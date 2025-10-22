La Capital | La Ciudad | motociclista

Peatón muere al ser atropellado por un motociclista en zona sudoeste

El siniestro vial se produjo el martes a la noche en 27 de Febrero y Lima.

22 de octubre 2025 · 07:25hs
El siniestro fatal sucedió el martes poco antes de las 20 en 27 de Febrero y Lima

Foto: Policía de Santa Fe.

El siniestro fatal sucedió el martes poco antes de las 20 en 27 de Febrero y Lima

Un hombre de 36 años falleció anoche al ser atropellado por un motociclista cuando intentaba cruzar la calle en 27 de Febrero y Lima, en la zona sudoeste de Rosario. El siniestro vial se registró poco antes de las 20, y también sufrió heridas el conductor del rodado, indicaron fuentes policiales.

La víctima fatal fue identificada como Javier F. Según las primeras informaciones, el hombre fue embestido por una moto Yamaha MT que era conducida por Dilan D., de 23 años. Como consecuencia del impacto Javier F. falleció en el acto y el motociclista sufrió heridas de consideración como traumatismo de cráneo y de piernas.

Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias acudió al lugar y comprobó el deceso del peatón y de inmediato trasladó al herido al Hospital de Emergencias para una mejor atención.

Trágico siniestro vial en zona sur: motociclista muere al chocar con un auto

