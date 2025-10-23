De la peatonal Córdoba a la TV nacional: el Hombre Orquesta conquistó a Guido Kaczka y recaudó $12 millones

El músico callejero rosarino conocido por su show en la peatonal emocionó al conductor con su historia y recibió el halago de Nico Vázquez

Guido Kaczka regresó este año a la televisión con "Buenas noches familia", un ciclo en el que los invitados comparten su historia y su talento. Noche a noche, artistas de todo tipo muestran su arte en vivo con el objetivo de recaudar dinero por parte de los espectadores . Y como los rosarinos están en todos lados, esta vez no faltó su presencia: un reconocido artista callejero de la ciudad llegó al estudio. De la peatonal Córdoba a la tele .

La noche del miércoles, el programa recibió la visita de Jacobo, el Hombre orquesta de la peatonal Córdoba de Rosario. Con su bicicleta repleta de instrumentos, Jacobo mostró su show como multiinstrumentista y deslumbró al público y al conductor. Además contó su historia de vida que conmovió a los espectadores.

En el programa de Kaczka hay un segmento llamado "La puerta del show", donde personas con distintos talentos tienen la oportunidad de mostrarlos frente a los espectadores. Cada participante comparte además su alias para recibir colaboraciones a través de una “gorra virtual”. En este sentido, Jacobo llegó al programa y, como si el público caminara por la peatonal Córdoba y dejara unos billetes en agradecimiento, miles de televidentes pudieron colaborar desde sus casas mientras escuchaban su historia en familia.

Así fue como Jacobo logró emocionar al conductor y al público y recaudar 12 millones de pesos durante su participación en el programa.

La historia de vida de Jacobo “El Hombre Orquesta”

Con su bicicleta cargada de instrumentos, Jacobo llegó al estudio de El Trece para presentarse en "Buenas noches familia". “Esto que está haciendo es lo que hace en Rosario, llega así con esta tricileta y arma todo. Él tiene su propio equipo, no necesita de Kuarzo y de todo el biri biri. Es como una orquesta en la tricicleta”, comentó Guido Kaczka al presentarlo, mientras el artista se preparaba para su show.

Como es habitual, el conductor comenzó a preguntarle sobre su vida. “Voy tres o cuatro veces por semana a la peatonal”, contó Jacobo. “Vivo con mi hijo Máximo, que tiene 15 años. Soy viudo, enviudé joven... esas cosas de la vida. Máximo también toca el bombo y la guitarra”, agregó.

Fiel a su estilo, Guido destacó su actitud ante la vida: “Sos positivo, Jacobo. No caés en el pozo. Tenés carácter, me doy cuenta. Me imagino lo difícil que debe haber sido enviudar, pero vos para adelante”. Luego, con una sonrisa, le dijo: “Parece que sos un buen papá”.

Mientras Jacobo se acomodaba para comenzar su presentación, el conductor repasaba en vivo el monto de la billetera virtual del artista, que poco a poco iba sumando colaboraciones del público.

El rosarino también habló con orgullo de Rosario: “Es un micromundo ahí en la peatonal. Muchos amigos y mucha gente conocida allá en Rosario debe estar viendo, hace más de 10 años que hago esto así que me conocen mucho”.

El show de Jacobo, “El Hombre Orquesta”

“Como en la peatonal, Jacobo!”, dijo Guido Kaczka antes de que el Hombre Orquesta comenzara con su show.

Fiel a su estilo callejero, Jacobo se ubicó detrás de un micrófono, con su guitarra, un bombo legüero usado como bombo de pie y su infaltable armónica. Tal como suele hacerlo en el centro de Rosario, tocó todos los instrumentos en simultáneo y sorprendió al público interpretando en vivo el clásico de Pappo “Trabajando en el ferrocarril”.

“¡Qué bueno, es muy bueno lo que hacés!”, le dijo Kaczka. “Encima esa canción de Pappo, que habla de ir a laburar con alegría, como lo hacés vos. Tenés buen ánimo, buen genio, energizas a los demás haciendo lo tuyo”.

Mientras Jacobo permanecía sentado entre sus instrumentos, el conductor mostró en pantalla el monto que el artista había recaudado en su billetera virtual. En cuestión de minutos, la cifra superó el millón de pesos.

Antes de continuar con su segunda presentación, Jacobo dedicó un momento especial a su familia: “Este tema se lo quiero dedicar a mi hermano, que fue el que se compró una guitarra y después yo me la apropié. Él cantaba una canción de Alberto Cortez”, contó. “Es panadero, la panadería se llama Solis”, agregó.

Luego, interpretó del Himno Nacional Argentino en acordeón.

El halago de Nico Vázquez y la suma millonaria

Antes de finalizar la recaudación de Jacobo, Guido Kaczka sorprendió a todos al contar un hecho que ocurrió detrás de cámaras. “¿Sabés una cosa, Jacobo? Me escribió en el corte Rocky… Rocky es Nico Vázquez para mí”. “Qué locura este hombre, ¡magia, impresionante! Te premió Nico Vázquez”, agregó mientras le mostraba al rosarino la transferencia que el actor argentino había realizado.

Emocionado, Jacobo respondió: “Abrazo, Nico. ¡Gracias!”.

Hacia el final de su presentación, el conductor reveló cuanto dinero llegó a acumular el rosarino: $11.955.129.

