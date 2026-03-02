La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

Cuándo corre Franco Colapinto: días, horarios y TV del comienzo de la Fórmula 1

El piloto argentino comenzará la temporada 2026 con Alpine, que renovó las expectativas con la llegada de una nueva generación de autos

2 de marzo 2026 · 08:16hs
Franco Colapinto afrontará su primera temporada desde el comienzo en la Fórmula 1.

Franco Colapinto afrontará su primera temporada desde el comienzo en la Fórmula 1.
Cuándo corre Franco Colapinto: días, horarios y TV del comienzo de la Fórmula 1

La Fórmula 1 comenzará la temporada 2026 con el Gran Premio de Australia, que será la primera carrera con la nueva generación de monoplazas que llegó para cambiar el rumbo de la máxima categoría del automovilismo. A su vez, Franco Colapinto iniciará su año en Alpine con mejores expectativas y el sueño de pelear por los puntos.

El argentino afrontó su primera pretemporada en la F1 y también tendrá su primera oportunidad como piloto titular desde el comienzo de la temporada, por lo que buscará consolidarse y sostener un equilibrio mayor a sus primeros dos períodos en la Máxima, primero con Williams en 2024 y luego en Alpine durante el 2025.

En tanto, será la primera carrera de Colapinto en Australia desde su ascenso a la élite, por lo que tendrá un circuito desconocido al cual adaptarse, mientras también continúa su adaptación al flamante A526 de la escudería francesa.

image (15)
El piloto argentino tuvo una gran pretemporada con Alpine en Baréin.

El piloto argentino tuvo una gran pretemporada con Alpine en Baréin.

El nuevo auto de Alpine dejó buenas sensaciones durante los tests oficiales en Baréin, pero aquellas sesiones no fueron más que pruebas para tomar información de parte de los ingenieros y ajustar los detalles del monoplaza. Por eso, tanto Pierre Gasly como Colapinto deberán ratificar las expectativas con buen rendimiento en la pista.

Por otro lado, esta carrera también será la primera con los 11 equipos y 22 pilotos tras la incorporación de Cadillac, con los históricos Checo Pérez y Valtteri Bottas al volante, como undécima escudería. Además, Kick Sauber pasó a ser Audi, por lo que el equipo de origen alemán también hará su debut.

Cuándo se disputa el GP de Australia

El Gran Premio de Australia, en Melbourne, se disputará desde el jueves 5 al domingo 8 de marzo. La primera jornada, entre la noche del jueves y madrugada del viernes, contará con las dos primeras prácticas libres, mientras que el segundo día, entre la noche del viernes y madrugada del sábado, será el turno de la tercera sesión y luego la clasificación.

Finalmente, el domingo será el turno de la carrera principal, en la que se dará el inicio oficial de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y será la primera carrera de la nueva generación de autos.

image (18).jpg
Charles Leclerc y la Ferrari durante el Gran Premio de Australia en 2025.

Charles Leclerc y la Ferrari durante el Gran Premio de Australia en 2025.

>> Leer más: El rotundo cambio que propuso Flavio Briatore para las carreras de la Fórmula 1

Toda la actividad del fin de semana en el circuito de Albert Park será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Horarios del GP de Australia

Jueves 5 de marzo

Prácticas Libres 1: 22.30

Viernes 6 de marzo

Prácticas Libres 2: 2

Prácticas Libres 3: 22.30

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 2

Domingo 8 de marzo

Carrera: 1

* Horario en Argentina

Noticias relacionadas
El Alpine que condujeron Franco Colapinto y Pierre Gasly en Baréin y que dejó una sólida impresión.

Por qué Alpine y Franco Colapinto pueden ilusionarse con un buen 2026 tras los ensayos de Baréin

el rotundo cambio que propuso flavio briatore para las carreras de la formula 1

El rotundo cambio que propuso Flavio Briatore para las carreras de la Fórmula 1

Flavio Briatore, asesor de Alpine, lanzó duras críticas a la nueva generación de autos de la F1.

Alpine respondió en Baréin, pero Flavio Briatore criticó los cambios de la Fórmula 1

Ver comentarios

Las más leídas

Inicio de clases: Pullaro les pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Inicio de clases: Pullaro les pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newells tras el triunfo canalla

Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newell's tras el triunfo canalla

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newells

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newell's

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

Lo último

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newells

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newell's

Newells: la caída en el clásico profundizó los débiles números de las distintas tablas

Newell's: la caída en el clásico profundizó los débiles números de las distintas tablas

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Pese al paro, empezaron las clases en Rosario: tráfico intenso, "Aurora" y abrazo solidario

Tanto en instituciones públicas como privadas, este lunes 2 de marzo comenzó el ciclo lectivo. El cambio en la fisonomía de la ciudad y el reclamo de los maestros

Pese al paro, empezaron las clases en Rosario: tráfico intenso, Aurora y abrazo solidario
Vandalismo tras el clásico rosarino: apedrearon edificios e incendiaron contenedores
Policiales

Vandalismo tras el clásico rosarino: apedrearon edificios e incendiaron contenedores

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas
La Ciudad

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Se volvió a paralizar la refacción del Monumento a la Bandera

