ganó en el amor. El Gran Premio de Miami marcó la primera vez que el piloto argentino estuvo acompañado por su novia, la actriz Maia Reficco.

Lo cierto es que en Miami paso de todo, especialmente en los paddocks, donde no faltaron figuras ni momentos virales. Una de las sorpresas fue la presencia de Lionel Messi, quien llegó al circuito acompañado por Antonela Roccuzzo y sus hijos. Su aparición revolucionó el ambiente: cámaras, fanáticos y hasta integrantes de los equipos siguieron cada uno de sus movimientos en su primera experiencia dentro del mundo de la Fórmula 1.

Y en ese mismo escenario, Maia Reficco también fue protagonista. La actriz acaparó la atención de la prensa, que buscaba conocer más sobre su reciente relación con Colapinto. Así fue como, interceptada por una periodista argentina, en la previa de la carrera y con un mate en mano, Reficco habló por primera vez sobre este nuevo romance y cómo está viviendo este momento junto al piloto.

>> Leer más: Franco Colapinto cerró en Miami su mejor fin de semana en la Fórmula 1 con buenos puntos

Qué dijo Maia Reficco sobre Franco Colapinto

Maia Reficco acaparó la atención de todos los medios argentinos en los paddocks del Gran Premio de Miami. La actriz acompañó a Franco Colapinto en la previa a la carrera y celebró junto a él el exitoso resultado.

Así fue como, mientras se encontraba relajada tomando mate en la previa, respondió a las preguntas de los medios. Alejandra Martínez, ex participante de Gran Hermano, le consultó cómo estaba viviendo el momento. “Muy bien, muy contenta de bancar a Franco”, expresó.

Acto seguido, la periodista le preguntó qué fue lo que más le sorprendió del ambiente de la Formula 1. La actriz respondió: “Todo. La verdad, yo no sabía mucho del mundo y es un delirio...”.

Por último, Reficco —que llevaba un elegante vestido corto a lunares, mocasines y lentes de sol— también habló sobre su look y la experiencia: “Me estresé, pero yo acá no vengo más que a bancarlo a Franco y, si bien me estresé, también me divertí”.

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Quién es la actriz Maia Reficco

Maia Reficco nació el 14 de julio de 2000 en Boston, Estados Unidos. A pesar de no haber nacido en Argentina, la actriz tiene una fuerte conexión con el país, ya que sus padres son argentinos. Es hija de Katie Viqueira, reconocida cantante de tango y folclore, por lo que creció en un entorno marcado por la música y la actuación.

A los 8 años se instaló en Argentina, donde comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo artístico. Sin embargo, a los 15 regresó a Estados Unidos, más precisamente a Los Ángeles, con el objetivo de potenciar su carrera.

El salto a la fama llegó a los 17 años, cuando protagonizó la serie "Kally’s Mashup" en Nickelodeon. Desde entonces, participó en diversas producciones que la posicionaron como una artista en ascenso. En teatro musical también tuvo un recorrido destacado: con solo 19 años protagonizó una versión del musical "Evita" en Nueva York, interpretando a una joven Eva Duarte, y en 2024 fue parte del musical Hadestown en Broadway.

En televisión, en 2023 integró el elenco del reboot de "Pretty Little Liars", disponible en HBO Max.

Además, Reficco desarrolló su carrera musical. En 2020 lanzó su primera canción, "Tuya", y luego presentó nuevos temas que le permitieron consolidarse también como cantante.

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