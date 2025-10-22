La Capital | La Región | Atanor

San Nicolás: un estudio confirmó que los efluentes de Atanor contaminaron el arroyo Yaguarón

Análisis desarrollados por investigadores del Conicet confirman la presencia de pesticidas "altamente tóxicos y prohibidos" en el curso de agua

22 de octubre 2025 · 16:57hs
Tras la explosión e incendio en marzo del año pasado

Tras la explosión e incendio en marzo del año pasado, y tras sucesivas clausuras, Atanor relocalizará sus operaciones de fabricación de agroquímicos.

Una serie de análisis llevado a cabo por el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente del Conicet y la Autoridad del Agua (ADA) de la Provincia de Buenos Aires determinaron que en el arroyo Yaguarón, uno de los enclaves naturales icónicos de San Nicolás, se encontraron restos de pesticidas prohibidos y tóxicos que concuerdan con componentes químicos hallados anteriormente en pozos de los que la empresa Atanor extraía agua para sus operaciones.

Las muestras fueron tomadas frente a donde todavía se encuentra la planta de Atanor, donde está la laguna El Saco que forma parte del cauce del arroyo Yaguarón.

"Se detectaron plaguicidas organoclorados, que están todos prohibidos y en desuso", explicó a La Capital el abogado Fabián Maggi, representante legal de la ONG Foro Medio Ambiental San Nicolás (Fomea). En ese sentido, los especialistas que participaron de los estudios marcaron que la dinámica que comparten el cauce del curso de agua y el acuífero Puelche, de donde la empresa tomaba agua para sus operaciones y que también se confirmó que fue contaminado, se retroalimentan de manera constante. Sus pulsos de agua cambian de dirección según el nivel del río Paraná: cuando hay bajante, el acuífero abastece el caudal principal del río y cuando hay creciente, éste aporta volumen al acuífero.

A ello, la especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina, Agostina Rossi Serra, agregó: “Se detectaron agrotóxicos prohibidos hace décadas por su alta peligrosidad para la salud y por su persistencia en el ambiente. Los niveles hallados confirman una contaminación profunda del río Paraná, al superar los límites legales para la protección de los ecosistemas”.

En tanto, Maggi amplió que si bien la planta industrial ya fue clausurada y sus operaciones se relocalizarán, "los residuos tóxicos que generó Atanor siguen presentes en el ambiente. Tanto el río Paraná como el acuífero Puelche se utilizan para abastecer de agua potable a la población. La comunidad de San Nicolás continúa pagando las consecuencias de una contaminación que no se borra con el cierre de la producción de la empresa”.

Desde Greenpeace señalaron a este medio que la ADA ya reconoció la contaminación por agroquímicos en el Paraná y que, además, planteó la necesidad de desarrollar un estudio integral de toda la cuenca.

La clausura de Atanor

Tras conocerse que una inspección por parte de la Autoridad del Agua (ADA) de Buenos Aires detectó en la planta que Atanor tiene en San Nicolás el vertido clandestino de efluentes industriales en un lugar cercano a la barranca del río Paraná, desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense decidieron clausurar la fábrica de agroquímicos en julio pasado luego de que resultados de laboratorio encargados por la Justicia arrojaran altos niveles de contaminación provenientes de esos efluentes, entre los que se detectaron desde metales pesados hasta plaguicidas. Esto motivó que la firma decidiera relocalizar las operaciones, aunque informaron que seguirán operando en el predio, que se reconvertirá a un centro de logística de la empresa.

atanor
La fábrica de Atanor y, de fondo, la laguna El Saco, que forma parte del cauce del arroyo Yaguarón.

La fábrica de Atanor y, de fondo, la laguna El Saco, que forma parte del cauce del arroyo Yaguarón.

La irregularidad surgió de un informe tras una inspección hecha el 9 de junio por agentes de la ADA, que depende del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense. La exposición del mismo tuvo lugar cuatro días después en una audiencia en la que participaron ocho funcionarios de la ADA junto a la jueza que entiende en la causa, Luciana Díaz Bancalari.

El informe, al que tuvo acceso La Capital, constató la existencia de una bomba que evacuaba líquidos al “suelo natural”. Y según se desprende del acta de la audiencia mencionada, los representantes de la ADA detallaron la existencia de una “conexión clandestina” que volcaba efluentes industriales al referido suelo.

