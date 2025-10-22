La Capital | Policiales | inspector

Inspector municipal detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa

Cristian Gruning quedó suspendido tras el arresto y la denuncia de un abogado sobre una audiencia imputativa por narcomenudeo

22 de octubre 2025 · 08:22hs
El inspector será imputado nuevamente en el Centro de Justicia Penal.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.

El inspector será imputado nuevamente en el Centro de Justicia Penal.

El secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale, afirmó este miércoles que la Justicia debe "ir a fondo en la sanción a las bandas criminales". De esta manera avaló las últimas medidas vinculadas al caso del inspector municipal detenido por amenazas a un abogado.

"Las sanciones tienen que llegar con toda la dureza que tiene la ley", sostuvo el funcionario en relación a la situación de Cristian Gruning dentro de una causa que involucra a miembros de la barra brava de Newell's y Coronel Aguirre. Durante un reportaje con LT8 añadió que ya se registraron cerca de una decena de casos de empleados públicos con distintas denuncias penales en el último tiempo. En varias oportunidades fue la propia intendencia la que dio aviso sobre los delitos.

El exconcejal de la Unión Cívica Radical (UCR) calculó que las sanciones y cesantías de los últimos dos años prácticamente igualan la cantidad de los siete u ocho años previos en la administración pública local. En esa línea, indicó: "Tenemos una cantidad importante de despidos a partir de medidas disciplinarias por sumarios. Está bien que esto ocurra".

¿Quién es el inspector municipal detenido por amenazas?

Cristian Eugenio Gruning tiene 52 años y comenzó a trabajar como empleado estatal en 2007. "Había desempeñado algunas tareas en salud y luego paso a un laboratorio en la Secretaría de Obras Públicas", precisó Chale.

El inspector y su hijo fueron citados a una audiencia sobre narcomenudeo que comenzó el lunes 13 de octubre y se reanudó el miércoles siguiente en el Centro de Justicia Penal. El agente asistió en libertad tras el allanamiento de su domicilio por orden del Ministerio Público de la Acusación (MPA), pero su situación procesal cambió a partir de lo ocurrido en la segunda jornada.

>> Leer más: Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

De acuerdo a la denuncia que recibió la Fiscalía Regional de Rosario, el empleado municipal amenazó a uno de los abogados defensores de las 33 personas imputadas ante el juez Fernando Sosa. El incidente no pasó inadvertido y después del fin de semana se puso en marcha un nuevo operativo en su casa.

El segundo procedimiento concluyó este martes con el arresto de Gruning en Chaparro al 900. Luego de la aprehensión, el MPA solicitará una nueva audiencia en paralelo con la investigación sobre una organización dedicada al microtráfico de drogas. Así se abre otro expediente derivado de la pesquisa que tiene como principal sospechoso a Jonatan "Jano" Fernández, un supuesto miembro de la tercera línea de Los Monos que se encuentra preso en la cárcel en Piñero.

Un inspector municipal denunciado por amenazas

Desde el municipio confirmaron que ya habían abierto un sumario cuando trascendió la denuncia sobre la red de narcomenudeo. Tras el allanamiento de esta semana, Chale precisó: "En este caso, al quedar detenido, queda automáticamente suspendido y se eleva su expediente para la sanción que corresponda".

El funcionario opinó que este tipo de causas judiciales son útiles para "poner blanco sobre negro con el personal municipal". Luego recordó que actualmente hay más de 11.000 agentes públicos. Dentro de esa lista, las autoridades impulsaron entre 10 y 15 cesantías a raíz de distintas causas penales.

Embed - INSPECTOR MUNICIPAL DETENIDO TRAS AMENAZAR A UN ABOGADO - SEBASTIÁN CHALE

El secretario de Gobierno aseguró que el incremento de los despidos y suspensiones es consecuencia de una "actuación mucho más diligente" por parte de la Justicia y también del Poder Ejecutivo. A modo de ejemplo mencionó la denuncia de robo en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), presentada por la dirección del nocosomio. "Está muy bien que se avance y se investigue. No hay ningún tipo de amparo en proteger o encubrir", enfatizó el exconcejal.

