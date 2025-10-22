La Capital | Policiales | Narcomenudeo

Narcomenudeo: "El 8", un pabellón de la cárcel de Piñero desde el cual un preso lideraba una banda

Imputaron a integrantes de una organización con base en Villa Gobernador Gálvez por delitos vinculados a la venta de drogas, robos y balaceras

22 de octubre 2025 · 21:09hs
Una banda criminal de Villa Gobernador Gálvez comenzó a ser imputada este martes por narcomenudeo, balaceras y robos cometidos en el marco de una asociación ilícita en la cual fueron identificados al menos 16 integrantes. Es el segundo grupo de la localidad vecina acusado en el último mes por delitos similares, incluso en las investigaciones consta que ambos tuvieron enfrentamientos. Como punto en común alarmante entre las dos surge que sus líderes coordinaban las actividades desde la cárcel de Piñero.

Según la investigación de los fiscales Brenda Debiasi y Pablo Socca, el grupo estaba liderado desde el pabellón 8 de la cárcel de Piñero por Gerónimo “Jeringa” Bogado. Se trata de un recluso al que investigaciones judiciales conectan con los estupefacientes que tiempo atrás distribuía Julio Andrés “Peruano” Rodríguez Granthon. Ahora lo sindican a la cabeza de una banda dedicada principalmente a la venta de marihuana en Villa Gobernador Gálvez, contexto en el cual se enfrentaron con otro grupo rival.

Este martes fueron imputados 16 integrantes ubicados por la Fiscalía con distintos roles en el organigrama del grupo. Además hay tres miembros con pedido de captura, cuatro menores imputados en la Justicia de Menores y otro integrante que fue asesinado a mitad de año. El juez Aldo Bilbao Benítez dispuso un cuarto intermedio para resolver las medidas cautelares para cada acusado.

Desde la cárcel de Piñero

De acuerdo a la acusación de Debiasi y Socca, Jeringa Bogado fue sindicado como líder de esta asociación ilícita al menos desde mitad de 2024. Lo hacía a partir de las facilidades que tuvo desde su lugar de detención en el pabellón 8 de la cárcel de Piñero. Para Fiscalía se ocupaba de encargar la organización y el gerenciamiento del grupo a otros miembros que estaban en libertad. Quien se ocupaba de facilitarle la comunicación a Bogado con el exterior fue su pareja, Milagros Lazo, imputada como miembro de la banda. También fue imputada Brenda Díaz, por ser quien aportó la línea telefónica que Jeringa usaba desde la cárcel.

Como en todo grupo criminal rústico, la banda tenía a cada integrante abocado a tareas de calle. Estaban quienes mantenían contacto directo con Bogado para transmitir las actividades a realizar, quienes pasaban información, quienes se encargaban del traslado de los miembros de la banda, quienes guardaban las armas y municiones en sus viviendas y quienes ejecutaban hechos violentos como robos y balaceras.

En el marco de un conflicto con otra banda uno de sus miembros fue asesinado. Se trata de Axel Nicolás Romero, de 25 años, acribillado el 22 de junio pasado en Villa Gobernador Gálvez. Como integrante de este grupo se lo investigaba por un intento de homicidio instigado desde la cárcel que dejó a un chofer de Uber afectado por una lesión medular irreversible. Este martes tres miembros del grupo fueron imputados por una balacera ocurrida horas después de aquel crimen y dirigida contra una vivienda ubicada a metros de donde Romero había caído muerto.

Narcomenudeo y balaceras

La calificación por asociación ilícita que los fiscales le atribuyeron a 16 integrantes del grupo está relacionada a “delitos contra las personas, la libertad y la seguridad pública”. La banda estuvo activa desde abril de 2025 hasta fines de septiembre, cuando varios de su miembros fueron detenidos. Principalmente, según la acusación, operaban en la zona del Fonavi de Mariano Bruno y Mármol, Esperanza y la Tablita, y en el barrio Tablada de Rosario.

Los hermanos Brandon Miquelini e Iván Miquelini, junto a Facundo Quiroga, fueron imputados por comercialización de estupefacientes. Al último, además, le atribuyeron la tenencia de estupefacientes por el secuestro de un frasco y una bolsa con marihuana ocurrido el 29 de septiembre pasado cuando fue detenido en su vivienda.

El grupo también se dedicó a robos e intentos de usurpación. Un hecho se registró el 14 de abril pasado cuando Brandon Miquelini y tres personas todavía no identificadas abordaron al playero de una estación de servicios ubicada en San Martín y Camino del Inmigrante, para robarle 20 mil pesos. En ese momento intentaron también abrir una caja fuerte pero ante la llegada de agentes policiales escaparon tras una persecución sin éxito que, de acuerdo a lo informado por los policía, incluyó disparos contra el patrullero. También entraron a robar al departamento de una mujer, a la que luego intentaron usurparle la vivienda, conflicto que escaló hasta una balacera contra el domicilio de la víctima.

Los ataques a tiros eran recurrentes en la organización. En ese marco la Fiscalía les imputó a algunos de sus miembros seis hechos distintos. Tres de ellos ocurrieron el 22 de junio pasado, horas después del asesinato de Axel Romero. Todos los disparos fueron contra viviendas o vehículos estacionados, por lo cual en ningún caso se registraron heridos.

