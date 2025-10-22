La Capital | Economía | Vicentin

Vicentin: revés a una jugada y una "picardía" de Molinos Agro y Dreyfus en el concurso

Se define el futuro de la firma defaulteada: hasta fin de mes se puede armar el cramdown, sino la quiebra. Las cerealeras que juegan fuerte y Grassi resiste

22 de octubre 2025 · 11:56hs
Vicentin. Ya se presentaron dos propuestas para competir por el salvataje.

Vicentin. Ya se presentaron dos propuestas para competir por el salvataje.

Dos jugadas de las cerealeras Molinos Agro y Dreyfus en momentos definitorios del cramdown de la concursada Vicentin sufrieron un revés. Por un lado, la Sindicatura del concurso rechazó las exclusiones de acreedores en la votación del salvataje que pretendían las empresas mencionadas, y, además, el juez se expidió sobre una suerte de maniobra amañada a la hora de juntar voluntades.

Vale recordar que Grassi SA, con un entendimiento por medio con Cargill, presentó en el cram down sus opciones de pagos a los acreedores, y luego hicieron los propio en conjunto Molinos Agro y Louis Dreyfus Company (LDC). El salvataje es la única figura en pie que tiene hasta fin de mes para constituirse para evitar la quiebra de la agroexportadora defaulteada.

El informe de la Sindicatura, firmado por todos los síndicos, fue emitido antes de que las exportadoras Molinos Agro y Dreyfus presentaran un pedido al juez Lorenzini solicitando la exclusión del principal acreedor de Vicentín, Avir South (del grupo Cima), que ostenta el 37% del pasivo exigible.

Vicentin y las maniobras

Molinos y Dreyfus argumentaron que la compra de esta deuda (originalmente con bancos extranjeros) fue orquestada por el grupo Grassi, quien también compite en el cramdown para quedarse con la agroexportadora.

La Sindicatura indicó que, aunque la interpretación legal podría generar situaciones inequitativas, la ocasión para opinar sobre eventuales exclusiones sería al vencimiento del plazo para obtener las conformidades del proceso de concurrencia. Básicamente le dice que no es oportuno y que no está ajustado al derecho concursal.

marianograssi
Mariano Grassi, vicepresidente y CEO de Grupo Grassi SA. busca hacerse de Vicentin a través del cramdown

Mariano Grassi, vicepresidente y CEO de Grupo Grassi SA. busca hacerse de Vicentin a través del cramdown

Los síndicos fundamentaron su rechazo indicando que las eventuales exclusiones de voto previstas en el artículo 45 de la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ) están contempladas en relación a la concursada y para el período de exclusividad.

La normativa busca evitar irregularidades, como que una concursada use una firma asociada para comprar deuda y obtener mayorías en su propia oferta de pago, en perjuicio de otros acreedores. Sin embargo, en un proceso de cramdown, la concursada pierde la exclusividad de presentar una propuesta, y cualquier interesado puede hacerlo, como es el caso de Grassi SA o de la propuesta conjunta de Dreyfus y Molinos Agro.

Por lo tanto, los síndicos dictaminaron que la exclusión de acreedores no aplica para una oferta de cramdown presentada por una empresa que no es la concursada, como es la propuesta realizada por Grassi SA.

“Respecto de las eventuales exclusiones de voto previstas en el art. 45 LCQ están previstas en relación a la concursada y para el período de exclusividad. Una vez más, cuando el art. 48 remite a las reglas de mayorías aplicables para el salvataje, lo hace en relación a las mayorías y requisitos de forma, por lo que en principio, tratándose de prohibiciones o restricciones no se deberían aplicar analógicamente sin una remisión legal expresa”, sostienen los síndicos.

Como el 31 de octubre vence el plazo para que los interesados en adquirir la empresa logren las adhesiones necesarias a sus ofertas y Grassi está avanzado con las conformidades, puede interpretarse que Dreyfus y Molinos quiere detener esa marcha y que no prospere.

