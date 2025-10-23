La Capital | Información General | alerta naranja

Alerta naranja en Santa Fe: se esperan fuertes tormentas jueves y viernes

Buena parte de Santa Fe quedó bajó alerta naranja y se esperan tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas para los próximos dos días

23 de octubre 2025 · 09:28hs
Foto: Celina Mutti Lovera

Después de una semana de calor casi veraniego, el fin de semana no va a llegar sin pasar por el agua. Tanto en Santa Fe como en algunas de sus provincias limítrofes, se emitió una alerta naranja por fuertes tormentas con posibilidad de granizo.

Será durante el jueves 23 y viernes 24 que los ciudadanos deberán estar preparados ante las posibles tormentas. Por su parte, la temperatura se mantendrá alta durante el jueves, alcanzando los 30 grados. Los días siguientes, sí se espera un descenso.

Se prevé que la tormenta se extienda hasta la madrugada del sábado. Ese día el cielo permanecerá nublado. No obstante, el domingo, el cielo estará despejado y se espera un día soleado pero sin calor sofocante.

Posibles tormentas y temperaturas húmedas en Rosario

Según adelantan los servicios meteorológicos, las tormentas comenzarán este jueves por la noche, alrededor de las 20, aunque podrían haber lluvias aisladas durante la tarde. La temperatura podrá alcanzar los 30 grados y la mínima será de 21.

Durante el viernes, la posibilidad de lluvia será constante, fundamentalmente hasta las 15. La temperatura descenderá a 23 grados de máxima y 20 de mínima.

La tormenta podrá extenderse hasta la madrugada del sábado. Ya iniciado ese día es posible que no haya más noticias del agua. La máxima se mantendrá en 23 pero la mínima descenderá a 13 grados.

El domingo las lluvias quedarán atrás y se podrá disfrutar de un día completamente soleado. La temperatura, sin embargo, no aumentará y se mantendrá en 23 grados como máxima y 13 como mínima.

El mapa de alerta naranja

Jueves 23

mapa alertas jueves

Viernes 24

mapa alertas viernes