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Se volvió a paralizar la refacción del Monumento a la Bandera

Preparan y embellecen el parque Independencia para los juegos Odesur

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Preparan y embellecen el parque Independencia para los juegos Odesur

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próxiumo fin de semana largo
Información General

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próxiumo fin de semana largo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Inicio de clases: Pullaro les pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Inicio de clases: Pullaro les pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newells tras el triunfo canalla

Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newell's tras el triunfo canalla

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newells

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newell's

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

El minuto a minuto: Central volvió a llevarse el clásico con nuevo grito de Di María y Copetti

El minuto a minuto: Central volvió a llevarse el clásico con nuevo grito de Di María y Copetti

Ovación
Newells: la caída en el clásico profundizó los débiles números de las distintas tablas

Por Luis Castro
Ovación

Newell's: la caída en el clásico profundizó los débiles números de las distintas tablas

Newells: la caída en el clásico profundizó los débiles números de las distintas tablas

Newell's: la caída en el clásico profundizó los débiles números de las distintas tablas

Cuándo corre Franco Colapinto: días, horarios y TV del comienzo de la Fórmula 1

Cuándo corre Franco Colapinto: días, horarios y TV del comienzo de la Fórmula 1

Newells: cómo salir del pozo en medio de una bronca sin fin

Newell's: cómo salir del pozo en medio de una bronca sin fin

Policiales
Vandalismo tras el clásico rosarino: apedrearon edificios e incendiaron contenedores
Policiales

Vandalismo tras el clásico rosarino: apedrearon edificios e incendiaron contenedores

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi

Secuestraron casi media tonelada de cocaína tras una persecución en el norte de Santa Fe

Secuestraron casi media tonelada de cocaína tras una persecución en el norte de Santa Fe

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

La Ciudad
Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas
La Ciudad

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Pese al paro, empezaron las clases en Rosario: tráfico intenso, Aurora y abrazo solidario

Pese al paro, empezaron las clases en Rosario: tráfico intenso, "Aurora" y abrazo solidario

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: sin restos de ADN donde habría caído Giovani

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: sin restos de ADN donde habría caído Giovani

Preparan y embellecen el parque Independencia para los juegos Odesur

Preparan y embellecen el parque Independencia para los juegos Odesur

Tras convertirse en ley, asoma una batalla judicial por la reforma laboral

Por Javier Felcaro
Política

Tras convertirse en ley, asoma una batalla judicial por la reforma laboral

Sangre fría y milagro: Faustino Oro dio otro paso para su récord en ajedrez

Por Walter Palena

Ovación

Sangre fría y milagro: Faustino Oro dio otro paso para su récord en ajedrez

Aguas aplica una suba de tarifa del 14 % y entra en vigencia el nuevo esquema
La Ciudad

Aguas aplica una suba de tarifa del 14 % y entra en vigencia el nuevo esquema

Inicio de clases: arranca el operativo para ordenar el tránsito y evitar la doble fila
La Ciudad

Inicio de clases: arranca el operativo para ordenar el tránsito y evitar la doble fila

Miles de viajeros varados por la cancelación de vuelos en Medio Oriente
El Mundo

Miles de viajeros varados por la cancelación de vuelos en Medio Oriente

La Finalissima en peligro: Qatar suspendió el fútbol por los bombardeos
Ovación

La Finalissima en peligro: Qatar suspendió el fútbol por los bombardeos

¿Cómo afecta la guerra en Medio Oriente al calendario de la Fórmula Uno?
Ovación

¿Cómo afecta la guerra en Medio Oriente al calendario de la Fórmula Uno?

Equivocan el camino: docentes de la UNR critican a alumnos que exigen rendir
La Ciudad

"Equivocan el camino": docentes de la UNR critican a alumnos que exigen rendir

San Lorenzo amplía su paseo comercial con la renovación de San Juan al 500
la region

San Lorenzo amplía su paseo comercial con la renovación de San Juan al 500

Temor en el centro tras el incendio en el décimo piso de un edificio frente al río
La ciudad

Temor en el centro tras el incendio en el décimo piso de un edificio frente al río

El caso Pergamino abre una esperanza para todos los pueblos fumigados

Por Luis Emilio Blanco
La Región

"El caso Pergamino abre una esperanza para todos los pueblos fumigados"

Cada vez más hinchas no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

Por Matías Petisce
La Ciudad

Cada vez más hinchas no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

La doble fila y no conversar en la puerta: los consejos para la vuelta a clases
La Ciudad

La doble fila y no conversar en la puerta: los consejos para la vuelta a clases

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe
La Ciudad

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe

Ataque a Irán: el gobierno apoyó la acción conjunta de Israel y Estados Unidos
Política

Ataque a Irán: el gobierno apoyó la acción conjunta de Israel y Estados Unidos

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado
Policiales

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: murió un camionero
La Ciudad

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: murió un camionero

La provincia pide acompañamiento familiar en el primer día de clases
La Ciudad

La provincia pide acompañamiento familiar en el primer día de clases

El Senado convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el gobierno
Politica

El Senado convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el gobierno

El verano cierra con más turistas aunque con menores gastos y viajes más cortos
Información general

El verano cierra con más turistas aunque con menores gastos y viajes más cortos