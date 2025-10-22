La Capital | La Región | proyecto

Presentaron el proyecto de un centro tecnológico universitario en Ybarlucea

Se propone la creación de un polo estratégico de innovación regional en el marco de un plan educativo en un predio de más de tres hectáreas

22 de octubre 2025 · 06:10hs
En un acto encabezado este miércoles por la vicegobernadora santafesina y candidata a diputada nacional, Gisela Scaglia, junto a autoridades y profesionales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) se presentó el proyecto del Centro Tecnológico que esa casa de estudios planifica en Ybarlucea.

La iniciativa posiciona a esa localidad, ubicada a 18 kilómetros al noroeste de Rosario, como un nodo clave dentro del área metropolitana, con el objetivo de consolidarse como polo energético, agroexportador y de nuevas tecnologías en el sur de Santa Fe.

El proyecto propone la creación de un Polo Estratégico de Innovación Regional, que integre un centro de investigación, desarrollo, transferencia y formación, dando continuidad a las acciones que la Facultad Regional Rosario de la UTN viene desarrollando en el territorio.

Y en paralelo se avanza en las gestiones para la concreción de un campus educativo, que albergará distintas carreras de ingeniería de la UTN en el predio de más de tres hectáreas que la comuna cedió para tal fin.

“Estamos más que orgullosos de ser parte de este tipo de proyectos que contribuyen al crecimiento de Ybarlucea y de toda la región. Hace poco más de dos años, junto al decano de la UTN, Rubén Ciccarelli, comenzamos a trabajar en el objetivo de concretar un campus educativo en nuestra localidad. Iniciar este laboratorio de investigación consolida a Ybarlucea y refuerza nuestro compromiso con la innovación y la formación tecnológica”, dijo el presidente de la comuna, Jorge Massón.

Del encuentro participaron el ministro de Educación santafesino, José Goity, y representantes del Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia, quienes acordaron criterios y proyecciones para avanzar en procesos formativos y en el desarrollo de propuestas educativas conjuntas. Entre ellas, se destacó el Plan Impulsa que tiene el Ejecutivo santafesino, orientado a fortalecer la capacitación laboral y la formación profesional.

Desde la UTN destacaron que el objetivo es desarrollar un polo científico-tecnológico que articule investigación, transferencia tecnológica y formación profesional en áreas clave como energía, agroindustria, obras públicas, transporte e industria 4.0, posicionando un nodo estratégico entre el conocimiento y el entramado productivo regional, promoviendo la innovación, el desarrollo territorial y la mejora continua de la formación profesional.