Picardía

A la hora de buscar las conformidades con los acreedores, Molinos envía por Whatsapp un paso a paso cómo indicar la conformidad. Allí aclara que debe seleccionar solo una opción de paso (“UNA”, escribe con mayúsculas), y a continuación pide indicar si acepta la propuesta o si acepta y revoca una conformidad previa dada a “MG” (Mariano Grassi). Es decir, incita a que se desista de otra opción, algo que no es obligatorio.

El acreedor no tiene la obligación de votar por una o por otra oferta, y, justamente, que se incite a dejar de votar al otro competidor incurre en una falta. Grassi SA. hizo una presentación judicial y el juez Lorenzini le dio hasta este miércoles a Molinos para contestar.

La oferta

Las propuestas serán puesta a consideración de las autoridades judiciales y de los acreedores en el marco del proceso de salvataje. Hasta el 31 de octubre hay tiempo para presentar las ofertas de salvataje de Vicentin en el marco del cramdown dispuesto por el juzgado civil y comercial número dos de Reconquista. Los interesados deben lograr el respaldo de al menos el 51% de las cápitas y de casi dos tercios del capital adeudado.

De los cuatro grupos que se anotaron, el primero en formular una presentación fue el Grupo Grassi. La principal acreedora comercial no cooperativa de Vicentin ofreció un “menú” de opciones para los acreedores, según el nivel de compromiso que asuman con la nueva etapa de la compañía. Quienes aporten granos o financiamiento por un período de diez años podrán recuperar hasta el 200% de su acreencia original. Desde la corredora con sede en Rosario aseguraron que su propuesta “ya está orillando los mínimos requeridos” por la Justicia, lo que la posiciona como la más avanzada en el proceso.

Esta semana, Grassi informó que formalizó una alianza con la cordobesa Porta para operar, en caso de que resulte la propuesta ganadora, la planta de etanol, radicada en Avellaneda. “El objetivo es llevar los activos del Nodo Norte a su máxima eficiencia. La empresa proyecta realizar las inversiones necesarias para alcanzar ese propósito y mantener una apertura permanente a potenciar los negocios existentes y desarrollar nuevos emprendimientos”, señaló un comunicado.

Noticias relacionadas
En el país hay 398 empresas recuperadas por trabajadores y trabajadoras.

La crisis golpea a las empresas recuperadas por los trabajadores

El economista Matías Kulfas presentó en Rosario su libro Producir en la nueva globalización.

Cartelera económica: Matías Kulfas presenta su libro en Rosario

El ministro de Economía, Luis Caputo, no logra que su magia calme a los inversores financieros. Desde el BCRA tuvieron que vender dólares para contener el precio del dólar.

El BCRA volvió a vender dólares para defender la banda cambiaria

Empresas en Santa Fe. La industria sufre los avatares de la caída de la actividad económica.

En Santa Fe ya bajaron las persianas 2.120 empresas desde diciembre de 2023

Ver comentarios

Las más leídas

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia

El día que un caniche cayó de un piso 13 y causó tres muertes

El día que un caniche cayó de un piso 13 y causó tres muertes

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Lo último

Se celebró una nueva Edición de La Noche de los Museos

Se celebró una nueva Edición de La Noche de los Museos

Lucas Bernardi comenzó su segundo ciclo como entrenador de Newells

Lucas Bernardi comenzó su segundo ciclo como entrenador de Newell's

La facultad de Arquitectura de la UNR fortalece su trabajo con municipios y comunas

La facultad de Arquitectura de la UNR fortalece su trabajo con municipios y comunas

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato infantil

La expareja de Verónica A. denunció sus hijos sufrieron quemaduras con cigarrillos y golpes mientras estaban con ella y su marido

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato infantil
Clausuraron el tercer búnker de drogas en seis meses dentro del mismo pasillo
Policiales

Clausuraron el tercer búnker de drogas en seis meses dentro del mismo pasillo

La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias
La Ciudad

La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias

Inspector detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa
Policiales

Inspector detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa

Se estrenan las obras del Palacio Municipal, el Pasaje Juramento y la Catedral

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Se estrenan las obras del Palacio Municipal, el Pasaje Juramento y la Catedral

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 
POLCIALES

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia

El día que un caniche cayó de un piso 13 y causó tres muertes

El día que un caniche cayó de un piso 13 y causó tres muertes

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newells aclaró la situación del cuerpo técnico

