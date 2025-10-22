La Capital | Policiales | Homicidio

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable

Uno de los acusados por la muerte en ocasión de robo de Lucas Cicarelli fue considerado inimputable aunque restan peritajes forenses para confirmar su situación

22 de octubre 2025 · 14:12hs
Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital.

Los dos acusados por el homicidio de Lucas Cicarelli fueron sometidos a audiencia imputativa este miércoles por la muerte del joven de 30 años que el fin de semana murió al caer de la barranca cuando era asaltado en la zona de Moreno y el río. La Fiscalía consideró que ambos sospechosos atacaron a la víctima, pero uno de ellos fue declarado inimputable.

Con una dolorosa y emotiva previa, extendida por una demora para el inicio de la audiencia, los familiares de Lucas Cicarelli se acercaron al Centro de Justicia Penal para presenciar la acusación a los dos detenidos. Para la fiscal Agustina Eiris, a cargo de la investigación, fueron Andrés Rodrigo Frontera, de 38 años, y Pablo Ismael Ibáñez, de 30 años, quienes asaltaron a Lucas y a Martina, su novia, y provocaron la muerte del joven. Frontera fue imputado por homicidio en ocasión de robo y robo calificado por uso de arma de fuego y quedó en prisión preventiva por el plazo de ley.

Sin embargo Ibáñez fue declarado inimputable. Se supo al inicio de la audiencia, tras un primer peritaje médico en el cual los profesionales determinaron que el acusado no comprende la criminalidad de sus actos. Pero Ibáñez será sometido a otra prueba con el fin de corroborar o refutar los resultados de la primera. Mientras tanto estará bajo custodia del Servicio Penitenciario.

Un preso por homicidio y un inimputable

El domingo pasado, cerca de las 3, Lucas y Martina estaban sentados sobre el césped entre la barranca y la baranda de seguridad en la costa central a la altura de Moreno y el río. El joven había salido de trabajar en el Club Alemán y luego se encontró con su pareja, pero minutos más tarde fueron asaltados.

La investigación de la fiscal Eiris ubicó a Frontera, detenido a los pocos minutos de la caída de Lucas a la barranca, y a Ibáñez como quienes cometieron el asalto. Según expuso la acusación, fue Ibáñez quien portaba un arma no apta para el disparo con la que amedrentaron a las víctimas.

En ese contexto, tras un forcejeo, Lucas cayó por la barranca unos veinte metros hacia una zona de piedras. La caída el provocó la muerte, que fue constatada antes de que su cuerpo fuera rescatado. Este lunes, tras tareas de investigación sobre el sospechoso que pudo escapar, Ibáñez fue detenido e identificado como el segundo partícipe del robo seguido de muerte.

El lamento de sus familiares

En la previa de la audiencia estuvieron presentes los padres de Lucas. Valther, su padre, contó que todas las noches esperaba a su hijo e intentó graficar de esa manera el dolor que siente hoy por no haberlo visto llegar aquella madrugada del domingo pasado.

“El venía todos los días 3.30, todos los días yo salía a la puerta a esperarlo porque él venía en un colectivo que lo dejaba a cinco cuadras. Esa noche le pregunté a mi señora si había vuelto Lucas, y me dijo que no”, comenzó relatando el hombre. “Le dije que debía estar con la novia. Me puse a ver la tele y a las 5.30 me voy a acostar. Pero escuché que golpearon la puerta y que estaba un móvil de la policía con dos comisarios superiores. Me preguntaron si era el padre y lo que menos me imaginé es que le podía haber pasado lo que le sucedió”, siguió.

“Es enfermante. Yo tenía 7 hijos y ahora 6. No es así. Hoy me levanté a las 3 y salí a la puerta, pero él no va a regresar. Lo esperé como media hora, no lo puedo creer. Esperamos Justicia, lo que todo el mundo quiere”, lamentó Valther.

