Newell's: Lucas Bernardi empezó a trabajar en Bella Vista con una única misión

Newell's anunció la asunción por sus redes y destacó que se hace cargo del plantel “de forma momentánea”. El DT agarra con la urgencia y la necesidad de evitar el descenso

23 de octubre 2025 · 06:15hs
Valentino Acuña, quien regresó del Mundial sub-20 en Chile, tuvo una charla con Lucas Bernardi, en la primera práctica del nuevo entrenador de Newell's.

Tras varias reuniones en el predio de Bella Vista entre el presidente de Newell's , Ignacio Astore, y referentes de algunas agrupaciones opositoras, llegó el estado de consenso necesario, y finalmente, la entidad rojinegra comunicó oficialmente el martes, a través de sus redes, la designación de Lucas Bernardi, como entrenador de la primera división, tras la tardía y turbulenta salida de Cristian Fabbiani, quien no estaba dispuesto a renunciar y tuvo que ser echado por la autoridades del club leproso. En este marco de tensión y acuciantes necesidades, el nuevo DT estuvo, este miércoles por la mañana, por primera vez a cargo del entrenamiento en el Centro Jorge Griffa.

Vale remarcar que Bernardi estaba al mando de la reserva y venía cumpliendo una campaña aceptable en esa divisional. Allí, llegó a sumar 21 puntos en ese certamen y ocupaba el sexto lugar en el grupo A, dentro del lote de los que pueden acceder a la siguiente ronda.

En la escala de consideraciones, Bernardi fue el principal apuntado por Astore cuando tuvo que definir un técnico de adentro del club, que pudiera hacerle frente a esta angustiante situación.

Leer más: Newell's y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Newell's buscó un DT de adentro

Si bien hubo otros nombres en la mira y en la mesa de análisis, lo cierto es que los acuerdos generales pasaban por no ir a buscar un entrenador de afuera, y dentro de las posibilidades internas que brindaba el club del Parque, la chance de Bernardi siempre asomó como la más fuerte y la más firme.

En ese escenario, el DT solicitó tener el guiño de aceptación de la mayoría de las agrupaciones que están por participar de las elecciones programadas para el 14 de diciembre, y en esas reuniones que se llevaron adelante en Bella Vista consiguió esos gestos colectivos de apoyo, que consideraba muy valiosos para capear este momento del temporal.

Por eso, se demoró un poco su asunción, y por eso recién este miércoles pudo ponerse al frente formalmente de la práctica en el complejo rojinegro.

De esta manera, Bernardi ya hizo pie en la división mayor, y su cuerpo técnico está conformado por Dante Formica y Gustavo Arciprete, como asistentes; el preparador físico, Nicolás Aiello; y el entrenador de arqueros es César Jaime.

Leer más: Unión, próximo rival de Newell's, goleó a Defensa y llegará al Coloso como escolta

Un desafío muy complicado para Bernardi

Ese será el grupo de tareas que tendrá la complicada misión de dejar a Newell’s en primera, un desafío que se fue llenando de inconvenientes y obstáculos por la muy pobre campaña de Fabbiani, quien lo dejó penúltimo en su zona con 11 puntos en 13 partidos, y ya metido en el pantano que arrima la zona del descenso, a tres fechas del final de la etapa de grupos en las que deberá medirse con Unión, Huracán y Racing.

Con este marco, repleto de dificultades y problemas, Bernardi inició, en condición de interino, como técnico de Newell’s, y este miércoles tuvo su primera jornada al frente de los jugadores. La actividad en el complejo Griffa comenzó con puertas cerradas para la prensa, una modalidad que continuaría, al menos hasta que no se convoque a una presentación oficial.

La práctica, ya encabezada por el nuevo cuerpo técnico, se inició a cargo de los preparadores físicos en el gimnasio de Bella Vista. Y, después, siguió con trabajos con pelota que incluyeron consignas de precisión en los pases, ya en el césped. El entrenamiento culminó con un ejercicio en espacios reducidos, pensando en el duelo ante Unión, por la 14ª fecha del Clausura.

Leer más: Newell's: Lucas Bernardi fue confirmado y ahora debe reconstruir el equipo, con bajas desde el inicio

Acuña, más que una alternativa en Newell's

Una de las pocas buenas noticias dentro del campamento leproso, fue el retorno del joven mediocampista Valentino Acuña, quien viene de lograr el subcampeonato en el Mundial sub-20, que se desarrolló recientemente en Chile.

El volante fue titular en todos los encuentros y exhibió un muy buen nivel, siempre parado de doble cinco, al lado del Milton Delgado. Siempre se expuso como un engranaje importante en la formación del seleccionado que dirigió Diego Placente.

Acuña asoma como una opción válida en el elenco titular rojinegro, teniendo en cuenta el próximo pleito frente a Unión, y las ausencias obligadas de Ever Banega (expulsado) y Luca Regiardo (5ª amarilla).

Dependerá de cómo lo vea el técnico Bernardi en los entrenamientos, tras este regreso de Chile.

Juega la reserva con nuevo DT

La designación de Bernardi al frente de la primera división, dejó un rol vacío en la reserva antes del partido de este jueves, a las 15, visitando a Huracán en el predio de La Quemita, por la 15ª fecha del torneo Proyección.

El elegido para ocupar ese cargo es Jorge “Coqui” Torres, quien se desempeñaba como entrenador de la 4ª división de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El DT estará acompañado de Carlos Guerrero y Gastón Cozzoni, como asistentes; y por Pablo Sánchez, como preparador físico. Los pibes leprosos viajarán este mismo jueves a Buenos Aires.

