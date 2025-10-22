Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central

Nacida y criada en Rosario, Rocío Robles pasó de las murgas barriales al prime time televisivo. Hoy, la fanática de Central vuelve a ser noticia por su relación con Adrián Suar, uno de los productores más influyentes del país.

El rumor dejó de ser rumor. Después de meses de gestos cómplices y apariciones compartidas, Rocío Robles (32 años) y Adrián Suar (57 años) fueron vistos cenando en el barrio porteño de Palermo, confirmando lo que hasta entonces era un secreto a voces.

La escena encendió las redes y las cámaras del espectáculo, pero en Rosario el interés tomó otra dirección: la historia de una chica de barrio de esta ciudad que volvió a ser protagonista nacional.

Si bien desde hacía meses corrían los rumores de romance, ambos habían optado por el bajo perfil. Rocío fue la primera que habló del tema en una entrevista para Los profesionales de siempre.

La bailarina rosarina no titubeó y tocó los temas incómodos, los que después se vuelven rumor y especulación: la convivencia, la maternidad, el matrimonio. “Siempre que comienzo hablo todo, y yo tengo bien claro que no quiero ser mamá. Él (Suar) lo sabe igual que todo mi entorno. Nunca fue un deseo para mí” , sentenció. No dudó. No dejó margen a la interpretación. “Es muy importante charlarlo siempre, porque muchas veces me han apurado con esa situación. Entonces, como no quiero tener un problema con eso, lo aclaro”, agregó.

La decisión de no convivir tampoco se escondió. Robles fue tajante: “Cuando las cosas avanzan uno tiene más ganas de compartir, pero por el momento yo estoy bárbara así, sin convivir”. Aun así, Rocío sí abrió la puerta a otro sueño. Cuando se le pregunta, sonríe y lo explica sin pudor: “El casamiento sí lo quiero. Todo lo que sea festejar me encanta. ¿Vestirme de blanco y que me festejen? Encantadísima. No tocamos la palabra casamiento, recién nos conocemos. Vamos de a poco. Él sabe que a mí me gustaría casarme”. ¿Y Suar? ¿Piensa igual? En ese momento evitó la palabra, pero no descartó el anhelo.

rocio55 A sus 32 años, la periodista rosarina volvió a tomar notoriedad luego de blanquear su romance con el conocido productor.

En el teatro las luces también apuntan. Después de que la noticia se hiciera pública, Adrián Suar fue abordado a la salida de Rocky, la obra que protagoniza Nico Vázquez. Las cámaras lo rodearon. La pregunta fue directa: ¿Está o no de novio con Rocío Robles? La respuesta, fiel a su estilo: “El día que esté de novio lo voy a decir”. Y enseguida, sobre su vínculo con Rocío: “Nos conocemos, sí, es divina, gran persona y periodista deportiva. No hay título de graph, me encantaría tirarte uno, pero no hay título”. El productor se mantiene firme: nada de etiquetas por esos días.

Quién es Rocío, la rosarina que conquisto el corazón de Suar

Nacida el 9 de diciembre de 1992 en Rosario, Rocío creció en el corazón de una familia de clase media, con fuerte vocación social. Su infancia transcurrió entre la murga del barrio y actividades deportivas, hasta que a los 14 años fue elegida Segunda Princesa del Carnaval de Rosario. Ese reconocimiento marcó el comienzo de una carrera que pronto la llevaría a los medios nacionales.

Su primer gran salto llegó en 2012, cuando participó del reality "La argentina más linda en Sábado Show" (El Trece), donde se consagró como segunda finalista.

rocio2

Dos años más tarde, Robles se incorporó como bailarina a "ShowMatch", el programa de Marcelo Tinelli, permaneciendo en la pista hasta 2017. Esa exposición le abrió puertas: fue secretaria en "Canta si Puedes", panelista en "La Jaula de la Moda" y "Santo Sábado", y jurado en "La Tribuna de Guido".

Años antes, en 2013, ganó el trono de Miss Mundo Santa Fe 2013 entre 18 candidatas de distintos rincones provinciales.

rocio Rocío Robles durante su paso por ShowMatch

En 2018 debutó en la pantalla grande: actuó en la película Bañeros 5, con dirección de Rodolfo Ledo y producción de Argentina Sono Film. En esta entrega de la saga los protagonistas fueron los también rosarinos Pachu Peña y Pablo Granados, y Pichu Straneo, Nazareno Mottola y el histórico Gino Renni.

rocio44

Más allá de los flashes, Robles consolidó una imagen distinta: la de una mujer que se reinventó sin escándalos y que aprendió a manejar su propio destino mediático.

Periodismo deportivo y su amor por Central

En 2019 decidió dejar el país y probar suerte en México, donde trabajó como modelo, actriz y conductora. Cuatro años después, regresó a la Argentina para redirigir su carrera y dar un giro inesperado: se formó en periodismo deportivo y consiguió un lugar como panelista en F3, el ciclo de ESPN.

rocio3 La periodista rosarina con Martín Souto en el estudio de ESPN

Allí se permite hablar con orgullo de su fanatismo por Rosario Central, un costado que suele remarcar como parte de su identidad: “Ser de Central es una forma de ser rosarina”, dijo alguna vez.

imageroc

Su presencia en ESPN la posicionó además como referente femenina en un ámbito históricamente dominado por hombres.

Del bajo perfil al romance con Suar

Hasta hace poco, Rocío mantenía una vida sentimental de bajo perfil. Solo se le conoció una relación con Tyago Griffo, hijo de Gladys “La Bomba Tucumana”. En 2024, su nombre volvió a los portales por un rumor infundado que la vinculaba con el futbolista Alexis Mac Allister, algo que ella desmintió con firmeza:

“Yo estoy tranquila porque sé lo que hice. No me gusta que me inventen historias que no son”, declaró entonces.

rocío1

Pero el verdadero capítulo amoroso llegó este año, con Adrián Suar. La pareja fue vista compartiendo una cena en Palermo y, poco después, desde el entorno del productor confirmaron que están “conociéndose y apostando al amor”. Tras años de mantener distancia de los titulares, Robles se permite ahora mostrarse sin miedo a la exposición.