La Capital | Ovación | Central

Sarmiento vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del Torneo Clausura

El Canalla disputará los 45 minutos pendientes frente al Verde en Junín. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido

23 de octubre 2025 · 08:20hs
Sarmiento vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del Torneo Clausura

Rosario Central visita a Sarmiento en el estadio Eva Perón de Junín por el partido pendiente de la 7ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Verde de Junín y el Canalla de este viernes por la tarde.

A qué hora juegan Sarmiento vs. Central

Los 45 minutos pendientes del partido correspondiente a la Zona B entre Sarmiento y Central se disputarán este viernes 24 de octubre, desde las 16, en el estadio Eva Perón con el arbitraje principal de Andrés Merlos, mientras que en el VAR estará Gastón Monsón Brizuela.

Dónde ver Sarmiento vs. Central

La transmisión del encuentro entre el Verdolaga y el Canalla será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

image
El partido disputado bajo la lluvia en Junín y que se suspendió en el entretiempo. Sarmiento y Central van 0 a 0.

El partido disputado bajo la lluvia en Junín y que se suspendió en el entretiempo. Sarmiento y Central van 0 a 0.

>> Leer más: Central: qué tan parecido, en números, es este Clausura a ese gran torneo Apertura que hizo

Posibles formaciones de Sarmiento y Central

Sarmiento: El entrenador Facundo Sava no dio indicios del once titular del Verde.

Central: Jorge Broun o Axel Werner; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; y Alejo Veliz. DT: Ariel Holan.

Noticias relacionadas
Central venía dulce en el torneo, pero después de diez fechas le tocó perder.

Esta vez la reserva de Central no pudo y cayó como local frente a San Lorenzo

Ariel Holan está pensando en un partido especial, de apenas 45 minutos, en el que Central lo va empatando.

Central: qué variantes probó Ariel Holan en el primer ensayo de fútbol pensando en Sarmiento

rocio robles, la rosarina que conquisto a adrian suar: del carnaval de barrio a la tv y su amor por central

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central

Alejo Veliz fue el autor del tanto con el que Central derrotó a Platense en el Gigante.

Central: qué tan parecido, en números, es este Clausura a ese gran torneo Apertura que hizo

Ver comentarios

Las más leídas

Vi cómo lo tiraron por la barranca: habló la novia del joven asesinado en la costa central

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

Mónica, la esposa de Miguel Russo: Estoy en paz porque hice todo y más

Mónica, la esposa de Miguel Russo: "Estoy en paz porque hice todo y más"

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un loco con mucho odio a la caída por la barranca

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un "loco con mucho odio" a la caída por la barranca

Newells y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Newell's y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Lo último

El insólito momento que vivió el Bambino Pons durante la transmisión de un partido de la Champions League

El insólito momento que vivió el Bambino Pons durante la transmisión de un partido de la Champions League

Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el Estado bobo

Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el "Estado bobo"

Esteban Motta: Nuestro modelo es el de Gisela Scaglia, el que representa a Santa Fe

Esteban Motta: "Nuestro modelo es el de Gisela Scaglia, el que representa a Santa Fe"

Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el "Estado bobo"

"Hay que modificar las leyes", pidió el gobernador de Santa Fe en cuanto al detenido que no fue imputado por problemas de salud mental

Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el Estado bobo
Alerta naranja en Santa Fe: se esperan fuertes tormentas jueves y viernes
Información General

Alerta naranja en Santa Fe: se esperan fuertes tormentas jueves y viernes

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora
Política

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada
Policiales

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer
POLICIALES

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Vi cómo lo tiraron por la barranca: habló la novia del joven asesinado en la costa central

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

Mónica, la esposa de Miguel Russo: Estoy en paz porque hice todo y más

Mónica, la esposa de Miguel Russo: "Estoy en paz porque hice todo y más"

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un loco con mucho odio a la caída por la barranca

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un "loco con mucho odio" a la caída por la barranca

Newells y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Newell's y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Ovación
Sarmiento vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del Torneo Clausura
Ovación

