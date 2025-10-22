La Capital | Política | Bolsa de Comercio

La Bolsa de Comercio y el gobierno de Santa Fe firmaron un convenio para impulsar el arbitraje

Junto a la Bolsa de Santa Fe se impulsó la herramienta de resolución de conflictos. Se busca ampliar el acceso a sociedades, fundaciones y asociaciones civiles

22 de octubre 2025 · 10:13hs
La Bolsa de Comercio y un paso importante para impulsar el arbitraje

La Capital / Marcelo Bustamante

La Bolsa de Comercio y un paso importante para impulsar el arbitraje

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) fue sede de la firma de un convenio para promover el arbitraje como mecanismo ágil y eficiente de resolución de conflictos, junto a la Bolsa de Comercio de Santa Fe (BCSF) y el gobierno provincial. El acuerdo se concretó en el marco de la presentación del Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos de Santa Fe (RPJEC), organismo que unifica y moderniza la gestión de trámites vinculados a personas jurídicas, sociedades y contratos.

El convenio firmado impulsa el arbitraje como vía ágil para resolver conflictos en sociedades, asociaciones civiles y fundaciones, a través de una cláusula, opcional, que establece una etapa inicial de negociación y, si no hay acuerdo, arbitraje, ambas en el ámbito de los Tribunales Arbitrales de la Bolsa de Rosario o de Santa Fe.

El encuentro contó con la participación del Presidente de la BCR, Miguel Simioni, el Directivo BCR Ricardo Moscariello, el Ministro de Gobierno e Innovación Pública de Santa Fe, Fabián Bastia, y el Presidente de la Bolsa de Comercio de Santa Fe Juan Pablo Durando. De la actividad participaron también, entre otros, el Subsecretaría de Inspección General de Personas Jurídicas Roberto Ryan, la Presidenta del Tribunal de Arbitraje General de la BCR Andrea Meroi, el Director Ejecutivo de la BCR, Javier Cervio, el Director de Relaciones Institucionales, Andrés Williams y el gerente de Legales Oscar Freddi.

La Bolsa de Comercio y el arbitraje

La BCR viene haciendo una importante apuesta institucional en materia de arbitraje a través de su el Tribunal de Arbitraje General, con el propósito de acercar el arbitraje al sector productivo, a la comunidad, consolidarlo como método confiable, impulsar su proyección internacional, incorporar tecnología para una gestión más ágil, eficiente y accesible, y conectar generaciones, sectores y saberes.

Recientemente, la BCR fue anfitriona del I Congreso Internacional de Arbitraje, realizado los días 3 y 4 de julio, que reunió a especialistas de América Latina y Europa, y constituyó un ámbito de debate sobre arbitraje en agro-negocios, contratación pública, dispute boards, ética, audiencias arbitrales, entre otros ejes del sector.

En línea con esta agenda, el Tribunal de Arbitraje General de la BCR ha fortalecido su proyección a través de la firma de convenios estratégicos con organismos nacionales e internacionales. Entre ellos, se destacan los acuerdos con la Comisión de Arbitraje Societario de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, con el Centro Internacional de Arbitraje y Mediación (CIAM–CIARD) de Madrid y con el Centro de Mediación y Arbitraje de París (CMAP), orientados a promover los métodos alternativos de resolución de conflictos, fomentar la cooperación técnica y generar espacios de capacitación y difusión que posicionen a Rosario como un epicentro regional del arbitraje moderno.

Noticias relacionadas
La Cámara Electoral prohibió unificar los resultados provisorios de las elecciones

La Cámara Nacional Electoral limita al gobierno: los resultados deberán difundirse distrito por distrito

Agustín Pellegrini, candidato de La Libertad Avanza en Santa Fe.

Pellegrini: "La elección se define voto a voto entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo"

La boleta única de papel debutará este domingo a nivel nacional, pero en Santa Fe rige hace varios años 

Elecciones en Santa Fe: el 70% de las autoridades de mesas confirmaron asistencia

Se acercan cambios en el gabinete de Javier Milei

Milei "reacomodará" el gabinete tras las elecciones y reveló qué resultado espera para el domingo

Ver comentarios

Las más leídas

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia

El día que un caniche cayó de un piso 13 y causó tres muertes

El día que un caniche cayó de un piso 13 y causó tres muertes

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Lo último

Se celebró una nueva Edición de La Noche de los Museos

Se celebró una nueva Edición de La Noche de los Museos

Lucas Bernardi comenzó su segundo ciclo como entrenador de Newells

Lucas Bernardi comenzó su segundo ciclo como entrenador de Newell's

La facultad de Arquitectura de la UNR fortalece su trabajo con municipios y comunas

La facultad de Arquitectura de la UNR fortalece su trabajo con municipios y comunas

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato infantil

La expareja de Verónica A. denunció sus hijos sufrieron quemaduras con cigarrillos y golpes mientras estaban con ella y su marido

