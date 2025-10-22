Discapacidad: nuevo reclamo en Rosario por la implementación de la ley de emergencia

Economía
En Santa Fe ya bajaron las persianas 2.120 empresas desde diciembre de 2023
Policiales
Detienen a un inspector municipal tras amenazar a un abogado en una audiencia
Información General
Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla
Economía
Cartelera económica: Matías Kulfas presenta su libro en Rosario
Economía
La crisis golpea a las empresas recuperadas por los trabajadores
Política
"Milei persona no grata": convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial
La Ciudad
Miércoles con lluvias y que da inicio a una seguidilla de días inestables
Policiales
Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares
Economía
Tensión cambiaria: el dólar oficial rozó el techo de la banda y el blue en Rosario se disparó
Ovación
Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento
Ovación
Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newell's aclaró la situación del cuerpo técnico
La Ciudad
A un mes del inicio, las obras en la pista del aeropuerto de Rosario muestran un 30% de avance
La Ciudad
Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario
Información General
Volcó un camión con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales
La Ciudad
Adjudicaron el nuevo mantenimiento del alumbrado público que se inicia en noviembre
La Ciudad
Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025
Política
Sprint final de campaña: cierres en Rosario, mensajes y ánimos de cara al domingo