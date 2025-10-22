La Capital | Policiales | novia

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

Martina relató lo que sucedió este domingo a la madrugada que terminó en el crimen de Lucas Cicarelli. Ambos fueron abordados por dos ladrones armados en la zona de Moreno y el río, en pleno Parque de las Colectividades.

22 de octubre 2025 · 16:24hs
Martina

Martina, novia de Lucas Cicarelli, tras la audiencia imputativa este miércoles.  (Foto: Alan Monzón/Rosario).

El crimen de Lucas Cicarelli sumó este miércoles el desgarrador relato de Martina, su pareja y víctima también del robo. La joven de 20 años recordó cómo los atacantes los sorprendieron este domingo a la madrugada en la zona de Moreno y el río, y aseguró que después de un forcejeo su novio fue empujado por la barranca.

El terrible hecho se dio el domingo por la madrugada en la zona de Moreno y la barranca del río Paraná. Cicarelli estaba con su novia sobre la baranda de la barranca y dos hombres armados intentaron asaltarlo. En el forcejeo, el joven de 30 años cayó al vacío y murió.

"Pensé que iba a ser una noche normal como todas. Después de trabajar fuimos al río pensando que iba a ser una noche cualquiera. Fue muy violento todo. Dos personas mataron a Lucas y perdí a la persona que amaba", sentenció Martina en declaraciones al programa "De 12 a 14".

La joven relató que "estaba sentada mirando para el río y Lucas mirando para el lado de la calle" cuando se acercaron los dos atacantes. "Sé que él vio venir a dos personas, por cómo miraba. Veo que una persona vino con un arma, lo levantó a Lucas y le pidió que le diera todo porque nos iban a matar”.

“Yo me levanté y quería irme. Esta persona me apuntaba con el arma y me dice que me quede quieta, Lucas me defendió, vi como empezó a forcejear con este loco, retrocedí y una persona vino corriendo y se tiró sobre él", continuó Martina.

“Eran dos personas contra Lucas solo, estaban en el barranco y vi que lo empujaron, yo salí corriendo a pedir ayuda, me parece todo una locura. Pido Justicia por Lucas y por su familia", dijo. entre lágrimas la joven. “Los vi abalanzarse sobre Lucas, pensé que iba a ser una noche normal como todas, pero perdí a la persona que amaba”

“Fuimos al río y nada más. Fue muy violento todo, sé que dos personas mataron Lucas, lo tiraron. No puedo creer que uno sea inimputable, es muy injusto, no puede quedar así. Pido justicia por Lucas, para que las personas que lo hicieron paguen por esto", expresó Martina haciendo alusión a la decisión de fiscalía este miércoles de declarar a uno de los atacantes como inimputable.

>>Leer más: Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable

Uno preso y otro inimputable

Los dos acusados por el homicidio de Lucas Cicarelli fueron sometidos a audiencia imputativa este miércoles por la muerte del joven de 30 años que el fin de semana murió al caer de la barranca cuando era asaltado en la zona de Moreno y el río. La Fiscalía consideró que ambos sospechosos atacaron a la víctima, pero uno de ellos fue declarado inimputable.

Con una dolorosa y emotiva previa, extendida por una demora para el inicio de la audiencia, los familiares de Lucas Cicarelli se acercaron al Centro de Justicia Penal para presenciar la acusación a los dos detenidos. Para la fiscal Agustina Eiris, a cargo de la investigación, fueron Andrés Rodrigo Frontera, de 38 años, y Pablo Ismael Ibáñez, de 30 años, quienes asaltaron a Lucas y a Martina, su novia, y provocaron la muerte del joven. Frontera fue imputado por homicidio en ocasión de robo y robo calificado por uso de arma de fuego y quedó en prisión preventiva por el plazo de ley.

>> Leer más: Robo y homicidio en la costa central: Quiero justicia para mi hijo, pidió la madre de la víctima

Sin embargo Ibáñez fue declarado inimputable. Se supo al inicio de la audiencia, tras un primer peritaje médico en el cual los profesionales determinaron que el acusado no comprende la criminalidad de sus actos. Pero Ibáñez será sometido a otra prueba con el fin de corroborar o refutar los resultados de la primera. Mientras tanto estará bajo custodia del Servicio Penitenciario.

El lamento de sus familiares

En la previa de la audiencia estuvieron presentes los padres de Lucas. Valther, su padre, contó que todas las noches esperaba a su hijo e intentó graficar de esa manera el dolor que siente hoy por no haberlo visto llegar aquella madrugada del domingo pasado.

>> Leer más: Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

“El venía todos los días 3.30, todos los días yo salía a la puerta a esperarlo porque él venía en un colectivo que lo dejaba a cinco cuadras. Esa noche le pregunté a mi señora si había vuelto Lucas, y me dijo que no”, comenzó relatando el hombre. “Le dije que debía estar con la novia. Me puse a ver la tele y a las 5.30 me voy a acostar. Pero escuché que golpearon la puerta y que estaba un móvil de la policía con dos comisarios superiores. Me preguntaron si era el padre y lo que menos me imaginé es que le podía haber pasado lo que le sucedió”, siguió.

“Es enfermante. Yo tenía 7 hijos y ahora 6. No es así. Hoy me levanté a las 3 y salí a la puerta, pero él no va a regresar. Lo esperé como media hora, no lo puedo creer. Esperamos Justicia, lo que todo el mundo quiere”, lamentó Valther.

 Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable.

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable

La mujer quedó bajo arresto luego del traslado de los niños.

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

El búnker está ubicado en Anchoris al 1600.

Clausuraron el tercer búnker de drogas en seis meses en el mismo pasillo

Un conductor que utilizaba la aplicación DiDi sufrió un asalto en zona norte

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 

Por María Laura Cicerchia

