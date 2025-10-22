Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas en barrio Industrial

El conductor denunció que este miércoles acudió a Dominicana y Rubén Darío por un viaje y fue sorprendido por tres delincuentes muy jóvenes. Hubo un caso similar hace un mes en el mismo lugar.

Un chofer que trabaja con una de las aplicaciones de viajes denunció que fue víctima de una trampa y posterior asalto en barrio Industrial a manos de tres jóvenes delincuentes que le sustrajeron dinero en efectivo, el teléfono celular y hasta el par de zapatillas que usaba en ese momento. La víctima tiene 33 años y según fuentes policiales no sufrió heridas.

El delito fue denunciado alrededor de las 3.30 de este miércoles . Según las primeras informaciones, efectivos del Comando Radioeléctrico que se encontraban patrullando en la zona de avenida Carballo y Sabin, donde se encuentra una estación de servicios, fueron abordados por un hombre quien les manifestó que trabajaba como chofer con la aplicación de viajes Didi y que había sufrido un robo.

De acuerdo con fuentes de la Policía provincial, Franco M., de 33 años, declaró que minutos antes había aceptado mediante esa herramienta la realización de un viaje que debía partir desde República Dominicana y Rubén Darío, en la zona norte de Rosario . Pero al llegar a ese lugar fue sorprendido por tres ladrones muy jóvenes y que llevaban vestimentas oscuras.

Según la denuncia, los ladrones lo obligaron a que entregue el teléfono celular, la billetera con dinero en efectivo y hasta las zapatillas. El atraco terminó sin que la víctima sufriera heridas y el caso quedó denunciado en la seccional 9ª.

Otro asalto en la misma zona

Un caso similar al de esta madrugada sucedió el 15 de septiembre pasado en la misma zona. Héctor V., de 39 años y también chofer de la aplicación Didi, denunció que alrededor de las 4.30 tres ladrones lo emboscaron en República Dominicana y Rubén Darío y escaparon con sus pertenencias.

La víctima declaró que llegó hasta ese lugar porque había sido convocado para levantar pasajeros. Bajo amenaza de muerte con un arma, los ladrones le robaron el teléfono celular y la billetera con dinero.

En este caso, agentes del Comando Radioeléctrico capturaron a Franco B. durante un procedimiento en el barrio Industrial como presunto integrante de la gavilla.