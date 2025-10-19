Alpine hizo saber que no le gustó la desobediencia de Franco Colapinto, ¿conflicto en puerta?

El director de Alpine Steve Nielsen dijo que las órdenes están para cumplirse, pero el sobrepaso de Franco Colapinto a Pierre Gasly fue lógico. ¿Ahora?

Acá estoy yo. Franco Colapinto saluda antes de la largada en Austin. Se hizo notar de nuevo en la Fórmula 1, pero Alpine lo retó

Franco Colapinto mostró de la madera de la que está hecho en Austin , con una superación a su experimentado compañero Pierre Gasly con toda la guapeza y, sobre todo, la lógica. Pero a Alpine no le gustó y lo hizo saber públicamente, abriendo la posibilidad de un conflicto en puerta.

A muchos se les habrá venido inmediatamente a la memoria el famoso cartel "JON-REUT" que a Lole le exhibieron en el GP de Brasil de 1981 y que Reutemann desobedeció por supuesto bajo el aguacero de Jacarepaguá. El piloto número 2 negando la orden de dejar pasar al número 1, campeón del mundo.

Fue fuerte aquella decisión del Lole, pese a que no era ningún pibito sino un piloto de los mejores, con 10 triunfos en el lomo. Pero a Williams no le importó en absoluto y pese a que Reutemann tenía razón, no lo apoyaría en su pelea por el título del 81.

En Austin la diferencia en la correlación de fuerzas fue aún más grande. De un lado, el piloto que lleva tres años en la escudería, con 170 GP pero un solo triunfo. De este, un piloto novato que va por su segunda temporada incompleta en la F-1 y que demoró mucho más que en la primera en incomodar a su experimentado coequiper. Pero ya lo viene haciendo seguido.

Austin, el nuevo capítulo de la saga Colapinto

Austin fue el nuevo capítulo de esa saga que sobre todo empezó en Hungría. Parecía que esta vez Gasly volvía a imponer respeto, desde el sprint y la clasificación del sábado donde fue más rápido que Colapinto.

>>Leer más: Análisis: Franco Colapinto, la puesta a punto que favoreció a Pierre Gasly y su ambición de ir por más

Y en carrera venía igual, hasta que el argentino se le vino encima en las últimas vueltas con mejor caucho y, para defenderse también de Gabriel Bortoletto, debió pasar a Gasly a dos vueltas del final.

No sólo ahí mostró su espíritu competitivo, sino que su decisión fue de pura lógica. Era obvio que si no lo pasaba a Gasly, Bortoletto con gomas aún mejores, se los hubiera comido a los dos Alpine en ese final.

Las órdenes cuestionables de Alpine

Aquella de Brasil fue la lucha por la victoria. Esta, la de Austin, por el 17º puesto. Para Colapinto era lo mismo que Reutemann hace 44 años. "Si lo hubiera dejado pasar a Jones, agarraba el casco y me iba a mi casa", diría meses más tarde el Lole. Algo de eso habrá sentido Franco, pero por la situación inversa. No había forma de quedarse a cuidar las espaldas de Gasly con Bortoletto atrás.

Colapinto viene sufriendo el box de Alpine y este derecho de piso que se lo hacen notar demasiado seguido. La exasperante lentitud en ordenarle a Gasly que lo dejara pasar en Zandvoort lo privó de sumar sus primeros puntos. Luego, en el final de Monza, le ordenaron dejar pasar de manera "urgente" al francés cuando tampoco peleaban por ningún puesto importante. Y el argentino cumplió.

Hace dos carreras, en Bakú, con Colapinto en peores condiciones de caucho y del auto tocado que le había dejado Alex Albon, dejaron que peleen en las últimas vueltas en forma limpia y el francés lo pasó a dos giros del final cuando aprovechó el rebufo de Max Verstappen que le sacaba una vuelta.

>>Leer más: Franco Colapinto sufrió la accidentada carrera sprint en Austin, pero pudo terminarla

Acá claramente Alpine debió ordenarle a Gasly dejarlo pasar o bien debieron dejarlos pelear. Lo peor era decirles que mantengan posiciones con el acecho de Bortoletto. Tanta razón tuvo el argentino, que cuando superó al francés, antes de la bandera el cuadros el brasileño también dio cuenta de él.

La postura que tomó Pierre Gasly

Gasly se quejó en el momento con el equipo de la maniobra de Colapinto, pero en rueda de prensa pareció mucho más sensato, aunque la procesión haya ido por dentro. "Me sorprendió", dijo en relación a la maniobra de Franco, pero sobre todo dejó en claro que "la verdad es que íbamos muy lentos".

A última hora de la tarde en Austin Alpine lanzaba su intimidante comunicado: "Dimos instrucciones a los pilotos para que mantuvieran la posición, ya que estábamos gestionando el combustible con ambos coches y la variable añadida del número de vueltas restantes con los líderes muy cerca".

"Como equipo, cualquier instrucción dada por el muro de boxes es definitiva y hoy estamos decepcionados de que esto no haya sucedido, así que es algo que revisaremos y trataremos internamente", dijo el nuevo director Steve Nielsen, que responde claramente a Flavio Briatore.

Qué pensará el capo de Alpine

¿Qué pasará en tanto por la cabeza de Briatore, al que siempre le gusto la osadía de Michael Schumacher y de Fernando Alonso? Se puede sospechar que la actitud de Colapinto no le habrá caído nada mal, pero los próximos días develarán la verdad.

>>Leer más: Franco Colapinto humilló a Pierre Gasly todo el fin de semana pero no se conforma y quiere más

Es absurdo pensar que la maniobra de Colapinto pueda interferir en los planes de Alpine de renovarle el contrato, de mínima para la temporada 2026. Es una nimiedad al cabo, no solo en medio de los grandes intereses que se manejan en este tipo de negociaciones, sino por el hecho de que el argentino mostró la ambición necesaria para ir siempre por más, la inteligencia para hacerlo dentro de los límites y la lógica para que cualquier decisión que tome en la pista se ajuste a parámetros lógicos, como pasó en Austin.

Reutemann no se guardó nada y fue grande también por eso. Dos años antes, de compañero también de un flamante campeón como Mario Andretti en Lotus, también rápidamente le mojó la oreja, generando las incomodidades del italo-estadounidense. Colin Champan le rogaría a fines de ese 79 al argentino que no se fuera, pero partió a Williams.

En la Fórmula 1 no se precisan pilotos sumisos. Un admirador de Colapinto, Rubens Barrichello, pasó por esa humillación de ladero de Schumacher y así fue recordado en la historia. Acá hay un argentino que demuestra a cada paso que está dispuesto a pisar fuerte, al punto que de una carrera donde los Alpine claramente estuvieron muy atrás, todo el mundo terminó hablando de él.