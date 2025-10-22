La Capital | La Ciudad | Rosario

Semana de tiempo inestable en Rosario: hay anuncio de tormentas y calor de verano

El SMN anticipa jornadas con cielo nublado, lluvias y máximas que alcanzarán los 33°. El fin de semana traerá un respiro con temperaturas más bajas.

22 de octubre 2025 · 09:28hs
Alerta amarilla para Rosario y la región

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Alerta amarilla para Rosario y la región

Luego de una jornada marcada por el calor y las altas temperaturas en Rosario esta semana el clima traerá una seguidilla de días inestables. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en lo que queda de la semana el tiempo irá variando entre cielo nublado, chaparrones, lluvias y tormentas, con temperaturas elevadas y, por ello, se emitió un alerta amarillo para el jueves y el viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un miércoles que tendrá chaparrones durante la mañana y la tarde, con cielo mayormente nublado hacia la noche. La temperatura mínima será de 16° y la máxima trepará hasta los 29°.

La inestabilidad continuará durante el jueves, cuando se desarrollen tormentas aisladas durante la mañana y la noche. La temperatura no aflojará sino que redoblará la apuesta: mientras la mínima se mantendrá igual que el miércoles, la máxima llegará hasta los 33°. Pronóstico de día pesado.

Hacia el viernes, el agua será protagonista. Se esperan tormentas fuertes por la mañana y tormentas aisladas para la noche, con un descenso en las registros térmicos que ubicarán a la mínima en 20° y la máxima en torno a los 26°.

Para el fin de semana, el SMN anticipa la continuidad en la disminución de las temperaturas: tanto para sábado como para el domingo de elecciones, la máxima no pasará de los 22°.

>> Leer más: El tiempo en Rosario: miercoles con lluvias y que da inicio a una seguidilla de días inestables

Sugerencias por el alerta amarillo por tormentas

Desde el organismo nacional reiteraron una serie de recomendaciones ante el alerta amarillo por vientos:

  • No sacar la basura.
  • Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitar actividades al aire libre
  • No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
Noticias relacionadas
Charly García cumple 74 años este jueves 23 de octubre y Rosario lo celebra con la sexta edición del Vos no sos lindo Fest

Rosario celebra el cumple de Charly García con una gran fiesta

Este sábado se inaugurará la puesta en valor de las fachadas de los edificios del Palacio Municipal y la Catedral y el Pasaje Juramento.

Se estrenan las obras del Palacio Municipal, el Pasaje Juramento y la Catedral

El economista Matías Kulfas presentó en Rosario su libro Producir en la nueva globalización.

Cartelera económica: Matías Kulfas presenta su libro en Rosario

El agua será el común denominador en Rosario y el tiempo será inestable por varios días.

Miércoles con lluvias y que da inicio a una seguidilla de días inestables

Ver comentarios

Las más leídas

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia

El día que un caniche cayó de un piso 13 y causó tres muertes

El día que un caniche cayó de un piso 13 y causó tres muertes

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Lo último

Se celebró una nueva Edición de La Noche de los Museos

Se celebró una nueva Edición de La Noche de los Museos

Lucas Bernardi comenzó su segundo ciclo como entrenador de Newells

Lucas Bernardi comenzó su segundo ciclo como entrenador de Newell's

La facultad de Arquitectura de la UNR fortalece su trabajo con municipios y comunas

La facultad de Arquitectura de la UNR fortalece su trabajo con municipios y comunas

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato infantil

La expareja de Verónica A. denunció sus hijos sufrieron quemaduras con cigarrillos y golpes mientras estaban con ella y su marido

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato infantil
Clausuraron el tercer búnker de drogas en seis meses dentro del mismo pasillo
Policiales

Clausuraron el tercer búnker de drogas en seis meses dentro del mismo pasillo

La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias
La Ciudad

La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias

Inspector detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa
Policiales

Inspector detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa

Se estrenan las obras del Palacio Municipal, el Pasaje Juramento y la Catedral

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Se estrenan las obras del Palacio Municipal, el Pasaje Juramento y la Catedral

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 
POLCIALES

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia

El día que un caniche cayó de un piso 13 y causó tres muertes

El día que un caniche cayó de un piso 13 y causó tres muertes

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newells aclaró la situación del cuerpo técnico

