Invasión argentina en Australia: los horarios de F1, F2 y F3 este fin de semana

La aparición de Franco Colapinto en la Fórmula 1 abrió el camino para Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi, que debutarán en la F2 y F3 respectivamente

Argentina tendrá representantes en la F1 (Colapinto), F2 (Varrone) y F3 (Colnaghi).

Los pilotos argentinos marcarán presencia en las principales categorías de Fórmula en este 2026 , con Franco Colapinto en la F1 , Nicolás Varrone en la F2 y Mattia Colnaghi en la F3 . La irrupción del pilarense en la máxima categoría del automovilismo provocó una oleada de corredores albicelestes en el cuadro principal.

Tanto Varrone como Colnaghi harán su estreno absoluto en cada categoría y buscarán afianzarse, con el sueño de seguir los pasos de Colapinto para, en un futuro, alcanzar la Fórmula 1 .

En el caso de Varrone, nacido en Ingeniero Maschwitz, correrá en la F2 de la mano de Van Amersfoort Racing y, a pesar de ser un rookie, será uno de los pilotos de mayor edad en la categoría.

Por su parte, Colnaghi disputará su primer campeonato de F3 junto a MP Motorsport , equipo que también tuvo a Colapinto durante su etapa formativa. El oriundo de Monza, Italia, decidió representar a la Argentina, nacionalidad que adoptó por parte de su madre, nacida en Chubut.

Mattia Colnaghi Nicolas Varrone Mattia Colnaghi y Nicolás Varrone sacaron junto la licencia deportiva en Argentina.

Dónde ver todas las carreras en Australia este fin de semana

Toda la actividad del fin de semana de Fórmula 1 en el circuito de Albert Park será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Esta misma plataforma, a través de ESPN, transmitirá también todas las carreras tanto de la F2 como de la F3, por lo que tendrá cobertura completa en Australia.

Horarios de la F1, F2 y F3 en Australia

Jueves 5 de marzo

F3 | Primera práctica libre: 18.50

F2 | Primera práctica libre: 20

F1 | Primera práctica libre: 22.30

Viernes 6 de marzo

F3 | Clasificación: 0

F2 | Clasificación: 0.55

F1 | Segunda práctica libre: 2

F3 | Sprint: 21.15

F1 | Tercera práctica libre: 22.30

Sábado 7 de marzo

F2 | Sprint: 0.10

F1 | Clasificación: 2

F3 | Feature race: 18.50

F2 | Feature race: 21.25

Domingo 8 de marzo

F1 | Carrera: 1

* Horario en Argentina