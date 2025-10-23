El anuncio aún no llegó pero Franco Colapinto dijo: "Estoy trabajando mucho en el auto del año que viene"

La continuidad de Franco Colapinto en Alpine para 2026 no fue oficializada todavía, pero está claro que sigue. El CEO de Mercado Libre también lo dejó claro.

Franco Colapinto, en el evento de Mercado Libre, en México. Alpine no lo oficializó todavia pero su continuidad en Fórmula 1 no está en duda.

Falta la formalidad, eso está más que claro, pero que Franco Colapinto continuará en la Fórmula 1 no hay dudas. Por supuesto, mejor que Alpine lo anuncie cuando antes, pero el argentino dejó muy claro en México que ya está trabajando duro en el auto de 2026.

Todo el mundo esperaba que el miércoles 22 de octubre sería el día del anuncio oficial de Alpine sobre la continuidad de Colapinto para la próxima temporada. Hubo muchos indicios al respecto en los días previos, pero aunque no fue así de momento, durante la jornada se dejó claro que el argentino seguirá en les escudería francesa.

Colapinto recibió el cariño del público mexicano durante la presentación del modelo Arkana en Renault Polanco, una de las concesionarias del Rombo en el Distrito Federal. Ahí le expresaron que en el país azteca lo querían más que el argentino, pero ahí riéndose dejó en claro "que más que en Argentina es imposible, no se puede".

Y ya casi de noche participó de otro evento, en uno de los hoteles más lujosos, organizado por Mercado Libre. Ahí dio más indicios de lo que ocurrirá. O mejor dicho, lo dejó más que claro: "Estoy trabajando mucho con el auto del año que viene", dijo con certezas.

"Estamos trabajando cada vez mejor en equipo, sabíamos que el 2025 iba a ser difícil, quizás más de lo que imaginábamos", expresó, ratificando que "cada vez estoy más cómodo con mis ingenieros, trabajando todos para el mismo lado".

Y, fiel a su estilo, se permitió una chanza: "estoy con ganas de ver qué pasa y con ganas de estar un poquito menos estresado, que me están saliendo canas. Voy a terminar como vos", dijo en referencia al periodista Juan Fossaroli que lo entrevistaba.

También en el escenario frente a un selecto grupo de púbico estuvo el CEO mexicano de Mercado Libre, Sam Summers, quien fue un poco más allá en la continuidad del piloto y también entregó pistas.

"Hay que ser optimistas. Franco tiene que seguir corriendo y Flavio (Briatore) y el equipo hagan sus evaluaciones. Las cosas van a decantar solas. Del lado de Mercado Libre, ya estoy pensando en 2026. Se lo dije el año pasado, que Franco y Mercado Libre llegaron para quedarse muchos años en la Fórmula 1. Es una maratón. Empezamos el año y no teníamos asiento, fijate donde estamos ahora".