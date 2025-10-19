La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Estados Unidos y dónde verlo

El argentino vuelve a un circuito en el que brilló en 2024 y tendrá la primera carrera de la gira por América.

19 de octubre 2025 · 07:39hs
Tras una semana de descanso, Franco Colapinto correrá el GP de Estados Unidos en Austin.

La Fórmula 1 afronta este fin de semana la primera carrera de la gira por América y Franco Colapinto volverá a un circuito en el que brilló en 2024. Antes de pasar por México y Brasil, el argentino correrá en Austin, Texas, y lo hará con los colores de su sponsor principal, mientras espera la confirmación de Alpine por su continuidad

Si bien la escudería francesa afronta un crítico final de temporada y apunta de lleno al próximo año, con los cambios de reglamentación y la llegada del motor Mercedes, el pilarense no debe resignarse y mantiene la competencia con su compañero: Pierre Gasly. Además, el fuerte apoyo de sus sponsors mantienen las expectativas de un anuncio oficial en los próximos días.

Este Gran Premio de Estados Unidos será otra chance para pelear con el francés y demostrar que se ganó su lugar en el futuro del equipo. La tensión en Alpine bajó varias revoluciones en las últimas semanas y todo indica que Colapinto será ratificado, pero hasta no recibir el anuncio oficial deberá seguir evolucionando.

Franco Colapinto pasó el primer corte clasificatorio para el GP de Estados Unidos, en Austin, la 18ª carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1 y su 13ª en Alpine. Y largará 15º, justo detrás de su compañero Pierre Gasly.

Franco Colapinto terminó frustrado en Singapur pero fue muy superior a Pierre Gasly.

Franco Colapinto terminó frustrado en Singapur pero fue muy superior a Pierre Gasly.

Un circuito que le cayó bien a Franco Colapinto

A pesar de los problemas que atraviesa Alpine y la resignación a competir con un monoplaza limitado, el argentino tendrá la chance de tener a su gente aún más cerca y volver al Circuito de las Américas de Austin, Texas, donde tuvo una de sus actuaciones más destacadas con Williams.

En 2024, el pilarense disputó su cuarta carrera con la escudería británica en la F1 en este trazado del sur estadounidense y su actuación sorprendió a propios y extraños, quienes comenzaron a verlo con otros ojos.

>> Leer más: Anuncio importante en la Fórmula 1: Mercedes confirmó a su pareja de pilotos para 2026

En primer lugar, cerró la carrera sprint en la 12º posición con una correcta performance, pero el domingo se destacó al ganar varios puestos en la carrera. Allí, Colapinto sumó un punto por llegar 10º posición y quedó a un paso de ganar otra unidad con la vuelta más rápida, hecho que le quitó Esteban Ocon con gomas blandas sobre el final para evitar que Williams obtenga el punto extra.

Si bien el monoplaza de Alpine no genera expectativas para lo que resta del año, el argentino mostró actitud y batalla en Singapur, la cual no fue traducida con resultados solo por un error estratégico del box en el inicio de la carrera.

Cuándo se disputa el GP de Estados Unidos y dónde verlo

>> Leer más: El efecto Colapinto: más argentinos viajan a Brasil por la Fórmula 1

Toda la actividad del fin de semana en el circuito de Austin será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Horarios del GP de Singapur

Domingo 19 de octubre

Carrera: 16

* Horario en Argentina

Los que resta de la temporada 2025 de la Fórmula 1

  • Sprint GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre, a las 14

  • GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre, a las 16

  • GP de México: domingo 26 de octubre, a las 17

  • Sprint GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre, a las 1

  • GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre, a las 14

  • GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre, a la 1

  • Sprint GP de Qatar: sábado 29 de noviembre, a las 11

  • GP de Qatar: domingo 30 de noviembre, a las 13

  • GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre, a las 10