Antes de las amenazas, el inspector detenido este martes había sido imputado por la tenencia ilegal de un revólver calibre 22 y material estupefaciente. En tanto, su hijo Mirco Gruning quedó en la mira como un supuesto miembro de la banda que comandaba Jano Fernández desde el pabellón 5 de la Unidad Penitenciaria 11.

Noticias relacionadas
Los ladrones, disfrazados de policías, ingresaron a robar en una casa de Zeballos al 3600.

Echesortu: acordó condena por un atraco en el que simularon un allanamiento

La policía recuperó la moto y dio con el sospechoso en barrio Acindar.

Le robaron la moto del Club Provincial y cuando se enteró, ya la habían recuperado

Maximiliano Nahuel Gómez, de 20 años, víctima del crimen de este lunes en el Fonavi de Rouillón y Seguí. 

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Un nuevo femicidio ocurrió en barrio Loyola Norte, ciudad de Santa Fe. 

Femicidio en Santa Fe: un hombre asesinó a puñaladas a su expareja delante de sus hijos

Ver comentarios

Las más leídas

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia

Desde su escuela hasta la plaza San Martín: Nicki Nicole recorrió Rosario 

Desde su escuela hasta la plaza San Martín: Nicki Nicole recorrió Rosario 

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Lo último

Inspector municipal detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa

Inspector municipal detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa

Detuvieron al hombre acusado por el femicidio de su expareja en Santa Fe

Detuvieron al hombre acusado por el femicidio de su expareja en Santa Fe

Peatón murió atropellado por un motociclista en zona sudoeste

Peatón murió atropellado por un motociclista en zona sudoeste

Inspector municipal detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa

Cristian Gruning quedó suspendido tras el arresto y la denuncia de un abogado sobre una audiencia imputativa por narcomenudeo

Inspector municipal detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa
Se estrenan las obras del Palacio Municipal, el Pasaje Juramento y la Catedral

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Se estrenan las obras del Palacio Municipal, el Pasaje Juramento y la Catedral

Detuvieron al hombre acusado por el femicidio de su expareja en Santa Fe
POLICIALES

Detuvieron al hombre acusado por el femicidio de su expareja en Santa Fe

Peatón murió atropellado por un motociclista en zona sudoeste
LA CIUDAD

Peatón murió atropellado por un motociclista en zona sudoeste

Presentaron el proyecto de un centro tecnológico universitario en Ybarlucea
La Ciudad

Presentaron el proyecto de un centro tecnológico universitario en Ybarlucea

En Santa Fe ya bajaron las persianas 2.120 empresas desde diciembre de 2023
Economía

En Santa Fe ya bajaron las persianas 2.120 empresas desde diciembre de 2023

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia

Desde su escuela hasta la plaza San Martín: Nicki Nicole recorrió Rosario 

Desde su escuela hasta la plaza San Martín: Nicki Nicole recorrió Rosario 

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

El día que un caniche cayó de un piso 13 y causó tres muertes

El día que un caniche cayó de un piso 13 y causó tres muertes

Ovación
Newells: Lucas Bernardi fue confirmado y ahora debe reconstruir el equipo, con bajas desde el inicio

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: Lucas Bernardi fue confirmado y ahora debe reconstruir el equipo, con bajas desde el inicio

Newells: Lucas Bernardi fue confirmado y ahora debe reconstruir el equipo, con bajas desde el inicio

Newell's: Lucas Bernardi fue confirmado y ahora debe reconstruir el equipo, con bajas desde el inicio

Lucas Bernardi, audacia y firmeza indispensables en una situación límite para Newells

Lucas Bernardi, audacia y firmeza indispensables en una situación límite para Newell's

