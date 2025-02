Un ex piloto de Fórmula 1 aseguró que Colapinto podría ser titular antes de lo esperado

Roberto Merhi, ex piloto español de Fórmula 1, dejó entrever que no está garantizada la participación de Doohan en el inicio de la competencia, justamente en el Gran Premio de Australia , donde sería local. Tras los ensayos de neumáticos de Pirelli, las sensaciones en la escudería francesa estarían cada vez más inclinadas hacia el pilarense.

Colapinto se sumó al equipo Alpine y comenzó a realizar distintas pruebas.

“No lo tengo tan claro. Lo que te puedo decir de buena fuente es que en cinco carreras no estará. No sé si empezará el año. En principio sí, pero de lo que he visto en Fórmula 1, y como lo estoy oliendo por ahí, no estoy seguro de que empiece”, replicó el español al reforzar la idea de que su continuidad no está garantizada.

Las dudas de Alpine sobre Doohan

Una de las claves que siembran dudas sobre la posición de los pilotos fue la insistencia de Alpine por contar con los servicios de Colapinto, ya que desembolsaron una importante suma de dinero para sumarlo a sus filas. Además, desde la escudería afrontan una reestructuración que cuenta como figura clave a Flavio Briatore, principal propulsor de la llegada del argentino.

El australiano fue anunciado como piloto titular para el comienzo de la temporada, pero la presencia del pilarense como piloto de reserva generó altas expectativas, especialmente después de los desempeños de cada uno en los tests de neumáticos en Barcelona, donde trascendió que Colapinto tuvo mejores resultados.

Los contratos y otros factores financieros no son un detalle menor a la hora de tomar decisiones en la F1, por lo que varias cuestiones pueden influir en los cambios dentro del equipo. No obstante, el rendimiento sobre la pista sigue siendo determinante y la presión sobre Doohan para rendir inmediatamente es evidente.

Si el rendimiento del australiano no cumple con las expectativas de las autoridades de la escudería, Colapinto podría ser ascendido a la butaca titular junto a Pierre Gasly, más aún con el detalle de que Doohan cuenta con una cláusula que asegura su participación en solo cinco carreras más.

Versiones de la posible titularidad de Colapinto

Merhi tiene relación directa con la familia de Carlos Sainz Jr., su compatriota, por lo que llevó a muchos a considerar que la información podría venir desde fuentes altas dentro del paddock de la F1. Los rumores en el universo de la máxima categoría del automovilismo no salen de cualquier parte, aunque es bien sabido que no siempre llegan a concretarse.

Las palabras del español van en sintonía con las de otro compatriota, Joan Villadelprat, quien fue un histórico colaborador de Briatore. “Voy a decir una cosa que sonará muy mal y que solo lo puedo decir por la experiencia del personaje que yo conozco, que es Flavio. No creo que Flavio crea en Doohan. No, no lo creo. No lo creo. Entonces, Doohan tiene las carreras contadas”, afirmó el ex Ferrari y Benetton.

“Flavio cree que tiene el siguiente Michael Schumacher o el siguiente Fernando Alonso con Colapinto. Estos destellos que hemos visto en Colapinto, que son destellos de un grande, Flavio cree que puede ser un grande de los grandes. Entonces, por eso ha invertido 20 millones. Lo conozco muy bien porque he estado diez años. Su mano derecha, mano izquierda y la del medio casi, casi. Él ahora ha apostado por Colapinto. Por esto digo que Doohan lo tiene difícil. Si Doohan es mucho más lento que Gasly no creo que dure mucho tiempo”, concluyó el catalán.

El cariñoso posteo de Alpine

Franco Colapinto no parece comprometido, ni casado ni nada que amerite festejar San Valentín. Así y todo, Alpine lo convirtió este viernes en el protagonista de su saludo por el 14 de febrero con el siguiente mensaje: "Estamos hechos el uno para el otro".

La escudería de origen francés decidió celebrar el Día de los Enamorados con el foco puesto en uno de los nuevos integrantes del equipo. La empresa eligió una foto del piloto de reserva y debajo puso: "Cada vuelta contigo se siente como una victoria".

El corredor argentino apareció en varias imágenes de sus primeros días de trabajo en Enstone. Cada una incluye una dedicatoria romántica en clave fierrera. "Sin ti soy un F1 sin combustible: no avanzo", decía una de las instantáneas del deportista de 21 años.