Sarmiento vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del Torneo Clausura

Sarmiento vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del Torneo Clausura

Sarmiento vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del Torneo Clausura

Copa Argentina: en Rosario, Belgrano y Argentinos buscarán un boleto a la gran final

Copa Argentina: en Rosario, Belgrano y Argentinos buscarán un boleto a la gran final

Newells: Lucas Bernardi empezó a trabajar en Bella Vista con una única misión

Newell's: Lucas Bernardi empezó a trabajar en Bella Vista con una única misión

Policiales
Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el Estado bobo
Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: el gobernador de Santa Fe apuntó contra el "Estado bobo"

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada

El acusado del crimen en la costa central tenía un trastorno psicótico y 14 detenciones previas

El acusado del crimen en la costa central tenía un trastorno psicótico y 14 detenciones previas

La Ciudad
Feria del Libro: Iván Noble, y Lila Siegrist, los protagonistas del jueves
La Ciudad

Feria del Libro: Iván Noble, y Lila Siegrist, los protagonistas del jueves

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Calor y tormentas: jueves inestable en Rosario con una máxima de 33 grados

Calor y tormentas: jueves inestable en Rosario con una máxima de 33 grados

Padece síndrome de West, tenía pocas chances de vivir y ahora necesita ayuda para viajar a México

Padece síndrome de West, tenía pocas chances de vivir y ahora necesita ayuda para viajar a México

Central: qué variantes probó Ariel Holan en el primer ensayo de fútbol pensando en Sarmiento

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: qué variantes probó Ariel Holan en el primer ensayo de fútbol pensando en Sarmiento

Reforma laboral: qué son los salarios dinámicos que propone el gobierno
Información General

Reforma laboral: qué son los "salarios dinámicos" que propone el gobierno

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable
Policiales

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central
Zoom

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central

Werthein renunció en Cancillería: los posibles cambios en el gabinete
Política

Werthein renunció en Cancillería: los posibles cambios en el gabinete

Discapacidad: nuevo reclamo en Rosario por la implementación de la ley de emergencia
La Ciudad

Discapacidad: nuevo reclamo en Rosario por la implementación de la ley de emergencia

San Nicolás: un estudio confirmó que los efluentes de Atanor contaminaron el arroyo Yaguarón
la region

San Nicolás: un estudio confirmó que los efluentes de Atanor contaminaron el arroyo Yaguarón

Llega la cuarta edición de la Maratón La Capital: todo lo que hay que saber
Información General

Llega la cuarta edición de la Maratón La Capital: todo lo que hay que saber

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: Era mi sueño, pagué todo en regla
Zoom

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: "Era mi sueño, pagué todo en regla"

La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias
La Ciudad

La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias

Piumato denunció a un juez federal de Rosario por persecución y acoso laboral
La Ciudad

Piumato denunció a un juez federal de Rosario por persecución y acoso laboral

Inspector detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa
Policiales

Inspector detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 
POLCIALES

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 

Vicentin: revés a una jugada y una picardía de Molinos Agro y Dreyfus en el concurso
Economía

Vicentin: revés a una jugada y una "picardía" de Molinos Agro y Dreyfus en el concurso

La Bolsa de Comercio y el gobierno de Santa Fe firmaron un convenio para impulsar el arbitraje
Política

La Bolsa de Comercio y el gobierno de Santa Fe firmaron un convenio para impulsar el arbitraje

Peatón murió atropellado por un motociclista en zona sudoeste
LA CIUDAD

Peatón murió atropellado por un motociclista en zona sudoeste

Presentaron el proyecto de un centro tecnológico universitario en Ybarlucea
La Ciudad

Presentaron el proyecto de un centro tecnológico universitario en Ybarlucea

Semana de tiempo inestable en Rosario: hay anuncio de tormentas y calor de verano
La Ciudad

Semana de tiempo inestable en Rosario: hay anuncio de tormentas y calor de verano

Volcó un camión con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales
Información General

Volcó un camión con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales