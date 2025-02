El jefe de Williams anticipó que Colapinto regresará tras su paso por Alpine

“Hay un período de tiempo en el que espero que esté corriendo para Alpine, y la razón por la que lo hicimos, es que realmente quiero que esté corriendo en 2025 o 2026, y esta es la mejor oportunidad que tiene sin estar con nosotros”, expresó Vowles, y agregó: “Es por eso que está ahí, y no quiero decir que sea en detrimento de Doohan, espero que Jack tenga un tiempo exitoso, pero en última instancia Franco es mi piloto al que quiero de vuelta en el coche y, después de un período de tiempo, volverá a Williams”.

Colapinto al acecho de Doohan

Roberto Merhi, ex piloto español de Fórmula 1, dejó entrever que no está garantizada la participación de Doohan en el inicio de la competencia, justamente en el Gran Premio de Australia, donde sería local. Tras los ensayos de neumáticos de Pirelli, las sensaciones en la escudería francesa estarían cada vez más inclinadas hacia el pilarense.

“Vamos a ver si Doohan empieza el año, que yo no lo tengo tan claro. Yo creo que está la cosa tensa”, expresó Merhi durante su participación en el podcast Cope GP. El piloto que compitió en la F1 con el equipo Manor Marussia en 2015 manifestó las dudas sobre la presencia del australiano en el debut, a semanas del inicio de la temporada.

Rápidamente, los conductores se sorprendieron y le consultaron: “¿Qué dices? Pero si la primera carrera es en Australia”. Por ello, Merhi insistió en que fuentes confiables le señalaron que Doohan podría no completar las primeras cinco carreras de la temporada, aunque luego bajó las tensiones y aseguró que en principio arrancaría como titular el campeonato.

Colapinto ya viste los colores de Alpine mientras se prepara para la temporada 2025.

Los planes en Alpine

“No lo tengo tan claro. Lo que te puedo decir de buena fuente es que en cinco carreras no estará. No sé si empezará el año. En principio sí, pero de lo que he visto en Fórmula 1, y como lo estoy oliendo por ahí, no estoy seguro de que empiece”, replicó el español al reforzar la idea de que su continuidad no está garantizada.

Merhi tiene relación directa con la familia de Carlos Sainz Jr., su compatriota, por lo que llevó a muchos a considerar que la información podría venir desde fuentes altas dentro del paddock de la F1. Los rumores en el universo de la máxima categoría del automovilismo no salen de cualquier parte, aunque es bien sabido que no siempre llegan a concretarse.