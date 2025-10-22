La Bolsa de Comercio y el gobierno de Santa Fe firmaron un convenio para impulsar el arbitraje Junto a la Bolsa de Santa Fe se impulsó la herramienta de resolución de conflictos. Se busca ampliar el acceso a sociedades, fundaciones y asociaciones civiles 22 de octubre 2025 · 10:13hs

La Capital / Marcelo Bustamante La Bolsa de Comercio y un paso importante para impulsar el arbitraje

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) fue sede de la firma de un convenio para promover el arbitraje como mecanismo ágil y eficiente de resolución de conflictos, junto a la Bolsa de Comercio de Santa Fe (BCSF) y el gobierno provincial. El acuerdo se concretó en el marco de la presentación del Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos de Santa Fe (RPJEC), organismo que unifica y moderniza la gestión de trámites vinculados a personas jurídicas, sociedades y contratos.

El convenio firmado impulsa el arbitraje como vía ágil para resolver conflictos en sociedades, asociaciones civiles y fundaciones, a través de una cláusula, opcional, que establece una etapa inicial de negociación y, si no hay acuerdo, arbitraje, ambas en el ámbito de los Tribunales Arbitrales de la Bolsa de Rosario o de Santa Fe.

El encuentro contó con la participación del Presidente de la BCR, Miguel Simioni, el Directivo BCR Ricardo Moscariello, el Ministro de Gobierno e Innovación Pública de Santa Fe, Fabián Bastia, y el Presidente de la Bolsa de Comercio de Santa Fe Juan Pablo Durando. De la actividad participaron también, entre otros, el Subsecretaría de Inspección General de Personas Jurídicas Roberto Ryan, la Presidenta del Tribunal de Arbitraje General de la BCR Andrea Meroi, el Director Ejecutivo de la BCR, Javier Cervio, el Director de Relaciones Institucionales, Andrés Williams y el gerente de Legales Oscar Freddi.

La Bolsa de Comercio y el arbitraje La BCR viene haciendo una importante apuesta institucional en materia de arbitraje a través de su el Tribunal de Arbitraje General, con el propósito de acercar el arbitraje al sector productivo, a la comunidad, consolidarlo como método confiable, impulsar su proyección internacional, incorporar tecnología para una gestión más ágil, eficiente y accesible, y conectar generaciones, sectores y saberes.

Recientemente, la BCR fue anfitriona del I Congreso Internacional de Arbitraje, realizado los días 3 y 4 de julio, que reunió a especialistas de América Latina y Europa, y constituyó un ámbito de debate sobre arbitraje en agro-negocios, contratación pública, dispute boards, ética, audiencias arbitrales, entre otros ejes del sector. En línea con esta agenda, el Tribunal de Arbitraje General de la BCR ha fortalecido su proyección a través de la firma de convenios estratégicos con organismos nacionales e internacionales. Entre ellos, se destacan los acuerdos con la Comisión de Arbitraje Societario de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, con el Centro Internacional de Arbitraje y Mediación (CIAM–CIARD) de Madrid y con el Centro de Mediación y Arbitraje de París (CMAP), orientados a promover los métodos alternativos de resolución de conflictos, fomentar la cooperación técnica y generar espacios de capacitación y difusión que posicionen a Rosario como un epicentro regional del arbitraje moderno.