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newell's aclaró la situación del cuerpo técnico

Ovación
Básquet de la Rosarina: la radiografía de los datos que arrojó la fase regular de la Superliga

Por Carlos Durhand
Ovación

Básquet de la Rosarina: la radiografía de los datos que arrojó la fase regular de la Superliga

Básquet de la Rosarina: la radiografía de los datos que arrojó la fase regular de la Superliga

Básquet de la Rosarina: la radiografía de los datos que arrojó la fase regular de la Superliga

Lucas Bernardi, audacia y firmeza indispensables en una situación límite para Newells

Lucas Bernardi, audacia y firmeza indispensables en una situación límite para Newell's

Newells: Lucas Bernardi fue confirmado y ahora debe reconstruir el equipo, con bajas desde el inicio

Newell's: Lucas Bernardi fue confirmado y ahora debe reconstruir el equipo, con bajas desde el inicio

Policiales
Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato infantil
Policiales

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato infantil

Clausuraron el tercer búnker de drogas en seis meses dentro del mismo pasillo

Clausuraron el tercer búnker de drogas en seis meses dentro del mismo pasillo

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 

Inspector detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa

Inspector detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa

La Ciudad
La facultad de Arquitectura de la UNR fortalece su trabajo con municipios y comunas
La Ciudad

La facultad de Arquitectura de la UNR fortalece su trabajo con municipios y comunas

La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias

La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias

Semana de tiempo inestable en Rosario: hay anuncio de tormentas y calor de verano

Semana de tiempo inestable en Rosario: hay anuncio de tormentas y calor de verano

Peatón murió atropellado por un motociclista en zona sudoeste

Peatón murió atropellado por un motociclista en zona sudoeste

La crisis golpea a las empresas recuperadas por los trabajadores
Economía

La crisis golpea a las empresas recuperadas por los trabajadores

Milei persona no grata: convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial
Política

"Milei persona no grata": convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial

Miércoles con lluvias y que da inicio a una seguidilla de días inestables
La Ciudad

Miércoles con lluvias y que da inicio a una seguidilla de días inestables

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Tensión cambiaria: el dólar oficial rozó el techo de la banda y el blue en Rosario se disparó
Economía

Tensión cambiaria: el dólar oficial rozó el techo de la banda y el blue en Rosario se disparó

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newells aclaró la situación del cuerpo técnico
Ovación

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newell's aclaró la situación del cuerpo técnico

A un mes del inicio, las obras en la pista del aeropuerto de Rosario muestran un 30% de avance
La Ciudad

A un mes del inicio, las obras en la pista del aeropuerto de Rosario muestran un 30% de avance

Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario
La Ciudad

Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario

Volcó un camión con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales
Información General

Volcó un camión con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales

Adjudicaron el nuevo mantenimiento del alumbrado público que se inicia en noviembre
La Ciudad

Adjudicaron el nuevo mantenimiento del alumbrado público que se inicia en noviembre

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025
La Ciudad

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025

Sprint final de campaña: cierres en Rosario, mensajes y ánimos de cara al domingo
Política

Sprint final de campaña: cierres en Rosario, mensajes y ánimos de cara al domingo

Una joven argentina viajó a España por trabajo y desapareció misteriosamente
Información General

Una joven argentina viajó a España por trabajo y desapareció misteriosamente

Femicidio en Santa Fe: un hombre asesinó a puñaladas a su expareja delante de sus hijos
Policiales

Femicidio en Santa Fe: un hombre asesinó a puñaladas a su expareja delante de sus hijos

Diputados avanzan en la modificación del financiamiento para los deportistas de alto rendimiento
Ovación

Diputados avanzan en la modificación del financiamiento para los deportistas de alto rendimiento

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes
Policiales

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes

La Cámara Nacional Electoral limita al gobierno: los resultados deberán difundirse distrito por distrito
Política

La Cámara Nacional Electoral limita al gobierno: los resultados deberán difundirse distrito por distrito

Camino a las urnas: en el Registro Civil de Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI
La Ciudad

Camino a las urnas: en el Registro Civil de Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley
LA CIUDAD

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley