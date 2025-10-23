La Capital | Ovación | Copa Argentina

Copa Argentina: en Rosario, Belgrano y Argentinos buscarán un boleto a la gran final

Este cotejo por Copa Argentina, se desarrollará este jueves, a las 21.10, en el Gigante de Arroyito, y definirá al primer finalista de la competencia

23 de octubre 2025 · 06:35hs
Belgrano accedió a esta instancia decisiva de la Copa Argentina

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Belgrano accedió a esta instancia decisiva de la Copa Argentina, eliminando a Newell’s.

Rosario se viste nuevamente para recibir a la Copa Argentina. Otra vez en el Gigante de Arroyito. En ese escenario, Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors se medirán este jueves, en busca de un pasaje a la gran final de este certamen.

El atractivo duelo, que contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, decidirá el primer finalista de la competición, se jugará a partir de las 21.10, en el estadio canalla, y será transmitido por TyC Sports.

Belgrano, conducido por Ricardo Zielinzki, llega a este encuentro tras dejar en el camino a Newell’s, y con una buena seguidilla de siete partidos sin conocer la derrota.

Belgrano dejó atrás a Newell's

En su camino hasta semifinales, el Pirata realizó un gran recorrido, eliminando a Real Pilar (3-1), Defensores de Belgrano (3-2), Independiente (2-0) y a Newell´s (3-1).

Mientras que el Bicho, por su parte, está teniendo un gran 2025, en el que se consolidó como uno de los equipos más regulares y con mejor fútbol del ámbito local.

El equipo de Paternal está muy cerca de clasificar por la tabla anual a la Copa Libertadores 2026, también tuvo un andar muy sólido en esta Copa Argentina, en la que dejó en el camino a Central Norte (3-0), Excursionistas (3-0), Aldosivi de Mar del Plata (2-1) y Lanús (1-0).

Ninguno gano hasta ahora una Copa Argentina

Ambos equipos quieren meterse por primera vez en su historia en la final de esta competición.

Y vale recordar que el otro finalista saldrá del partido entre River e Independiente Rivadavia de Mendoza, que se enfrentarán este viernes, a las 22.10, en el estadio Kempes de Córdoba.

Probables formaciones:

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Gabriel Compagnucci, Rodrigo Saravia, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli, Adrián Sporle; Franco Jara y Nicolás Fernández.

Argentinos: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Lucas Gómez o Federico Fattori, Gabriel Florentín; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel.

