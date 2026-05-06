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Rutas y puertos: respaldo de la Bolsa de Rosario al proyecto de Pullaro que levanta ruido en el agro

La entidad emitió un comunicado en el que avala la creación del nuevo modelo de mantenimiento de infraestructura vial del gobernador

6 de mayo 2026 · 15:28hs
La Bolsa de Comercio de Rosario se manifestó sobre el costo y mantenimiento de las rutas que van hacia el puerto. 

La Bolsa de Comercio de Rosario se manifestó sobre el costo y mantenimiento de las rutas que van hacia el puerto. 

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) respaldó el proyecto de obras sobre el Circuito de Ingresos a Puertos del Gobierno de Santa Fe para mantener las rutas y accesos a esas terminales, que generó malestar en la cadena del agro por los costos que puede generarle.

El nuevo modelo quiere nutrir del cobro por tonelada de cada camión que ingrese a las terminales portuarias.

En los papeles lo pagaría la terminal portuaria y ya no el transporte, aunque lo que sostienen tanto desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) como la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y otros sectores es que el costo se trasladaría hasta llegar a los productores.

Frente al revuelo, la entidad madre de la cadena del agro que reúne a productores, acopiadores, corredores, exportadores y a la agroindustria mostró su posición en la que se ve cierta tendencia a avalar el plan del gobernador Maximiliano Pullaro. Lo cierto es que quedó en medio de la situación porque es parte de las reuniones.

>> Leer más: Diferencias entre el gobierno de Santa Fe y cerealeras por quién paga las rutas hacia los puertos

Bolsa de Comercio de Rosario

“La Bolsa ha sostenido históricamente la necesidad de contar con una infraestructura de transporte de cargas adecuada, eficiente y funcional”, comienza el comunicado, que detalla las reuniones en las que participó activamente. A su vez, pide que en el futuro “se incorporen a los representantes de los distintos sectores vinculados a la producción y comercialización a las próximas reuniones donde se aborde el mencionado proyecto”.

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La Bolsa de Comercio de Rosario valora la generación de espacios de diálogo entre el sector público y privado, entendiendo que los mismos deben orientarse a defender y fortalecer la competitividad del sector agroindustrial, a impulsar la realización y el mantenimiento sostenido de las obras viales críticas para el acceso a los puertos del Gran Rosario", añade.

Apenas puede leerse una advertencia cuando pide “garantizar que todo eventual esquema de financiamiento o recaudación guarde estricta relación con los servicios e inversiones efectivamente ejecutados”. Es decir: trata con equilibrio el eventual traslado de costos del financiamiento de las obras.

“La Institución continuará participando activamente en todas aquellas instancias de diálogo y análisis técnico que contribuyan al desarrollo de una infraestructura logística moderna, eficiente y alineada con las necesidades productivas y exportadoras del país”, concluye.

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