Central: qué tan parecido, en números, es este Clausura al ese gran torneo Apertura que hizo

Central: qué tan parecido, en números, es este Clausura al ese gran torneo Apertura que hizo

Policiales
Inspector municipal detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa
Policiales

Inspector municipal detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa

Detuvieron al hombre acusado por el femicidio de su expareja en Santa Fe

Detuvieron al hombre acusado por el femicidio de su expareja en Santa Fe

Echesortu: acordó condena por un atraco en el que simularon un allanamiento

Echesortu: acordó condena por un atraco en el que simularon un allanamiento

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia

La Ciudad
Peatón murió atropellado por un motociclista en zona sudoeste
LA CIUDAD

Peatón murió atropellado por un motociclista en zona sudoeste

Feria del Libro Rosario: miércoles con Liliana Heker, Fernández Moores y homenaje a Lili Baños

Feria del Libro Rosario: miércoles con Liliana Heker, Fernández Moores y homenaje a Lili Baños

Se estrenan las obras del Palacio Municipal, el Pasaje Juramento y la Catedral

Se estrenan las obras del Palacio Municipal, el Pasaje Juramento y la Catedral

Miércoles con lluvias y que da inicio a una seguidilla de días inestables

Miércoles con lluvias y que da inicio a una seguidilla de días inestables

Adjudicaron el nuevo mantenimiento del alumbrado público que se inicia en noviembre
La Ciudad

Adjudicaron el nuevo mantenimiento del alumbrado público que se inicia en noviembre

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025
La Ciudad

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025

Sprint final de campaña: cierres en Rosario, mensajes y ánimos de cara al domingo
Política

Sprint final de campaña: cierres en Rosario, mensajes y ánimos de cara al domingo

Una joven argentina viajó a España por trabajo y desapareció misteriosamente
Información General

Una joven argentina viajó a España por trabajo y desapareció misteriosamente

Femicidio en Santa Fe: un hombre asesinó a puñaladas a su expareja delante de sus hijos
Policiales

Femicidio en Santa Fe: un hombre asesinó a puñaladas a su expareja delante de sus hijos

Diputados avanzan en la modificación del financiamiento para los deportistas de alto rendimiento
Ovación

Diputados avanzan en la modificación del financiamiento para los deportistas de alto rendimiento

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes
Policiales

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes

La Cámara Nacional Electoral limita al gobierno: los resultados deberán difundirse distrito por distrito
Política

La Cámara Nacional Electoral limita al gobierno: los resultados deberán difundirse distrito por distrito

Camino a las urnas: en el Registro Civil de Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI
La Ciudad

Camino a las urnas: en el Registro Civil de Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley
LA CIUDAD

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá en Rosario

Elecciones en Santa Fe: el 70% de las autoridades de mesas confirmaron asistencia
POLITICA

Elecciones en Santa Fe: el 70% de las autoridades de mesas confirmaron asistencia

Expresidente francés en prisión: Sarkozy ingresó a la cárcel para cumplir su condena
El Mundo

Expresidente francés en prisión: Sarkozy ingresó a la cárcel para cumplir su condena

Milei reacomodará el gabinete tras las elecciones y reveló qué resultado espera para el domingo
Política

Milei "reacomodará" el gabinete tras las elecciones y reveló qué resultado espera para el domingo

Bessent sobre Argentina: No queremos otro Estado fallido en América Latina
Política

Bessent sobre Argentina: "No queremos otro Estado fallido en América Latina"

CyberMonday, una apuesta a movilizar las ventas
Economía

CyberMonday, una apuesta a movilizar las ventas

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon
Policiales

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon

La nena herida por la explosión de una maqueta en Pergamino salió de terapia intensiva
Información General

La nena herida por la explosión de una maqueta en Pergamino salió de terapia intensiva

Postergan la aplicación de las leyes de financiamiento universitario y apoyo al Garrahan
Política

Postergan la aplicación de las leyes de financiamiento universitario y apoyo al Garrahan