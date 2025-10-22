Central: qué variantes probó Ariel Holan en el primer ensayo de fútbol pensando en Sarmiento

El entrenador comenzó con las pruebas de cara a los 45 minutos que el Canalla jugará el viernes en Junín y el primer bosquejo de equipo vino con cambios

Ariel Holan está pensando en un partido especial, de apenas 45 minutos, en el que Central lo va empatando.

Hay una base que Ariel Holan mantiene partido a partido y que no está dispuesto a tocar para estos 45 minutos frente a Sarmiento, en Junín. No obstante, en el primer ensayo de la semana, el DT de Central movió algunas piezas, que habrá que ver si las mantiene en los próximos días.

No hay nada confirmado por el momento y seguramente los once que actuarán el viernes el entrenador los confirmará una vez llegados al estadio Eva Perón , pero hoy todo parece indicar que habrá un par de modificaciones.

Los futbolistas que más chances tienen de meterse en el equipo contra Sarmiento son Jorge Broun y Gaspar Duarte , aunque en el segundo caso habría que poner ciertos reparos no sólo porque el delantero viene de dejar atrás una lesión, sino porque hay otros nombres que podrían ser alternativas.

Ahora, si ingresa una cara nueva para actuar como extremo por derecha, no sería Enzo Giménez quien saldría, sino Emanuel Coronel . Al menos eso fue lo que sucedió en lo que fue, se insiste, recién la primera prueba en el Canalla.

La posible vuelta de Broun

Broun dejó la titularidad en el último partido porque tuvo una semana complicada después de la molestia en el isquiotibial que sufrió en cancha de Vélez, pero igualmente le alcanzó para ir al banco.

ArcoMB Werner y Broun pelean día a día por el puesto. El arco de Central volvería a ser custodiado por Fatu. Marcelo Bustamante / La Capital

Fatu iba a descansar por completo, pero el día anterior al choque contra Platense el cuerpo técnico decidió incluirlo en la lista de concentrados y que ocupe un lugar en el banco.

Si está recuperado, la presencia de Broun no debiera estar bajo discusión, por la sencilla razón de que fue siempre titular y, además, es el capitán del equipo.

Más picante en el ataque

Donde Holan está evaluando también seriamente meter mano es en la ofensiva. En el entrenamiento de este miércoles probó un rato con el ingreso de Duarte, quien por lesión viene de dos partidos ausente entre los concentrados.

DuarteMB El último partido que jugó Gaspar Duarte fue en el triunfo de Central sobre River, en el Gigante. Marcelo Bustamante / La Capital

Pero el ingreso de Duarte no desplazó a Enzo Giménez, sino a Emanuel Coronel. Es que fue el paraguayo quien actuó como lateral por derecha. Con un movimiento de ese estilo se especuló en la previa de Platense (después Holan confirmó a Coronel y Giménez), cuando se habló de la posibilidad de Enzo Copetti. Por ahora hay más chances para Duarte, pero ex nombre del exRacing no habría que descartarlo por completo.

A dos días del partido ante Sarmiento, el probable de Central sería con: Jorge Broun; Enzo Giménez, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar y Agustín Sández; Franco Ibarra e Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.