Mónica, la esposa de Miguel Russo: "Estoy en paz porque hice todo y más"

La pareja del exentrenador de Central habló luego del homenaje a su marido en el Gigante de Arroyito y expuso a un Russo más allá de la pelota

“Todo se cura con amor”, la frase que Miguel Russo dejó en Colombia lo seguirá hasta la eternidad y es la frase que su esposa Mónica Croavara elige para recordarlo. Ella dice que eran naturales, que nunca las buscaba, aunque es difícil pensar que el entrenador campeón con Central en 2023 deje algo librado al azar. En una entrevista a días de haber homenajeado a su pareja en el Gigante de Arroyito abrió su corazón y contó detalles de Miguel: “Estoy en paz porque hice todo y más”.

Visiblemente conmovida Mónica entró al Gigante de Arroyito en sus manos tenía las cenizas de su difundo esposo: Miguel Ángel Russo . Uno de los últimos deseos del técnico fue que esparcieran sus restos en el estadio de Central, algo que sucederá cuando todos sus allegados coincidan para encontrarse en Rosario. “Los tiempos de Nacho (por Ignacio Russo) son como los del padre (por Miguel), los de un futbolista”, dijo Croavara en Ni Más Ni Menos en radio La Red Rosario.

Cuando todos los seres queridos de Miguel estén presentes la unión del entrenador y el club de Arroyito quedará perpetuada para siempre. El último periodo para Mónica fue “místico” y “único” porque “terminó de la mejor manera” y “ese campeonato era para él, se merecía un título luego de tantas veces que vino a Central” . Los festejos en la casa de Mónica fueron por partida doble, la alegría por su marido con una medalla más y la del club de sus amores en la cima del podio, la misma institución que le brindó un sentido homenaje a su último entrenador campeón el pasado domingo antes de la victoria ante Platense por 1 a 0.

“ Sentí el homenaje como nuestro. Fue mucho, todo lo que pasó ”, dijo Croavara, que no se guardó palabras de elogios para “la gente de Boca” y los “millones de mensajes sin contestando que llegaron” recordando la figura de su marido.

Sin embargo, la palabra “gracias” las apuntó hacia un solo grupo: los médicos que atendieron a Miguel Russo en su tratamiento y recuperación. “Le dieron una calidad de vida excelente luego del cáncer. Se hizo todo lo que se tenía que hacer y todo fue gracias a ellos”, reflexionó.

Miguel Russo y el fútbol

Toda persona que mencionaba a Miguel Russo y le dedicaba unas palabras luego de su fallecimiento también lo hacían con Croavara, la fiel esposa que lo acompañó en cada decisión con “respeto de sus decisiones” y entendiendo que “el fútbol era su motor para seguir porque uno puede no estar de acuerdo con la esencia de Miguel, pero era su pasión y hay que estar en ese lugar”. Tal como lo demostró, el entrenador se mantuvo vigente en su rol hasta las últimas horas de su vida y se despidió cerca de una pelota, tal como lo proyectó. “Yo lo conocí así y siempre me lo demostró. Además, empecé a querer el fútbol desde otro lugar y ahora me siento apasionada desde otro lugar, me lo contagió”, aseguró Mónica.

Croavara todavía no sale del asombro sobre la magnitud de lo que representaba Russo para el mundo del fútbol: “Fue algo inesperado, aunque ya tenía el cariño de Millonarios en Colombia y lo aman en Central y Boca”.

En palabras de su esposa Mónica, Miguel era “humilde” y predicaba el respeto por el otro, era cortes con todos los empleados de los clubes que tenían y nunca se burlaba. “Siempre fue un señor, hay que resaltarlo. Eso se cosecha, uno en el momento no lo va viendo”.

El entrenador estaba dedicado a su profesión, todos los días renovaba las energías para seguir y era el primero en llegar al club. Escuchaba a los jugadores y estaba presente en cada problema, en muchos casos se involucró en cuestiones personales. “Miguel fue un padre para los jugadores de Central que salieron campeones, lo llevaba todos los días al entrenamiento y veía cómo lo recibían”, aseguró Mónica

"Todo se cura con amor"

Colombia quedará en la biografía de Miguel Russo como un punto quiebre en su vida y carrera. En el país cafetero fue diagnosticado con un cáncer de próstata. De todas formas, nunca se bajó y siguió dirigiendo al mismo tiempo que asistía a las sesiones de quimioterapia.

“Ganar ese campeonato fue sublime por todo lo que estaba pasando”, recordó Croavara. Allí nació la frase “Todo se cura con amor”, que hoy su esposa recuerda buscando resumir a su pareja que tanto amó.

Desde el fallecimiento el 8 de octubre de 2025 los días tristes están presentes en Croavara, le cuesta “caer” y aún se encuentra “aturdida” por la desaparición física de su marido. El duelo continúa y el llanto cae de vez en cuando, pero los días que se despabila piensa en Miguel y remarcó: “Me doy cuenta y busco salir de esa tristeza porque él (por Russo) era alegre. Hay días que siento alegría y trato de reírme por él. Lo amé muchísimo y me dio muchas alegrías. Me divertía muchísimo con él”.

El otro Miguel Russo

Mónica conoció a Miguel Ángel Russo como pocas personas: “Era alegre, amiguero y siempre quería divertirse. Éramos una pareja especial porque nos cargábamos todo el tiempo”.

Mujer incondicional, Mónica encuentra plenitud al mencionar la relación que la unió con Russo. Ella misma reconoció que se agotó en palabras: “Le dije todo. Fue un amor a más no poder e intenso. Estoy completamente en paz porque hice de todo y más. Ahora a seguir”.

Por su puesto que Russo “tenía sus defectos”, pero su pareja eligió “quedarse con los mejores recuerdos”, con su amor por el fútbol y su “cabeza que iba más allá de todo”.

Un padre presente y un gran abuelo que amaba a su nieto Pedro y le abrió los brazos a la familia ensamblada que formó con Mónica, con quien tuvieron a Ignacio, hoy delantero de Tigre. “Nos quedaremos con esa unión que nos dejó Miguel”, aseguró su esposa.