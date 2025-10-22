Llega la cuarta edición de la Maratón La Capital: todo lo que hay que saber

La edición 2025 tendrá lugar el domingo 2 de noviembre en la ciudad de Rosario y ofrece recorridos de 6 y 15 kilómetros. Todos los detalles en esta nota

La llegada de la Maratón La Capital en 2024, frente al edificio histórico de Sarmiento al 700

Hace 158 años nacía en Rosario un diario que se convertiría, con el tiempo, en el Decano de la Prensa Argentina. Desde aquel 15 de noviembre de 1867, el Diario La Capital acompaña el día a día de la ciudad, el país y el mundo. Para celebrar este recorrido, se llevará adelante la Maratón La Capital , un evento imperdible para los amantes del running y de la ciudad.

El domingo 2 de noviembre los corredores de la ciudad y alrededores tienen una cita confirmada con el diario La Capital. Los interesados tendrán la posibilidad de inscribirse en la cuarta edición de la maratón, que ofrece recorridos de 6 o 15 km.

A través del deporte y las actividades recreativas saludables y sustentables, La Capital busca agradecer la fidelidad de sus lectores, festejar un nuevo año de trabajo y ratificar el compromiso de seguir brindando información de calidad.

La Maratón La Capital ofrece dos opciones a sus atletas, el recorrido de 6 y el de 15 km. Ambos tienen su largada a las 8.30 del domingo 2 de noviembre, en el Planetario de la ciudad de Rosario. Después, más avanzado el recorrido, cada uno sigue su camino.

Recorrido de 6 km: Largando desde Av. La Capital, tomando Av. Libertad, Alem y luego subiendo por Córdoba, Laprida, Rioja ,Sarmiento, luego dobla en San Lorenzo tomando Sargento Cabral hasta Av. Belgrano en dirección sur, Pellegrini, Necochea, Montevideo, luego Av. La capital para finalizar desde el punto que largo.

Recorrido de 15 km: Largando desde Av. La Capital, tomando Av. Libertad, Alem y luego subiendo por Córdoba, Laprida, Rioja ,Sarmiento, luego dobla en San Lorenzo tomando Sargento Cabral hasta Av. Belgrano en dirección norte, llegando hasta Av. Estanislao López, Av. Cándido Carballo retornando en Echeverria y vuelve sobre sus pasos, dirigiéndose hasta Belgrano, Pellegrini, Necochea, Montevideo, luego Av. La capital para finalizar desde el punto que largo.

Quiénes pueden correr la Maratón La Capital

Cualquier persona puede correr la Maratón La Capital siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos. En primer lugar, es fundamental la cuestión etaria. Podrán inscribirse a la categoría competitiva (15 km) aquellas personas que al 2 de noviembre de 2025 hayan cumplido 17 años de edad. Por su parte, al recorrido de 6 km, podrán anotarse mayores de 14 años con autorización de sus padres/tutor.

Asimismo, los atletas que participan en la prueba deberán presentar sin excepción un Certificado de aptitud física obligatorio (apto médico) firmado por profesional médico matriculado.

Para conocer las bases y condiciones, es posible revisar la página web oficial de la maratón.

La carrera

El día de la carrera los participantes deberán presentar su DNI para recibir el kit de la maratón. Aquellos que no cumplan con la documentación solicitada no podrán retirarlo ni iniciar la competencia. Es suma, solo podrán ingresar al corredor vial los corredores debidamente acreditados y que tengan la remera oficial del evento.

Durante toda la maratón, los competidores deberán usar obligatoriamente la remera oficial de la carrera por sobre cualquier otra prenda, con el número oficial prendido en el pecho que los identificará a lo largo del recorrido. De no correr en estas condiciones, el participante será automáticamente descalificado.

Se estima una duración máxima de tres horas. A partir de las 13.00 se dará oficialmente por finalizada la competencia y se levantarán los puestos de seguridad y línea de llegada. Al terminar la competencia, los corredores tendrán a disposición puestos de hidratación, frutas y bebidas isotónicas.

La fiscalización de la prueba estará a cargo de ARDA (Asociación Rosarina de Atletismo). Los resultados podrán ser consultados en la página web de la Asociación Rosarina de Atletismo.

Clasificación

Los atletas serán clasificados oficialmente bajo el sistema de cronometraje electrónico (chip) ECORACE, por lo tanto, todo atleta para ser clasificado deberá pasar por los controles (alfombra) de este sistema, fijados en la largada y la llegada.

Premios

Se entregarán medallas a todos los participantes que arriben a la meta. Después, habrá distinciones para los atletas más destacados.

Se entregaran distinciones del 1º al 3º general damas y caballeros para la distancia: 15 y 5 km.

Se entregarán distinciones del 1º al 3º en cada categoría por edad en los 15 km, damas y caballeros.

Cobertura médica

Se dispondrá de ambulancia y servicio médico en el circuito y en la llegada a través del servicio de urgencias médicas ECCO. En caso de accidente, la cobertura que brinda la Organización para la competencia, tendrá un alcance hasta que el participante ingrese al hospital más cercano al circuito de la carrera. La atención médica posterior está a cargo del participante.

Además, todo participante inscripto oficialmente en esta edición del maratón contará con un seguro de vida durante la participación en la carrera.

Cómo anotarse a la Maratón La Capital

Inscribirse en la Maratón de La Capital es un trámite sencillo que se realiza a través del sitio web oficial del evento. Una vez en la página web, el usuario completará la inscripción en la página “Asistiré”, a la cual se podrá acceder desde un botón en la página principal que reza “Inscribite con Asistiré”.

Ya abierta esta página, el usuario puede elegir inscribirse de forma online o de forma presencial. La inscripción estará abierta hasta el miércoles 29 de octubre de 2025, 21 hs.

Inscripción online: El usuario debe completar los datos solicitados de pre-inscripción que se encuentra en la página. Una vez completo se puede abonar el importe por el medio de pago seleccionado. Tendrá validez de 72hs, pasado este tiempo deberá volver a realizar este proceso cualquiera sea el medio de pago seleccionado.

Atención: el registro online es tomado como preinscripción y no brinda derecho de participación. Solo brinda el derecho a la participación, cuando se completa el pago.

Inscripción presencial: El usuario debe completar el formulario de pre-inscripción que se encuentra en la página. Tendrá validez de 72 hs, pasado este tiempo deberá volver a realizar este proceso. Se puede abonar presencialmente con el DNI o fotocopia del mismo en los siguientes puntos de inscripción presenciales: Diario La Capital, Sarmiento 763, Rosario de lunes a viernes de 10 a 16 horas. (Pago solo efectivo previo a tener realizada la preinscripción)

Descuentos

Los suscriptores de La Capital tendrán un descuento especial del 50%. Para aprovecharlo, deberán comunicarse antes de pre inscribirse al número +5493415928728 para obtener el código de beneficiario. En estos casos, el pago deberá ser solo presencial en las oficinas del Diario La Capital (Sarmiento 763).