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newell's aclaró la situación del cuerpo técnico

Ovación
Básquet de la Rosarina: la radiografía de los datos que arrojó la fase regular de la Superliga

Por Carlos Durhand
Ovación

Básquet de la Rosarina: la radiografía de los datos que arrojó la fase regular de la Superliga

Básquet de la Rosarina: la radiografía de los datos que arrojó la fase regular de la Superliga

Básquet de la Rosarina: la radiografía de los datos que arrojó la fase regular de la Superliga

Lucas Bernardi, audacia y firmeza indispensables en una situación límite para Newells

Lucas Bernardi, audacia y firmeza indispensables en una situación límite para Newell's

Newells: Lucas Bernardi fue confirmado y ahora debe reconstruir el equipo, con bajas desde el inicio

Newell's: Lucas Bernardi fue confirmado y ahora debe reconstruir el equipo, con bajas desde el inicio

Policiales
Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato infantil
Policiales

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato infantil

Clausuraron el tercer búnker de drogas en seis meses dentro del mismo pasillo

Clausuraron el tercer búnker de drogas en seis meses dentro del mismo pasillo

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 

Inspector detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa

Inspector detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa

La Ciudad
La facultad de Arquitectura de la UNR fortalece su trabajo con municipios y comunas
La Ciudad

La facultad de Arquitectura de la UNR fortalece su trabajo con municipios y comunas

La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias

La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias

Semana de tiempo inestable en Rosario: hay anuncio de tormentas y calor de verano

Semana de tiempo inestable en Rosario: hay anuncio de tormentas y calor de verano

Peatón murió atropellado por un motociclista en zona sudoeste

Peatón murió atropellado por un motociclista en zona sudoeste

La crisis golpea a las empresas recuperadas por los trabajadores
Economía

La crisis golpea a las empresas recuperadas por los trabajadores

Milei persona no grata: convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial
Política

"Milei persona no grata": convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial

Miércoles con lluvias y que da inicio a una seguidilla de días inestables
La Ciudad

Miércoles con lluvias y que da inicio a una seguidilla de días inestables

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Tensión cambiaria: el dólar oficial rozó el techo de la banda y el blue en Rosario se disparó
Economía

Tensión cambiaria: el dólar oficial rozó el techo de la banda y el blue en Rosario se disparó

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newells aclaró la situación del cuerpo técnico
Ovación

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newell's aclaró la situación del cuerpo técnico

A un mes del inicio, las obras en la pista del aeropuerto de Rosario muestran un 30% de avance
La Ciudad

A un mes del inicio, las obras en la pista del aeropuerto de Rosario muestran un 30% de avance

Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario
La Ciudad

Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario

Volcó un camión con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales
Información General

Volcó un camión con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales

Adjudicaron el nuevo mantenimiento del alumbrado público que se inicia en noviembre
La Ciudad

Adjudicaron el nuevo mantenimiento del alumbrado público que se inicia en noviembre

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025
La Ciudad

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025

Sprint final de campaña: cierres en Rosario, mensajes y ánimos de cara al domingo
Política

Sprint final de campaña: cierres en Rosario, mensajes y ánimos de cara al domingo

Una joven argentina viajó a España por trabajo y desapareció misteriosamente
Información General

Una joven argentina viajó a España por trabajo y desapareció misteriosamente

Femicidio en Santa Fe: un hombre asesinó a puñaladas a su expareja delante de sus hijos
Policiales

Femicidio en Santa Fe: un hombre asesinó a puñaladas a su expareja delante de sus hijos

Diputados avanzan en la modificación del financiamiento para los deportistas de alto rendimiento
Ovación

Diputados avanzan en la modificación del financiamiento para los deportistas de alto rendimiento

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes
Policiales

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes

La Cámara Nacional Electoral limita al gobierno: los resultados deberán difundirse distrito por distrito
Política

La Cámara Nacional Electoral limita al gobierno: los resultados deberán difundirse distrito por distrito

Camino a las urnas: en el Registro Civil de Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI
La Ciudad

Camino a las urnas: en el Registro Civil de Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley
LA CIUDAD

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley