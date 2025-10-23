La Capital | Política | Pullaro

Pullaro sobre el acto de Milei y la contramarcha: "No nos traigan problemas de Buenos Aires a Rosario"

El gobernador advirtió que si hay provocaciones del presidente o de las organizaciones que se oponen podría haber conflictos. ¿Quién está a cargo del operativo?

23 de octubre 2025 · 09:47hs
Javier Milei en noviembre de 2023

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital.

Javier Milei en noviembre de 2023, antes del balotaje con el peronista Sergio Massa.

El gobernador Maximiliano Pullaro se refirió a la jornada política de este jueves en Rosario que se prevé tensa en la zona del Parque España por el acto del presidente Javier Milei cerrando la campaña y una contramarcha que promete rechazar la presencia del mandatario. “No nos traigan problemas de Buenos Aires a esta ciudad”, lanzó.

“Una reflexión: no nos traigan problemas de Buenos Aires a esta ciudad que tanto nos costó recuperar niveles de paz y de seguridad que no teníamos. Ese conflicto y pelea que vemos todos los días en los medios de comunicación hasta en el Congreso donde diputadas se gritan grato, se filman y tiran agua para desprestigiarse, que no traigan eso a Rosario”, sostuvo el gobernador en El primero de la mañana, por LT8.

Luego continuó: “Nos costó mucho llegar a donde estamos hoy, al festival de 250 mil personas en Nicki Nicole, ni un solo conflicto, ni un robo de celular”, y advirtió: “Si el presidente provoca y la contramarcha provoca, esperamos que no, pero podrían suceder conflictos. No nos traigan los problemas de Buenos Aires aquí”.

El operativo

A las 19 será el acto de Milei a los pies de las escalinatas a la que se sumarán Las Fuerzas del Cielo, militantes liderados por el influencer conocido como el Gordo Dan. En la Plaza Cooperación, a pocas cuadras se concentrará la contramarcha que declara persona no grata al presidente, impulsada por la CTA y organizaciones de distinta índole.

Acto1
Las escalinatas del parque de España serán utilizadas como gradas por los asistentes al acto que encabezará Javier Milei. Pullaro pidió no provocar

Las escalinatas del parque de España serán utilizadas como gradas por los asistentes al acto que encabezará Javier Milei. Pullaro pidió no provocar

Casa Militar -encargada de garantizar la seguridad del presidente- organizó un importante operativo, que tendrá en sus manos el primer anillo que resguardará al fundador de La Libertad Avanza.

El segundo anillo les corresponderá a las fuerzas nacionales (Policía Federal, Gendarmería o Prefectura), mientras que el tercero contará con el apoyo de la Policía de Santa Fe.

“En el día de ayer Seguridad y Casa Militar. Van a estar los grupos tácticos para garantizar la seguridad aunque que lleva la conducción es de Casa Militar”, especificó Pullaro y agregó: “Estamos a disposición de lo que nos pidan”.

Luego afirmó que no se va a permitir avanzar a las organizaciones de la contramarcha hacia el Parque España, pero aclaró: “Cuando están tan cerca dos facciones que piensan tan distintos y que tuvieron en otros lugares conflictos es difícil garantizarlo. Podés contener una columna pero es más complejo que vaya una persona individualmente a armar un conflicto”.

Finalizó aclarando que lo más pertinente era que Milei realice el acto en un estadio cubierto o cerrado. “Nos duele que se haga de esa manera, hay condiciones para llevar actos sin que haya inconvenientes como los estadios cubiertos o cerrados. Siempre recomendamos que se hagan de esa forma y se garantice plenamente la seguridad, hay estadios preparados para Rosario”.

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

Mónica, la esposa de Miguel Russo: "Estoy en paz porque hice todo y más"

Mónica, la esposa de Miguel Russo: "Estoy en paz porque hice todo y más"

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un "loco con mucho odio" a la caída por la barranca

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un "loco con mucho odio" a la caída por la barranca

Newell's y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Newell's y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

El insólito momento que vivió el Bambino Pons durante la transmisión de un partido de la Champions League

El insólito momento que vivió el Bambino Pons durante la transmisión de un partido de la Champions League

Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el "Estado bobo"

Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el "Estado bobo"

Esteban Motta: "Nuestro modelo es el de Gisela Scaglia, el que representa a Santa Fe"

Esteban Motta: "Nuestro modelo es el de Gisela Scaglia, el que representa a Santa Fe"

Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el "Estado bobo"

"Hay que modificar las leyes", pidió el gobernador de Santa Fe en cuanto al detenido que no fue imputado por problemas de salud mental

Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el Estado bobo
Alerta naranja en Santa Fe: se esperan fuertes tormentas jueves y viernes
Información General

Alerta naranja en Santa Fe: se esperan fuertes tormentas jueves y viernes

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora
Política

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada
Policiales

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer
POLICIALES

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas
Por Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Vi cómo lo tiraron por la barranca: habló la novia del joven asesinado en la costa central

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

Mónica, la esposa de Miguel Russo: Estoy en paz porque hice todo y más

Mónica, la esposa de Miguel Russo: "Estoy en paz porque hice todo y más"

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un loco con mucho odio a la caída por la barranca

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un "loco con mucho odio" a la caída por la barranca

Newells y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Newell's y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Sarmiento vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del Torneo Clausura
Ovación

Sarmiento vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del Torneo Clausura

Sarmiento vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del Torneo Clausura

Sarmiento vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del Torneo Clausura

Copa Argentina: en Rosario, Belgrano y Argentinos buscarán un boleto a la gran final

Copa Argentina: en Rosario, Belgrano y Argentinos buscarán un boleto a la gran final

Newell's: Lucas Bernardi empezó a trabajar en Bella Vista con una única misión

Newell's: Lucas Bernardi empezó a trabajar en Bella Vista con una única misión

Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el "Estado bobo"
Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el "Estado bobo"

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada

El acusado del crimen en la costa central tenía un trastorno psicótico y 14 detenciones previas

El acusado del crimen en la costa central tenía un trastorno psicótico y 14 detenciones previas

Feria del Libro: Iván Noble, y Lila Siegrist, los protagonistas del jueves
La Ciudad

Feria del Libro: Iván Noble, y Lila Siegrist, los protagonistas del jueves

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Calor y tormentas: jueves inestable en Rosario con una máxima de 33 grados

Calor y tormentas: jueves inestable en Rosario con una máxima de 33 grados

Padece síndrome de West, tenía pocas chances de vivir y ahora necesita ayuda para viajar a México

Padece síndrome de West, tenía pocas chances de vivir y ahora necesita ayuda para viajar a México

Central: qué variantes probó Ariel Holan en el primer ensayo de fútbol pensando en Sarmiento
Por Elbio Evangeliste

Ovación

Central: qué variantes probó Ariel Holan en el primer ensayo de fútbol pensando en Sarmiento

Reforma laboral: qué son los "salarios dinámicos" que propone el gobierno
Reforma laboral: qué son los "salarios dinámicos" que propone el gobierno

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable
Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central
Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central

Werthein renunció en Cancillería: los posibles cambios en el gabinete
Werthein renunció en Cancillería: los posibles cambios en el gabinete

Discapacidad: nuevo reclamo en Rosario por la implementación de la ley de emergencia
Discapacidad: nuevo reclamo en Rosario por la implementación de la ley de emergencia

San Nicolás: un estudio confirmó que los efluentes de Atanor contaminaron el arroyo Yaguarón
San Nicolás: un estudio confirmó que los efluentes de Atanor contaminaron el arroyo Yaguarón

Llega la cuarta edición de la Maratón La Capital: todo lo que hay que saber
Llega la cuarta edición de la Maratón La Capital: todo lo que hay que saber

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: "Era mi sueño, pagué todo en regla"
Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: "Era mi sueño, pagué todo en regla"

La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias
La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias

Piumato denunció a un juez federal de Rosario por persecución y acoso laboral
Piumato denunció a un juez federal de Rosario por persecución y acoso laboral

Inspector detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa
Inspector detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 
Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 

Vicentin: revés a una jugada y una "picardía" de Molinos Agro y Dreyfus en el concurso
Vicentin: revés a una jugada y una "picardía" de Molinos Agro y Dreyfus en el concurso

La Bolsa de Comercio y el gobierno de Santa Fe firmaron un convenio para impulsar el arbitraje
La Bolsa de Comercio y el gobierno de Santa Fe firmaron un convenio para impulsar el arbitraje

Peatón murió atropellado por un motociclista en zona sudoeste
Peatón murió atropellado por un motociclista en zona sudoeste

Presentaron el proyecto de un centro tecnológico universitario en Ybarlucea
Presentaron el proyecto de un centro tecnológico universitario en Ybarlucea

Semana de tiempo inestable en Rosario: hay anuncio de tormentas y calor de verano
Semana de tiempo inestable en Rosario: hay anuncio de tormentas y calor de verano

Volcó un camión con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales
Volcó un camión con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales