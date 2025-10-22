Julio Piumato denunció a un juez federal de Rosario por "persecución y acoso laboral"

Se trata de Gastón Salmain, a cargo del Juzgado Federal 1. El titular del gremio judicial dijo que el magistrado "va solo tres días a la semana" a su despacho

El secretario general de los trabajadores judiciales, Julio Piumato , apuntó contra un juez federal oriundo de Buenos Aires "que no trasladó su domicilio a Rosario y que va a su juzgado solamente tres días a la semana" . Además dijo que está acusado de acoso y persecución laboral.

A través de su cuenta de X, Piumato alertó de las acusaciones que involucran al juez federal Gastón Alberto Salmain , a cargo del Juzgado 1 de Rosario. En contacto con LT8 dijo que el magistrado "ya está investigado por otras causas gravísimas" y que la denuncia por acoso está realizada en Rosario.

"A este juez que está denunciado, la Cámara lo ha puesto a subrogar por toda la provincia", dijo Piumato. Entre otros lugares, mencionó el trabajo en la localidad bonaerense de San Nicolás, en el Juzgado Federal 2 cuyo titular es Carlos Villafuerte Ruzo . "Si va poco a Rosario, imaginate que a los demás lugares prácticamente no asiste", agregó.

Además de la denuncia de Piumato, el juez Gastón Salmain es investigado en tres causas judiciales y en un sumario disciplinario del Consejo de la Magistratura. En Rosario está bajo sospecha por colaboración con el financista Fernando Whpei , al que autorizó a comprar 10 millones de dólares a precio oficial en pleno cepo cambiario. El viernes pasado, agentes de Gendarmería le secuestraron su teléfono celular en su departamento del barrio porteño de Belgrano.

#TodosEnLaOcho l En línea @JulioPiumato "El Juez es Gastón Salmain, que ya está investigado por otras causas gravísimas. La denuncia por acoso está realizada en Rosario" https://t.co/uDyLx9KjWr

Piumato dijo que la denuncia por acoso laboral está radicada en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. "Apenas llegó, empezó a ser acosada una prosecretaria, a quien hemos conseguido trasladarla", dijo el dirigente. Y agregó: "Ayer (por el martes) hicimos una asamblea muy larga en los dos juzgados federales civiles de Rosario y surgió el temor de la gente que está sufriendo persecución, en un clima de terror donde este hombre las amenaza con que les va a arruinar la carrera".

"Los denunciantes somos nosotros, los del gremio, para no exponer a las víctimas", apuntó Piumato. En este sentido, dijo que "hay más casos que todavía no se han animado a denunciar" y que "tres víctimas aún no están dispuestas a ponerlo por escrito".