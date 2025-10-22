Newell's y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

El rojinegro recibirá a Unión en el Coloso y si gana dará un paso enorme para asegurar la permanencia, que incluso podría asegurarla ahí mismo

Newell's tendrá tres finales por delante. El objetivo es uno sólo y aunque parezca dramático e impensado hasta hace muy poco tiempo: todos los cañones están apuntados a mantener la categoría. ¿Qué necesita para salvarse del descenso y cuándo puede hacerlo? Es tiempo de agarrar la calculadora.

No hay otro tema en el mundo rojinegro que no sea enfocar todos los cañones a esta cruzada trascendental. Y, aunque algo demorado, por el bien del club parece que todos los actores lo entendieron y pusieron a la institución y al escudo por encima de todo y de todos.

Las preguntas a esta altura son obvias y tienen respuestas desde las matemáticas. ¿Cuántos puntos necesita Newell’s para seguir en primera división? ¿Puede salvarse en la próxima fecha cuando reciba a Unión en el Coloso?

Los puntos que necesita Newell's para salvarse

Aquí no hay vueltas y hay que decir que el rojinegro depende de sí mismo. La realidad es que sin mirar a ninguno de los rivales directos en esta lucha, la Lepra sabe que seguirá en primera división si logra atesorar cuatro de las nueve unidades en disputa.

Con esos cuatro porotos no le importará estar atento a ninguna de las otras canchas y estará a resguardo del descenso por la tabla acumulada, que es la que hoy le preocupa.

El segundo dato duro e irrefutable es que si el rojinegro suma al menos tres unidades en las tres jornadas restantes tampoco se irá al descenso de forma directa, y en el peor de los casos debería jugar un desempate con el o los equipos que terminen con esa misma cantidad de puntos en la acumulada.

¿Puede zafar de todo ante Unión en la próxima fecha?

En esta cuestión de números y probabilidades hay una combinación que es la que más le favorece a Newell’s y que si bien no sería para celebrar como un campeonato, sí significaría un gran alivio para sacarse de encima una mochila pesadísima de forma urgente.

El dato alentador es que si Newell’s derrota en la fecha siguiente a Unión en el Coloso y además Aldosivi pierde en Mar del Plata con Independiente Rivadavia, dirigido por el exleproso Alfredo Berti, y a la vez Godoy Cruz supera a San Martín de San Juan en Mendoza, se terminaría el viacrucis ahí mismo. Sin más trámite el rojinegro quedaría a resguardo de todo riesgo de descenso con dos fechas por jugar.

Con esta realidad comenzó el ciclo “momentáneo” (según la dirigencia) de Lucas Bernardi en Newell’s, con los números crudos arriba de la mesa, pero sabiendo que el rojinegro depende de sí mismo y que si en la primera “final” logra superar al tatengue dará un paso enorme para lograr la permanencia (en el peor de los casos iría a un desempate) y hasta podría asegurar en ese mismo encuentro su plaza en primera.

El cierre del fixture leproso

Luego de Unión, a Newell’s le quedará visitar a Huracán y recibir a Racing, partidos que podrían ser también decisivos o afrontarse con la seriedad que ameritan, pero sin la soga ajustando demasiado el cuello.

El fútbol es un juego más allá del incordio de pelear en la zona baja y el objetivo es sumar la mayor cantidad de puntos posibles en cada partido. Claro que esta situación en la que está Newell’s lo obliga a jugar con la calculadora en la mano y sabiendo que en esta recta final las formas estarán en un segundo plano, porque lo trascendente será el fondo: ganar. La meta innegociable será recolectar la mayor cantidad de puntos lo antes posible. Ya con Unión podría zafar de todo.