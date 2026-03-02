La Capital | Fórmula 1 | Argentina

Invasión argentina en Australia: los horarios de F1, F2 y F3 este fin de semana

La aparición de Franco Colapinto en la Fórmula 1 abrió el camino para Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi, que debutarán en la F2 y F3 respectivamente

2 de marzo 2026 · 16:34hs
Argentina tendrá representantes en la F1 (Colapinto)

Argentina tendrá representantes en la F1 (Colapinto), F2 (Varrone) y F3 (Colnaghi).

Los pilotos argentinos marcarán presencia en las principales categorías de Fórmula en este 2026, con Franco Colapinto en la F1, Nicolás Varrone en la F2 y Mattia Colnaghi en la F3. La irrupción del pilarense en la máxima categoría del automovilismo provocó una oleada de corredores albicelestes en el cuadro principal.

Tanto Varrone como Colnaghi harán su estreno absoluto en cada categoría y buscarán afianzarse, con el sueño de seguir los pasos de Colapinto para, en un futuro, alcanzar la Fórmula 1.

En el caso de Varrone, nacido en Ingeniero Maschwitz, correrá en la F2 de la mano de Van Amersfoort Racing y, a pesar de ser un rookie, será uno de los pilotos de mayor edad en la categoría.

Por su parte, Colnaghi disputará su primer campeonato de F3 junto a MP Motorsport, equipo que también tuvo a Colapinto durante su etapa formativa. El oriundo de Monza, Italia, decidió representar a la Argentina, nacionalidad que adoptó por parte de su madre, nacida en Chubut.

Mattia Colnaghi Nicolas Varrone
Mattia Colnaghi y Nicolás Varrone sacaron junto la licencia deportiva en Argentina.

Mattia Colnaghi y Nicolás Varrone sacaron junto la licencia deportiva en Argentina.

Dónde ver todas las carreras en Australia este fin de semana

Toda la actividad del fin de semana de Fórmula 1 en el circuito de Albert Park será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.

>> Leer más: El rotundo cambio que propuso Flavio Briatore para las carreras de la Fórmula 1

Esta misma plataforma, a través de ESPN, transmitirá también todas las carreras tanto de la F2 como de la F3, por lo que tendrá cobertura completa en Australia.

Horarios de la F1, F2 y F3 en Australia

Jueves 5 de marzo

F3 | Primera práctica libre: 18.50

F2 | Primera práctica libre: 20

F1 | Primera práctica libre: 22.30

Viernes 6 de marzo

F3 | Clasificación: 0

F2 | Clasificación: 0.55

F1 | Segunda práctica libre: 2

F3 | Sprint: 21.15

F1 | Tercera práctica libre: 22.30

Sábado 7 de marzo

F2 | Sprint: 0.10

F1 | Clasificación: 2

F3 | Feature race: 18.50

F2 | Feature race: 21.25

Domingo 8 de marzo

F1 | Carrera: 1

* Horario en Argentina

