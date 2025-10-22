Inspector municipal detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa

El secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale , afirmó este miércoles que la Justicia debe "ir a fondo en la sanción a las bandas criminales" . De esta manera avaló las últimas medidas vinculadas al caso del inspector municipal detenido por amenazas a un abogado .

"Las sanciones tienen que llegar con toda la dureza que tiene la ley" , sostuvo el funcionario en relación a la situación de Cristian Gruning dentro de una causa que involucra a miembros de la barra brava de Newell's y Coronel Aguirre . Durante un reportaje con LT8 añadió que ya se registraron cerca de una decena de casos de empleados públicos con distintas denuncias penales en el último tiempo. En varias oportunidades fue la propia intendencia la que dio aviso sobre los delitos.

El exconcejal de la Unión Cívica Radical (UCR) calculó que las sanciones y cesantías de los últimos dos años prácticamente igualan la cantidad de los siete u ocho años previos en la administración pública local. En esa línea, indicó: "Tenemos una cantidad importante de despidos a partir de medidas disciplinarias por sumarios. Está bien que esto ocurra" .

Cristian Eugenio Gruning tiene 52 años y comenzó a trabajar como empleado estatal en 2007. "Había desempeñado algunas tareas en salud y luego paso a un laboratorio en la Secretaría de Obras Públicas" , precisó Chale.

El inspector y su hijo fueron citados a una audiencia sobre narcomenudeo que comenzó el lunes 13 de octubre y se reanudó el miércoles siguiente en el Centro de Justicia Penal. El agente asistió en libertad tras el allanamiento de su domicilio por orden del Ministerio Público de la Acusación (MPA), pero su situación procesal cambió a partir de lo ocurrido en la segunda jornada.

De acuerdo a la denuncia que recibió la Fiscalía Regional de Rosario, el empleado municipal amenazó a uno de los abogados defensores de las 33 personas imputadas ante el juez Fernando Sosa. El incidente no pasó inadvertido y después del fin de semana se puso en marcha un nuevo operativo en su casa.

El segundo procedimiento concluyó este martes con el arresto de Gruning en Chaparro al 900. Luego de la aprehensión, el MPA solicitará una nueva audiencia en paralelo con la investigación sobre una organización dedicada al microtráfico de drogas. Así se abre otro expediente derivado de la pesquisa que tiene como principal sospechoso a Jonatan "Jano" Fernández, un supuesto miembro de la tercera línea de Los Monos que se encuentra preso en la cárcel en Piñero.

Un inspector municipal denunciado por amenazas

Desde el municipio confirmaron que ya habían abierto un sumario cuando trascendió la denuncia sobre la red de narcomenudeo. Tras el allanamiento de esta semana, Chale precisó: "En este caso, al quedar detenido, queda automáticamente suspendido y se eleva su expediente para la sanción que corresponda".

El funcionario opinó que este tipo de causas judiciales son útiles para "poner blanco sobre negro con el personal municipal". Luego recordó que actualmente hay más de 11.000 agentes públicos. Dentro de esa lista, las autoridades impulsaron entre 10 y 15 cesantías a raíz de distintas causas penales.

Embed - INSPECTOR MUNICIPAL DETENIDO TRAS AMENAZAR A UN ABOGADO - SEBASTIÁN CHALE

El secretario de Gobierno aseguró que el incremento de los despidos y suspensiones es consecuencia de una "actuación mucho más diligente" por parte de la Justicia y también del Poder Ejecutivo. A modo de ejemplo mencionó la denuncia de robo en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), presentada por la dirección del nocosomio. "Está muy bien que se avance y se investigue. No hay ningún tipo de amparo en proteger o encubrir", enfatizó el exconcejal.

Antes de las amenazas, el inspector detenido este martes había sido imputado por la tenencia ilegal de un revólver calibre 22 y material estupefaciente. En tanto, su hijo Mirco Gruning quedó en la mira como un supuesto miembro de la banda que comandaba Jano Fernández desde el pabellón 5 de la Unidad Penitenciaria 11.