El acta que hicieron los inspectores dio cuenta de la existencia de “encharcamientos en el suelo natural” y “líquidos acumulados” que, con la bomba mencionada, se expulsaban hacia el exterior desde el sistema de tratamientos de efluentes industriales de Atanor. “Esto incumple la prohibición expresa de vuelcos que pesaba sobre la empresa”, señalaron desde Greenpeace, denunciante de las operaciones de la empresa en San Nicolás.

Contaminación

Desde Greenpeace informaron que los resultados de las muestras tomadas por agentes de la ADA arrojaron "niveles elevados de glifosato, ampa (ácido aminometilfosfónico, un derivado del glifosato), atrazina, metolacloro, imazetapir y sustancias expresamente prohibidas por orden judicial, como el clorpirifos, entre otros herbicidas de uso agrícola".

>> Leer más: Vuelven a clausurar la planta de Atanor en San Nicolás y la firma anunció su relocalización

"También se hallaron compuestos altamente contaminantes, como fenoles, sustancias solubles en éter etílico (Ssee) y sustancias activadas al azul de metileno (Saam). Además, se identificaron metales pesados como arsénico, plomo, cromo, selenio, manganeso y zinc en el líquido vertido por la empresa, que no contaba con autorización para el vuelco de efluentes industriales, sino únicamente para efluentes cloacales. Varias de las sustancias detectadas se encuentran por sobre los parámetros legales según la resolución 336 de ADA y de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, Nº 24.051", agregaron.

Noticias relacionadas
Los locos del aire. Los hermanos Delaygue volaron en un aeroplano construido por ellos entre 1906 y 1910 en San Jerónimo Sud, por primera vez en nuestro país. Fue el bautismo de la aviación civil nacional

San Jerónimo Sud: "Los locos del aire hicieron el primer vuelo en avión del país"

Villa Cañás. “Cada entrega y cada sorteo representan mucho más que una obra: significan dignidad y futuro para nuestros vecinos”, remarcó Di Gregorio.

Di Gregorio: "Cada vivienda es un sueño que se cumple gracias al trabajo en equipo"

Timbúes. A partir de las 18, la comunidad se movilizó con remeras rosas en un recorrido acompañado por profesionales de la salud y autoridades locales

Timbúes vivió su jornada del Octubre Rosa con emoción y compromiso

Encontraron el cuerpo del adolescente que cayó al río en San Lorenzo.

San Lorenzo: hallaron sin vida al adolescente que había desaparecido en el río Paraná

Ver comentarios

Las más leídas

Milei persona no grata: convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial

"Milei persona no grata": convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: Era mi sueño, pagué todo en regla

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: "Era mi sueño, pagué todo en regla"

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Vi cómo lo tiraron por la barranca: habló la novia del joven asesinado en la costa central

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

Lo último

Padece síndrome de West, tenía pocas chances de vivir y ahora necesita ayuda para viajar a México

Padece síndrome de West, tenía pocas chances de vivir y ahora necesita ayuda para viajar a México

Redes, algoritmos y política: cómo se informan los jóvenes rosarinos sobre las elecciones

Redes, algoritmos y política: cómo se informan los jóvenes rosarinos sobre las elecciones

Angelini: El asesino de Lucas fue detenido once veces, pero el garantismo judicial lo dejó en la calle hasta que mató

Angelini: "El asesino de Lucas fue detenido once veces, pero el garantismo judicial lo dejó en la calle hasta que mató"

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un "loco con mucho odio" a la caída por la barranca

Al imputar a un acusado, la Fiscalía detalló minuto a minuto cómo fue el trágico asalto al joven de 30 años en la costa central, en pleno Parque de las Colectividades. El testimonio de la novia de la víctima fue revelador
Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un loco con mucho odio a la caída por la barranca

Por María Laura Cicerchia

Vi cómo lo tiraron por la barranca: habló la novia del joven asesinado en la costa central
Policiales

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable
Policiales

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable

Milei en Rosario: fuerte respaldo a sus candidatos de Santa Fe y del resto del país

Por Javier Felcaro
Política

Milei en Rosario: fuerte respaldo a sus candidatos de Santa Fe y del resto del país

Redes, algoritmos y política: cómo se informan los jóvenes rosarinos sobre las elecciones
La Ciudad

Redes, algoritmos y política: cómo se informan los jóvenes rosarinos sobre las elecciones

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central
Zoom

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Milei persona no grata: convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial

"Milei persona no grata": convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: Era mi sueño, pagué todo en regla

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: "Era mi sueño, pagué todo en regla"

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Vi cómo lo tiraron por la barranca: habló la novia del joven asesinado en la costa central

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

Ovación
Esta vez la reserva de Central no pudo y cayó como local frente a San Lorenzo

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Esta vez la reserva de Central no pudo y cayó como local frente a San Lorenzo

Esta vez la reserva de Central no pudo y cayó como local frente a San Lorenzo

Esta vez la reserva de Central no pudo y cayó como local frente a San Lorenzo

Central: qué variantes probó Ariel Holan en el primer ensayo de fútbol pensando en Sarmiento

Central: qué variantes probó Ariel Holan en el primer ensayo de fútbol pensando en Sarmiento

Newells y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Newell's y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Policiales
Angelini: El asesino de Lucas fue detenido once veces, pero el garantismo judicial lo dejó en la calle hasta que mató
Policiales

Angelini: "El asesino de Lucas fue detenido once veces, pero el garantismo judicial lo dejó en la calle hasta que mató"

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un loco con mucho odio a la caída por la barranca

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un "loco con mucho odio" a la caída por la barranca

Vi cómo lo tiraron por la barranca: habló la novia del joven asesinado en la costa central

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable

La Ciudad
Padece síndrome de West, tenía pocas chances de vivir y ahora necesita ayuda para viajar a México

Por Matías Petisce
La Ciudad

Padece síndrome de West, tenía pocas chances de vivir y ahora necesita ayuda para viajar a México

Redes, algoritmos y política: cómo se informan los jóvenes rosarinos sobre las elecciones

Redes, algoritmos y política: cómo se informan los jóvenes rosarinos sobre las elecciones

El nadador Matías Bottoni mejora y ya pasa los fines de semana fuera de la clínica

El nadador Matías Bottoni mejora y ya pasa los fines de semana fuera de la clínica

Discapacidad: nuevo reclamo en Rosario por la implementación de la ley de emergencia

Discapacidad: nuevo reclamo en Rosario por la implementación de la ley de emergencia

Inspector detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa
Policiales

Inspector detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 
POLCIALES

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 

Vicentin: revés a una jugada y una picardía de Molinos Agro y Dreyfus en el concurso
Economía

Vicentin: revés a una jugada y una "picardía" de Molinos Agro y Dreyfus en el concurso

La Bolsa de Comercio y el gobierno de Santa Fe firmaron un convenio para impulsar el arbitraje
Política

La Bolsa de Comercio y el gobierno de Santa Fe firmaron un convenio para impulsar el arbitraje

Peatón murió atropellado por un motociclista en zona sudoeste
LA CIUDAD

Peatón murió atropellado por un motociclista en zona sudoeste

Detuvieron al hombre acusado por el femicidio de su expareja en Santa Fe
POLICIALES

Detuvieron al hombre acusado por el femicidio de su expareja en Santa Fe

Presentaron el proyecto de un centro tecnológico universitario en Ybarlucea
La Ciudad

Presentaron el proyecto de un centro tecnológico universitario en Ybarlucea

Semana de tiempo inestable en Rosario: hay anuncio de tormentas y calor de verano
La Ciudad

Semana de tiempo inestable en Rosario: hay anuncio de tormentas y calor de verano

En Santa Fe ya bajaron las persianas 2.120 empresas desde diciembre de 2023
Economía

En Santa Fe ya bajaron las persianas 2.120 empresas desde diciembre de 2023

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia
Policiales

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla
Información General

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

Cartelera económica: Matías Kulfas presenta su libro en Rosario
Economía

Cartelera económica: Matías Kulfas presenta su libro en Rosario

La crisis golpea a las empresas recuperadas por los trabajadores
Economía

La crisis golpea a las empresas recuperadas por los trabajadores

Milei persona no grata: convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial
Política

"Milei persona no grata": convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial

Miércoles con lluvias y que da inicio a una seguidilla de días inestables
La Ciudad

Miércoles con lluvias y que da inicio a una seguidilla de días inestables

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Tensión cambiaria: el dólar oficial rozó el techo de la banda y el blue en Rosario se disparó
Economía

Tensión cambiaria: el dólar oficial rozó el techo de la banda y el blue en Rosario se disparó

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newells aclaró la situación del cuerpo técnico
Ovación

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newell's aclaró la situación del cuerpo técnico

A un mes del inicio, las obras en la pista del aeropuerto de Rosario muestran un 30% de avance
La Ciudad

A un mes del inicio, las obras en la pista del aeropuerto de Rosario muestran un 30% de avance