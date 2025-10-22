Calor y tormentas: jueves inestable en Rosario con una máxima de 33 grados Altas temperaturas y tiempo inestable marcarán el jueves en Rosario, con una máxima prevista de 33°C y probabilidad de tormentas 22 de octubre 2025 · 19:36hs

Foto: archivo La Capital Se espera que el tiempo muestre varias facetas en Rosario durante este fin de semana.

La primavera rosarina traerá este jueves una jornada de altas temperaturas, calor e inestabilidad, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. Se espera una máxima de 33°C y una mínima de 16°C, con cielo mayormente nublado y probabilidad de tormentas aisladas en distintos momentos del día.

Durante la madrugada y la mañana, el pronóstico indica tormentas dispersas con chances de precipitaciones entre el 10 y el 40%. Hacia la tarde, el cielo permanecerá mayormente nublado, aunque sin lluvias previstas. Sin embargo, por la noche podrían volver las tormentas, con igual probabilidad de ocurrencia.

El viento soplará del norte durante toda la jornada, con intensidades que irán de 13 a 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar hasta los 50 km/h. La humedad se mantendrá elevada y la sensación térmica superará los 33 grados durante las horas de mayor insolación.

El viernes llegaría el descenso térmico, con una máxima de 23°C y la persistencia de algunas lluvias, mientras que el fin de semana se mantendría más fresco, con máximas en torno a los 22°C y mínimas por debajo de los 15°C.