Pullaro sobre el acto de Milei y la contramarcha: "No nos traigan problemas de Buenos Aires a Rosario"

El gobernador advirtió que si hay provocaciones del presidente o de las organizaciones que se oponen podría haber conflictos. ¿Quién está a cargo del operativo?

Javier Milei en noviembre de 2023, antes del balotaje con el peronista Sergio Massa.

El gobernador Maximiliano Pullaro se refirió a la jornada política de este jueves en Rosario que se prevé tensa en la zona del Parque España por el acto del presidente Javier Milei cerrando la campaña y una contramarcha que promete rechazar la presencia del mandatario. “No nos traigan problemas de Buenos Aires a esta ciudad”, lanzó.

“Una reflexión: no nos traigan problemas de Buenos Aires a esta ciudad que tanto nos costó recuperar niveles de paz y de seguridad que no teníamos. Ese conflicto y pelea que vemos todos los días en los medios de comunicación hasta en el Congreso donde diputadas se gritan grato, se filman y tiran agua para desprestigiarse, que no traigan eso a Rosario”, sostuvo el gobernador en El primero de la mañana , por LT8 .

Luego continuó: “Nos costó mucho llegar a donde estamos hoy, al festival de 250 mil personas en Nicki Nicole , ni un solo conflicto, ni un robo de celular”, y advirtió: “Si el presidente provoca y la contramarcha provoca, esperamos que no, pero podrían suceder conflictos. No nos traigan los problemas de Buenos Aires aquí”.

A las 19 será el acto de Milei a los pies de las escalinatas a la que se sumarán Las Fuerzas del Cielo , militantes liderados por el influencer conocido como el Gordo Dan. En la Plaza Cooperación, a pocas cuadras se concentrará la contramarcha que declara persona no grata al presidente, impulsada por la CTA y organizaciones de distinta índole.

Acto1 Las escalinatas del parque de España serán utilizadas como gradas por los asistentes al acto que encabezará Javier Milei. Pullaro pidió no provocar Foto: Héctor Río / La Capital.

Casa Militar -encargada de garantizar la seguridad del presidente- organizó un importante operativo, que tendrá en sus manos el primer anillo que resguardará al fundador de La Libertad Avanza.

El segundo anillo les corresponderá a las fuerzas nacionales (Policía Federal, Gendarmería o Prefectura), mientras que el tercero contará con el apoyo de la Policía de Santa Fe.

“En el día de ayer Seguridad y Casa Militar. Van a estar los grupos tácticos para garantizar la seguridad aunque que lleva la conducción es de Casa Militar”, especificó Pullaro y agregó: “Estamos a disposición de lo que nos pidan”.

Luego afirmó que no se va a permitir avanzar a las organizaciones de la contramarcha hacia el Parque España, pero aclaró: “Cuando están tan cerca dos facciones que piensan tan distintos y que tuvieron en otros lugares conflictos es difícil garantizarlo. Podés contener una columna pero es más complejo que vaya una persona individualmente a armar un conflicto”.

Finalizó aclarando que lo más pertinente era que Milei realice el acto en un estadio cubierto o cerrado. “Nos duele que se haga de esa manera, hay condiciones para llevar actos sin que haya inconvenientes como los estadios cubiertos o cerrados. Siempre recomendamos que se hagan de esa forma y se garantice plenamente la seguridad, hay estadios preparados para Rosario”.