Semana de tiempo inestable en Rosario: hay anuncio de tormentas y calor de verano El SMN anticipa jornadas con cielo nublado, lluvias y máximas que alcanzarán los 33°. El fin de semana traerá un respiro con temperaturas más bajas. 22 de octubre 2025 · 09:28hs

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital Alerta amarilla para Rosario y la región

Luego de una jornada marcada por el calor y las altas temperaturas en Rosario esta semana el clima traerá una seguidilla de días inestables. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en lo que queda de la semana el tiempo irá variando entre cielo nublado, chaparrones, lluvias y tormentas, con temperaturas elevadas y, por ello, se emitió un alerta amarillo para el jueves y el viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un miércoles que tendrá chaparrones durante la mañana y la tarde, con cielo mayormente nublado hacia la noche. La temperatura mínima será de 16° y la máxima trepará hasta los 29°.

La inestabilidad continuará durante el jueves, cuando se desarrollen tormentas aisladas durante la mañana y la noche. La temperatura no aflojará sino que redoblará la apuesta: mientras la mínima se mantendrá igual que el miércoles, la máxima llegará hasta los 33°. Pronóstico de día pesado.

Hacia el viernes, el agua será protagonista. Se esperan tormentas fuertes por la mañana y tormentas aisladas para la noche, con un descenso en las registros térmicos que ubicarán a la mínima en 20° y la máxima en torno a los 26°.

Para el fin de semana, el SMN anticipa la continuidad en la disminución de las temperaturas: tanto para sábado como para el domingo de elecciones, la máxima no pasará de los 22°. >> Leer más: El tiempo en Rosario: miercoles con lluvias y que da inicio a una seguidilla de días inestables Sugerencias por el alerta amarillo por tormentas Desde el organismo nacional reiteraron una serie de recomendaciones ante el alerta amarillo por vientos: No sacar la basura.

Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.