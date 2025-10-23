La Capital | Ovación | Bambino Pons

El insólito momento que vivió el Bambino Pons durante la transmisión de un partido de la Champions League

El relator junto al comentarista Jorge Baravalle fueron captados accidentalmente durante el Liverpool-Eintracht Frankfurt. Su reacción se volvió viral

23 de octubre 2025
En una nueva jornada de la UEFA Champions League, el Liverpool goleó 5-1 al Eintracht Frankfurt en Alemania. Sin embargo, el partido quedó en segundo plano luego de que un desperfecto en la transmisión causó que Juan Manuel "Bambino" Pons y Jorge Baravalle fueran enfocados en la cabina mientras comentaban el desarrollo del encuentro.

La situación ocurrió a los 47 minutos de juego en Frankfurt, cuando el francés Hugo Ekitike dominó el balón en el área grande del conjunto alemán y se proyectaba una chance de gol para los Reds. De repente, la cámara dejó de mostrar el campo de juego y se empezó a observar al relator y al comentarista, acompañados por una productora de ESPN. Este error técnico permitió observar "el otro lado de la pantalla", quienes se encontraban sentados con micrófono en mano mientras observaban detenidamente la goleada del equipo dirigido por Arne Slot.

El primero en darse cuenta de este fallo en la transmisión fue Baravalle, que inmediatamente intentó advertir al director de lo que estaba sucediendo mediante el movimiento de sus manos y señalando al monitor. Además, la asistente de producción salió rápidamente de la cabina para solucionar el error.

La reacción viral del "Bambino" Pons

El foco del blooper se lo llevó el Bambino. Inicialmente, interrumpió la narración del partido por un momento y, mientras sus compañeros de transmisión intentaban alertar sobre el desperfecto, el relator decidió ponerle humor a la situación y dijo: "Hola, ¿cómo les va?

Luego de casi 20 segundos en donde se mostraban únicamente a los encargados de "ponerle voz al espectáculo" en su lugar de trabajo y sus reacciones ante este incidente, las cámaras volvieron ponchar el verde césped del Deutsche Bank Park.

Este episodio fue una nueva demostración del carisma característico de Pons, quien se convirtió en uno de los relatores más queridos del país. Las repercusiones de su actuación no tardaron en llegar: "Qué pedazo de tipazo", "El Bambino Pons es lo más grande que existe" y "Un crack el Bambino" fueron algunas de las reacciones de sus seguidores.

Lo que parecía un encuentro que iba a quedar marcado por la sobresaliente actuación del Liverpool que resalta su figura como candidato a quedarse con el máximo certamen continental en Europa, terminó apañado por una insólito momento que tuvo al Bambino Pons como figura.

Valentino Acuña, quien regresó del Mundial sub-20 en Chile, tuvo una charla con Lucas Bernardi, en la primera práctica del nuevo entrenador de Newells.

Newell's: Lucas Bernardi empezó a trabajar en Bella Vista con una única misión

El equipo de Puerto San Martín. PSM Fútbol presentó el cuerpo técnico y plantel para disputar el certamen nacional.  El equipo de Punta Quebracho se armó para dar pelea en su décima participación.  

Puerto San Martín tiene todo listo para el debut en el torneo Regional Amateur de AFA

Así arrancó todo. Di María saluda en el primer contacto que tuvo con los hinchas, previo a Godoy Cruz.

Di María goleador y dueño de un registro que lo destaca como el gran referente canalla

Franco Colapinto, en el evento de Mercado Libre, en México. Alpine no lo oficializó todavia pero su continuidad en Fórmula 1 no está en duda.

El anuncio aún no llegó pero Franco Colapinto dijo: "Estoy trabajando mucho en el auto del año que viene"