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato infantil
Clausuraron el tercer búnker de drogas en seis meses dentro del mismo pasillo
Policiales

Clausuraron el tercer búnker de drogas en seis meses dentro del mismo pasillo

La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias
La Ciudad

La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias

Inspector detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa
Policiales

Inspector detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa

Se estrenan las obras del Palacio Municipal, el Pasaje Juramento y la Catedral

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Se estrenan las obras del Palacio Municipal, el Pasaje Juramento y la Catedral

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 
POLCIALES

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia

El día que un caniche cayó de un piso 13 y causó tres muertes

El día que un caniche cayó de un piso 13 y causó tres muertes

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newells aclaró la situación del cuerpo técnico

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newell's aclaró la situación del cuerpo técnico

Ovación
Básquet de la Rosarina: la radiografía de los datos que arrojó la fase regular de la Superliga

Por Carlos Durhand
Ovación

Básquet de la Rosarina: la radiografía de los datos que arrojó la fase regular de la Superliga

Básquet de la Rosarina: la radiografía de los datos que arrojó la fase regular de la Superliga

Básquet de la Rosarina: la radiografía de los datos que arrojó la fase regular de la Superliga

Lucas Bernardi, audacia y firmeza indispensables en una situación límite para Newells

Lucas Bernardi, audacia y firmeza indispensables en una situación límite para Newell's

Newells: Lucas Bernardi fue confirmado y ahora debe reconstruir el equipo, con bajas desde el inicio

Newell's: Lucas Bernardi fue confirmado y ahora debe reconstruir el equipo, con bajas desde el inicio

Policiales
Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato infantil
Policiales

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato infantil

Clausuraron el tercer búnker de drogas en seis meses dentro del mismo pasillo

Clausuraron el tercer búnker de drogas en seis meses dentro del mismo pasillo

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 

Inspector detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa

Inspector detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa

La Ciudad
La facultad de Arquitectura de la UNR fortalece su trabajo con municipios y comunas
La Ciudad

La facultad de Arquitectura de la UNR fortalece su trabajo con municipios y comunas

La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias

La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias

Semana de tiempo inestable en Rosario: hay anuncio de tormentas y calor de verano

Semana de tiempo inestable en Rosario: hay anuncio de tormentas y calor de verano

Peatón murió atropellado por un motociclista en zona sudoeste

Peatón murió atropellado por un motociclista en zona sudoeste

La crisis golpea a las empresas recuperadas por los trabajadores
Economía

La crisis golpea a las empresas recuperadas por los trabajadores

Milei persona no grata: convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial
Política

"Milei persona no grata": convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial

Miércoles con lluvias y que da inicio a una seguidilla de días inestables
La Ciudad

Miércoles con lluvias y que da inicio a una seguidilla de días inestables

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Tensión cambiaria: el dólar oficial rozó el techo de la banda y el blue en Rosario se disparó
Economía

Tensión cambiaria: el dólar oficial rozó el techo de la banda y el blue en Rosario se disparó

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newells aclaró la situación del cuerpo técnico
Ovación

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newell's aclaró la situación del cuerpo técnico

A un mes del inicio, las obras en la pista del aeropuerto de Rosario muestran un 30% de avance
La Ciudad

A un mes del inicio, las obras en la pista del aeropuerto de Rosario muestran un 30% de avance

Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario
La Ciudad

Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario

Volcó un camión con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales
Información General

Volcó un camión con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales

Adjudicaron el nuevo mantenimiento del alumbrado público que se inicia en noviembre
La Ciudad

Adjudicaron el nuevo mantenimiento del alumbrado público que se inicia en noviembre

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025
La Ciudad

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025

Sprint final de campaña: cierres en Rosario, mensajes y ánimos de cara al domingo
Política

Sprint final de campaña: cierres en Rosario, mensajes y ánimos de cara al domingo

Una joven argentina viajó a España por trabajo y desapareció misteriosamente
Información General

Una joven argentina viajó a España por trabajo y desapareció misteriosamente

Femicidio en Santa Fe: un hombre asesinó a puñaladas a su expareja delante de sus hijos
Policiales

Femicidio en Santa Fe: un hombre asesinó a puñaladas a su expareja delante de sus hijos

Diputados avanzan en la modificación del financiamiento para los deportistas de alto rendimiento
Ovación

Diputados avanzan en la modificación del financiamiento para los deportistas de alto rendimiento

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes
Policiales

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes

La Cámara Nacional Electoral limita al gobierno: los resultados deberán difundirse distrito por distrito
Política

La Cámara Nacional Electoral limita al gobierno: los resultados deberán difundirse distrito por distrito

Camino a las urnas: en el Registro Civil de Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI
La Ciudad

Camino a las urnas: en el Registro Civil de Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley
LA CIUDAD

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley